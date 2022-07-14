صدمة جديدة تتلقاها آمبر هيرد في قضيتها مع جوني ديب

وطن- رفضت قاضية أميركية مؤخرا طلب آمبر هيرد لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها ضد زوجها السابق جوني ديب.

وكان قد طالب محامو الممثلة الأميركية بإجراء محاكمة جديدة في قضية التشهير، بعد مزاعم بوجود خدمة هيئة محلفين غير لائقة.

وقال موقع “thejournal.ie“، أن القاضية بيني أزكاريت، رفضت الادعاءات القائلة بأن أحد المحلفين لم يتم فحصه بشكل صحيح من قبل المحكمة.

وقالت إن المحكمة ظلت ملزمة بـ “القرار المختص” الصادر عن هيئة المحلفين.

آمبر هيرد تطالب بالإستئناف

في الوثائق التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، قال الفريق القانوني لهيرد إنه يحق لها الاستئناف بسبب محاكمة خاطئة بناءً على الحقائق والمعلومات المكتشفة حديثًاً بأن أحد المحلفين الحاضرين في المحاكمة بأكملها لم يكن الشخص الذي تم استدعاؤه فعلياً للعمل في هيئة المحلفين.

كما جادلوا سابقًا بأن القرار الذي أعيد في 1 يونيو لصالح ديب لم يكن مدعومًا بالأدلة المقدمة خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع.

مؤخرا قالت القاضية إن قضية هيئة المحلفين على وجه التحديد ليست ذات صلة وأن هيرد لا يمكنها إظهار أن الهيئة متحيزة.



وأكدت أزكاريت: “تم التحري عنه وجلس أمام هيئة المحلفين بأكملها وتداول في شأن القضية وتوصل إلى الحكم”.

وورد أيضا أن “الدليل الوحيد أمام هذه المحكمة هو أن هذا المحلف وجميع المحلفين اتبعوا يمينهم، وتعليمات المحكمة وأوامرها. وهذه المحكمة ملزمة بالمختص وقرار هيئة المحلفين”

ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد طليقته آمبر هيرد بسبب مقال كتبته عام 2018 لصحيفة واشنطن بوست حيث وصفت نفسها بأنها شخصية عامة تتعرض للعنف الأسري.

