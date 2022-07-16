تخريب “مقبرة يهودية” بتركيا.. هذا ما حدث للقبور واستنفر اليهود حول العالم (فيديو)

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وطن- تعرضت مقبرة يهودية في إسطنبول بتركيا، للتخريب على يد صبية أتراك كانوا يلعبون بالقرب منها، الأربعاء الماضي.

تخريب مقبرة يهودية في تركيا

وفي هذا السياق قالت ولاية إسطنبول، إن شرطتها ألقت القبض على 5 أطفال لتخريبهم شواهد قبور داخل مقبرة “هاسكوي” اليهودية بالمدينة قبل يومين.

#Beyoğlu ilçemizdeki Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti mezarlığında 13 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen tahribatın araştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalara dair

Basın Açıklaması:

👇👇https://t.co/HiI45Jvi4F pic.twitter.com/fmF2rozkvk — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 15, 2022

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأخبار عن الولاية قولها، إن 81 شاهدة قبر داخل المقبرة تعرضت للتخريب يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت أن الفرق الأمنية بعد تدقيق مشاهد كاميرات المراقبة، تبين لها أن الحادث نفذه أطفال تراوح أعمارهم بين 11 و13 سنة يقيمون قرب المقبرة.

وأضافت أنه تم القبض على المشتبه بهم وأن التحقيقات مستمرة.

وعرض حساب “الجالية اليهودية التركية” على تويتر، صوراً لمقبرة يهودية في منطقة “هاسكوي”شرق الأناضول،وتظهر تعرّض العديد من القبور للتكسير والتخريب.

وأرفقت “الجالية اليهودية” تغريدة قالت فيها: “تم دخول مقبرة هاسكوي في منتصف الليل، وتدمير 36 من شواهد قبورنا”

Hasköy mezarlığımıza yapılan menfur saldırı sonrası, geçmiş olsun dileklerini ileten, dayanışma gösteren devletimize, bakanlarımıza, siyasi parti başkanlarına, vekillerimize , yöneticilerine, belediyelerimize, STK’larımıza, dostlarımız & halkımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) July 15, 2022

36 شاهد قبر محطمة

وقال موقع “واللا” العبري، اليوم السبت، إن العشرات من شواهد قبور يهودية في مدينة إسطنبول التركية جرى تحطيمها على يد قصر.

وأضاف الموقع أنه تم العثور على 36 شاهد قبر محطمة في المقبرة اليهودية في منطقة هاسكوي في إسطنبول.

وندد زعماء الجالية اليهودية في البلاد بالحادث. وقالوا “نحن واثقون من أن السلطات المعنية ستعمل على القبض على الجناة.. لن نسمح أبدا لأولئك الذين يهاجمون القيم المقدسة ويحاولون زرع بذور الصراع والعداء في مجتمعنا بتحقيق أهدافهم”.

وفي هذا السياق أوضح “وقف الحاخامية اليهودية” في تركيا، أن وزير الداخلية سليمان صويلو اتصل بمسؤولي الوقف وأعرب عن تضامنه.

وأضاف في تغريدة: “تلقينا بحزن أن الأشخاص الذين تسببوا في الدمار هم من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما”.

إدانة الكونغرس اليهودي الأوروبي

من جانبه، أعرب “الكونغرس اليهودي الأوروبي” عن تضامنه، معلنا أنه يقف إلى جانب الجالية اليهودية في إدانة تدنيس عشرات القبور.

وقال “هذا العمل الحقير لا يمكن الاستخفاف به. نحن نقدر أن السلطات تعمل على تقديم الجناة إلى العدالة”.

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أعلن يوم 30 من أيار الفائت، أنه شدد تحذيره للسياح الإسرائيليين من السفر إلى تركيا، بسبب التهديد الإيراني بالانتقام لاغتيال العقيد حسن صياد خدايي، حيث تحمّل طهران إسرائيل المسؤولية عن اغتياله.