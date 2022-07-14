سلطنة عمان.. سقوط طفلين من قمة جبل وهذا مصيرهما (شاهد)

وطن- أفادت شرطة عمان السلطانية بسقوط طفلين من فوق قمة أحد الجبال، في سلطنة عمان.

سقوط طفلين من قمة جبل في سلطنة عمان

وبحسب بيان الشرطة السلطانية الذي رصدته (وطن) عبر حسابها الرسمي بتويتر، فإن الحادث وقع في ولاية “العوابي”، إحدى ولايات محافظة جنوب الباطنة شمال السلطنة.

سقوط طفلين من أحد القمم الجبلية بولاية العوابي وطيران الشرطة ينفذ عملية نقل أحدهما يبلغ من العمر ١٠ سنوات إلى مستشفى خولة وهو يعاني من إصابات حرجة، بينما تم نقل الطفل الأخر يبلغ من العمر ١٢ سنة إلى مركز صحي العوابي عن طريق المواطنين#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/q7vEZLzogI — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 14, 2022

وجاء في البيان أن طيران الشرطة نفذ عملية نقل أحدهما، ويبلغ من العمر ١٠ سنوات، إلى مستشفى “خولة”.

وكان الطفل المشار إليه يعاني من إصابات حرجة، وفق البيان.

بينما تم نقل الطفل الأخر، ويبلغ من العمر ١٢ سنة إلى مركز “صحي العوابي” عن طريق المواطنين.

حملة عمانية لإنقاذ الطفل مطلق

وفي سياق آخر أطلق نشطاء عمانيون، حملة لإنقاذ الطفل مطلق الذي يعاني من ورم في الرأس، جاءه للمرة الثانية، وسط مؤشرات لوجود إهمال طبي.

الطفل #مطلق على أجنحة مستشفى صور التي تقول لاتعلم عن حالته شي بعد عملية مستشفى السلطاني ولاتستطيع عمل شي سوى تزويده بالأكسجين، والمستشفى السلطاني الذي لم يستقبل حالته بسبب أن الأمر لايستدعي تحويله لديهم مرة اخرى!! الطفل صحته في تدهور والمستشفيين بدون تحرك لإنقاذه #انقذوا_مطلق pic.twitter.com/r5Se1uL6Gg — بـو هـلال (@gra3_h) July 14, 2022

مطلق يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقد أصيب بورم في الرأس عندما كان عمره عاما، وأجريت له جراحة ناجحة، تعافى على إثرها.

وكانت للطفل مراجعات في مستشفى السلطاني العام الماضي، حيث تم أخذ أشعة مغناطيسية للرأس، وأعطى موعد للمراجعة، وفي الموعد المحدد تم إبلاغ أسرة الطفل بأن الطبيب في إجازة.

أعطيت الأسرة موعد بعد شهرين، وكان ذلك في شهر نوفمبر الماضي، فقد ظهرت أعراض على الطفل بينها “حول” في العين، فتواصلت الأم مع مستشفى خولة، فتم إبلاغها بضرورة الحضور وعند المراجعة تبين رجوع الورم في الرأس حسبما بينت الأشعة المغناطيسية.

اللهم اشف مرضى السرطان واجعل آلامهم برداً وسلاماً عليهم، ولاتطل الشدة عليهم #انقذو_مطلق pic.twitter.com/Zb2W7gJDbY — الغنــآھ🤍ّ . . (@3cx_o) July 14, 2022

واحتاج الطفل لعملية أخرى أجري، ثم تم تحويله لمستشفى صور المرجعي ووضع تحت أجهزه التنفس الصناعي، وكان له موعد في المستشفى السلطاني بتاريخ ٨ مايو الماضي لكن تم رفض استقبال الحالة.

وتقول إدارة مستشفى صور إنها لا تعلم عن حالته شيئا بعد عملية مستشفى السلطاني ولا تستطيع عمل شي سوى تزويده بالأكسجين، بينما رفض المستشفى السلطاني استقبال حالته بسبب أن الأمر لا يستدعي تحويله لديهم مرة أخرى.

وطالب العمانيون، السلطات الصحية بضرورة التدخل بشكل عاجل وفوري لعلاج الطفل وتقديم الرعاية الكاملة له.