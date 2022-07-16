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تخريب “مقبرة يهودية” بتركيا.. هذا ما حدث للقبور واستنفر اليهود حول العالم (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
تخريب مقبرة يهودية في تركيا watanserb.com
تخريب مقبرة يهودية في تركيا
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وطن- تعرضت مقبرة يهودية في إسطنبول بتركيا، للتخريب على يد صبية أتراك كانوا يلعبون بالقرب منها، الأربعاء الماضي.

تخريب مقبرة يهودية في تركيا

وفي هذا السياق قالت ولاية إسطنبول، إن شرطتها ألقت القبض على 5 أطفال لتخريبهم شواهد قبور داخل مقبرة “هاسكوي” اليهودية بالمدينة قبل يومين.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأخبار عن الولاية قولها، إن 81 شاهدة قبر داخل المقبرة تعرضت للتخريب يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت أن الفرق الأمنية بعد تدقيق مشاهد كاميرات المراقبة، تبين لها أن الحادث نفذه أطفال تراوح أعمارهم بين 11 و13 سنة يقيمون قرب المقبرة.

وأضافت أنه تم القبض على المشتبه بهم وأن التحقيقات مستمرة.

وعرض حساب “الجالية اليهودية التركية” على تويتر، صوراً لمقبرة يهودية في منطقة “هاسكوي”شرق الأناضول،وتظهر تعرّض العديد من القبور للتكسير والتخريب.

وأرفقت “الجالية اليهودية” تغريدة قالت فيها: “تم دخول مقبرة هاسكوي في منتصف الليل، وتدمير 36 من شواهد قبورنا”

36 شاهد قبر محطمة

وقال موقع “واللا” العبري، اليوم السبت، إن العشرات من شواهد قبور يهودية في مدينة إسطنبول التركية جرى تحطيمها على يد قصر.

وأضاف الموقع أنه تم العثور على 36 شاهد قبر محطمة في المقبرة اليهودية في منطقة هاسكوي في إسطنبول.

وندد زعماء الجالية اليهودية في البلاد بالحادث. وقالوا “نحن واثقون من أن السلطات المعنية ستعمل على القبض على الجناة.. لن نسمح أبدا لأولئك الذين يهاجمون القيم المقدسة ويحاولون زرع بذور الصراع والعداء في مجتمعنا بتحقيق أهدافهم”.

وفي هذا السياق أوضح “وقف الحاخامية اليهودية” في تركيا، أن وزير الداخلية سليمان صويلو اتصل بمسؤولي الوقف وأعرب عن تضامنه.

وأضاف في تغريدة: “تلقينا بحزن أن الأشخاص الذين تسببوا في الدمار هم من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما”.

إدانة الكونغرس اليهودي الأوروبي

من جانبه، أعرب “الكونغرس اليهودي الأوروبي” عن تضامنه، معلنا أنه يقف إلى جانب الجالية اليهودية في إدانة تدنيس عشرات القبور.

وقال “هذا العمل الحقير لا يمكن الاستخفاف به. نحن نقدر أن السلطات تعمل على تقديم الجناة إلى العدالة”.

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أعلن يوم 30 من أيار الفائت، أنه شدد تحذيره للسياح الإسرائيليين من السفر إلى تركيا، بسبب التهديد الإيراني بالانتقام لاغتيال العقيد حسن صياد خدايي، حيث تحمّل طهران إسرائيل المسؤولية عن اغتياله.

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المصدرالأناضول ،واللا ، توتير ،ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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