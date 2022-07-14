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سلطنة عمان.. سقوط طفلين من قمة جبل وهذا مصيرهما (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
سقوط طفلين من قمة جبل watanserb.com
سقوط طفلين من قمة جبل في سلطنة عمان

وطن- أفادت شرطة عمان السلطانية بسقوط طفلين من فوق قمة أحد الجبال، في سلطنة عمان.

سقوط طفلين من قمة جبل في سلطنة عمان

وبحسب بيان الشرطة السلطانية الذي رصدته (وطن) عبر حسابها الرسمي بتويتر، فإن الحادث وقع في ولاية “العوابي”، إحدى ولايات محافظة جنوب الباطنة شمال السلطنة.

وجاء في البيان أن طيران الشرطة نفذ عملية نقل أحدهما، ويبلغ من العمر ١٠ سنوات، إلى مستشفى “خولة”.

وكان الطفل المشار إليه يعاني من إصابات حرجة، وفق البيان.

بينما تم نقل الطفل الأخر، ويبلغ من العمر ١٢ سنة إلى مركز “صحي العوابي” عن طريق المواطنين.

حملة عمانية لإنقاذ الطفل مطلق

وفي سياق آخر أطلق نشطاء عمانيون، حملة لإنقاذ الطفل مطلق الذي يعاني من ورم في الرأس، جاءه للمرة الثانية، وسط مؤشرات لوجود إهمال طبي.

مطلق يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقد أصيب بورم في الرأس عندما كان عمره عاما، وأجريت له جراحة ناجحة، تعافى على إثرها.

وكانت للطفل مراجعات في مستشفى السلطاني العام الماضي، حيث تم أخذ أشعة مغناطيسية للرأس، وأعطى موعد للمراجعة، وفي الموعد المحدد تم إبلاغ أسرة الطفل بأن الطبيب في إجازة.

أعطيت الأسرة موعد بعد شهرين، وكان ذلك في شهر نوفمبر الماضي، فقد ظهرت أعراض على الطفل بينها “حول” في العين، فتواصلت الأم مع مستشفى خولة، فتم إبلاغها بضرورة الحضور وعند المراجعة تبين رجوع الورم في الرأس حسبما بينت الأشعة المغناطيسية.

واحتاج الطفل لعملية أخرى أجري، ثم تم تحويله لمستشفى صور المرجعي ووضع تحت أجهزه التنفس الصناعي، وكان له موعد في المستشفى السلطاني بتاريخ ٨ مايو الماضي لكن تم رفض استقبال الحالة.

وتقول إدارة مستشفى صور إنها لا تعلم عن حالته شيئا بعد عملية مستشفى السلطاني ولا تستطيع عمل شي سوى تزويده بالأكسجين، بينما رفض المستشفى السلطاني استقبال حالته بسبب أن الأمر لا يستدعي تحويله لديهم مرة أخرى.

وطالب العمانيون، السلطات الصحية بضرورة التدخل بشكل عاجل وفوري لعلاج الطفل وتقديم الرعاية الكاملة له.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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