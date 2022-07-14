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رياضة

قطر تقترب من الاستحواذ على أحد الأندية في الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
قطر تقترب من شراء أحد النوادي في الدوري الإسباني watanserb.com
قطر تقترب من شراء أحد النوادي في الدوري الإسباني

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن الشركة القطرية للاستثمارات الرياضية، التي يترأسها أمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني، تخطط للاستحواذ على أحد النوادي في الدوري الإسباني.

وقالت إذاعة (ماركا) الإسبانية، في تقرير لها بأن الشركة  القطرية. تخطط لشراء نادي إسبانيول، حيث أنها تتنافس مع شركة كونسورتيوم في أمريكا الشمالية في الاستحواذ على النادي الإسباني.

قطر والاستحواذ على نادي في الدوري الإسباني

وأردفت الإذاعة الإسبانية، ” ترغب الشركة القطرية للاستثمارات الرياضية، في شراء عدة أندية في العالم، مثلما فعلت مجموعة سيتي الإماراتية.التي تمتلك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي”.

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وذكرت تقارير صحفية آخرى، بأن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة شبكة (بي أن سبورت) القطرية الرياضية، يمتلك الخصومة مع رابطة الدوري الإسباني. حيث سبق وتقدمت الأخير بشكوى ضده.

وكان جهاز قطر للاستثمارات قد استحوذ على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي (البي أس جي)، عام 2011. حيث قام بضح الأموال لعقد الصفقات القوية في جلب نجوم الكرة العالمية، كما ومن أبرزهم البرازيلي نيمار جونيور، والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي وغيرهم.

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شراء نادي إسبانيول

وبينت تلك التقارير، بأن نادي باريس سان جيرمان أصبح في دائرة الاتهامات بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، بسبب تجديد عقد كيليان مبابي الفرنسي حتى صيف 2025والذي كان قريب من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

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كما وأشار موقع (culturepsg) الفرنسي، بأن شراء نادي إسبانيول. سيكون كورقة داعمة لنادي باريس سان جيرمان، من أجل شراء العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة القادمة.

يذكر بأن فريق إسبانيول المعروض للبيع، من قبل ملاكه الصينيون، قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى. من الدوري الإسباني (الليغا) الموسم الماضي.

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المصدروطن + ماركا +culturepsg
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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