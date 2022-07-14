قطر تقترب من الاستحواذ على أحد الأندية في الدوري الإسباني

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن الشركة القطرية للاستثمارات الرياضية، التي يترأسها أمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني، تخطط للاستحواذ على أحد النوادي في الدوري الإسباني.

وقالت إذاعة (ماركا) الإسبانية، في تقرير لها بأن الشركة القطرية. تخطط لشراء نادي إسبانيول، حيث أنها تتنافس مع شركة كونسورتيوم في أمريكا الشمالية في الاستحواذ على النادي الإسباني.

قطر والاستحواذ على نادي في الدوري الإسباني

وأردفت الإذاعة الإسبانية، ” ترغب الشركة القطرية للاستثمارات الرياضية، في شراء عدة أندية في العالم، مثلما فعلت مجموعة سيتي الإماراتية.التي تمتلك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي”.

¡BOMBAZO de @RadioMARCA!💣 Qatar Sports Investments, propietarios del PSG, están interesados en adquirir la propiedad del Espanyol. 📌El 'club periquito' está en venta y ya hay una oferta de un consorcio norteamericano. 🚨Nasser Al-Khelaïfi buscaría posicionarse en La Liga. pic.twitter.com/u4mPHGxydU — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) July 13, 2022

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وذكرت تقارير صحفية آخرى، بأن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة شبكة (بي أن سبورت) القطرية الرياضية، يمتلك الخصومة مع رابطة الدوري الإسباني. حيث سبق وتقدمت الأخير بشكوى ضده.

وكان جهاز قطر للاستثمارات قد استحوذ على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي (البي أس جي)، عام 2011. حيث قام بضح الأموال لعقد الصفقات القوية في جلب نجوم الكرة العالمية، كما ومن أبرزهم البرازيلي نيمار جونيور، والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي وغيرهم.

🚨🚨 QSI a fait une offre au groupe Rastar, propriétaire de l’Espanyol Barcelone, pour racheter le club et en faire son club satellite ! 🇪🇸 #PSG (@RadioMARCA) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 13, 2022

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شراء نادي إسبانيول

وبينت تلك التقارير، بأن نادي باريس سان جيرمان أصبح في دائرة الاتهامات بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، بسبب تجديد عقد كيليان مبابي الفرنسي حتى صيف 2025والذي كان قريب من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

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كما وأشار موقع (culturepsg) الفرنسي، بأن شراء نادي إسبانيول. سيكون كورقة داعمة لنادي باريس سان جيرمان، من أجل شراء العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة القادمة.

🚨Noticia de @jmolivan en @RadioMARCA 💰 "La idea del propietario chino del Espanyol es vender el club" ⚖️"Existen dos Ofertas: una de capital norteamericano y otra del grupo Catarí que gestiona al PSG" 📻https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/YSSU3Z3cyH — Radio MARCA (@RadioMARCA) July 13, 2022

يذكر بأن فريق إسبانيول المعروض للبيع، من قبل ملاكه الصينيون، قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى. من الدوري الإسباني (الليغا) الموسم الماضي.

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