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خرائط جوجل تكشف قصر بوتين السري وما بداخله (شاهد)

يحتوي على كنيسته الخاصة وكازينو وبار للرقص

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
قصر بوتين السري بحسب ما كشفته خرائط جوجل watanserb.com
قصر بوتين السري بحسب ما كشفته خرائط جوجل
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وطن – يمكن لمستخدمي خرائط جوجل أن يشاهدوا قصر بوتين السري الكبير الذي يزعم أنه يخص الرئيس الروسي،  والذي يحتوي على كنيسته الخاصة وكازينو وبار للرقص.

تقول صحيفة “ميرور” البريطانية، إنّ هناك لغزاً مستمراً حيث تواصل خرائط جوجل الكشف عن القصر الذي يزعم أنه يخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قصر بوتين السري
قصر بوتين السري – خرائط جوجل

يقع “قصر بوتين” في مدينة (غيلينجيك- Gelendzhik”، وهي منتجع على البحر الأسود في محافظة “كراسنودار كراي” على الحدود .

ويبقى القصر لغزًا مفتوحًا، لكن منتقدي ومعارضي النظام الروسي مقتنعون بأن بصمات بوتين موجودة في جميع أنحاء القصر الغامض المجهز بكازينو وبار للسباحة ومدرج.

في غضون ذلك، يزعم مسؤول كبير في شركة النفط الروسية غازبروم، أنه صاحب المنزل الضخم.

تمت معاقبة الملياردير الروسي أركادي روتنبرغ -حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا-. وفُرضت عليه قيود مالية من قبل حكومة المملكة المتحدة في ديسمبر 2020.

كما أن ابنه “إيغور” مساهم في أغلبية شركة غازبروم للتنقيب.

أركادي روتنبرغ
أركادي روتنبرغ – بوتين

قال والده، الذي يعتقد أن ثروته تزيد عن 1.8 مليار جنيه إسترليني، عبر مكتبه الصحفي في عام 2021: “لقد تمكنت من إبرام صفقة مع الدائنين قبل بضع سنوات. وأصبحت مستفيدًا من هذا الموقع قبل بضع سنوات”.

أحد الزملاء الذي يزعم أنه مالك هو الأوليغارشية ألكسندر بونومارينكو. ويعتقد أنه ساعد في إنشاء وبناء القصر لصديقه الرئيس.

يحتوي القصر أيضًا على كنيسة وبيت ضيافة بمساحة 27000 قدم مربع يضم 11 غرفة نوم.

هناك ادعاء آخر هو أن هناك مضمارًا داخليًا للعربات الصغيرة وحلبة هوكي الجليد تحت الأرض.

يزعم فيلم وثائقي مدته ساعتان تقريبًا أعده فريق زعيم المعارضة الروسية والناشط المحامي أليكسي نافالني أن الممتلكات المذهلة على ساحل البحر الأسود تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه إسترليني.

ورفض مسؤولون ومقربون من بوتين الادعاء بأن القصر بني للزعيم الروسي، الذي أعلن في فبراير / شباط عن غزو أوكرانيا.

يمكن مشاهدة الموقع الدقيق للقصر من هنا.

المصدرميرور - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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