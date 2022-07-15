الجمعة, يوليو 15, 2022
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الهدهد

“ليست سوى الخطوة الأولى”.. أول تعليق إسرائيلي على قرار السعودية بفتح الأجواء

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
تعليق اسرائيل على فتح الأجواء السعودية watanserb.com
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يعلق على قرار السعودية بفتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية
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وطن – علق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الجمعة، على قرار المملكة العربية السعودية بفتح مجالها الجوي، بالتزامن مع رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل إلى المملكة مباشرة اليوم الجمعة.

وقال لابيد في تصريحات صحفية: “بعد طريق طويل من الدبلوماسية المكثفة والسرية مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لدينا اليوم أخبار سارة. أعلنت سلطات الطيران السعودية أنها ستفتح المجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية”.

أضاف: “سبق هذا القرار التوقيع على إعلان القدس، وتعميق التزام أمريكا بأمن إسرائيل، ومحاربة البرنامج النووي الإيراني، ودفع مبادرات التطبيع في اتفاقيات إبراهيم وقمة النقب.

ووجه الشكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على الزيارة التي قال عنها: “حركت بلادنا بأكملها وعلى التزامه بقوة إسرائيل العسكرية والدبلوماسية، وأتمنى له التوفيق في قمة جدة”.

وتابع: “أشكر أيضا القيادة السعودية على فتح المجال الجوي السعودي. هذه ليست سوى الخطوة الأولى. سنواصل العمل بالكفالة اللازمة من أجل اقتصاد إسرائيل وأمنها وصالح مواطنينا”.

كما رحبت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، بقرار السعودية رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران التي تستخدم مجالها الجوي، معتبرة أنها خطوة مهمة ستسمح بتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول في الشرق الأوسط، وستقلل بشكل كبير أوقات الرحلات وتخفض الأسعار.

فتح الأجواء السعودية أمام جميع الطائرات

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، قد أعلنت أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقع “تويتر”: “في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”.

في السياق، نقل جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بايدن تعليق “الأخير” على قرار المملكة قائلاً إن “الرئيس يرحب بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز، بما في ذلك الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها”.

وأشار سوليفان إلى أن هذا القرار هو نتيجة دبلوماسية بايدن الحثيثة والمبدئية مع السعودية على مدى أشهر عدة، والتي تتوج بزيارته اليوم إلى المملكة.

واعتبر أن هذا القرار يمهد الطريق لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملاً واستقراراً وأماناً، وهو أمر حيوي لأمن ورخاء الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وأمن إسرائيل وازدهارها.

المصدروطن - رصد تويتر + متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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