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العثور على جثة إيفانا زوجة ترامب السابقة في شقتها .. وهذا سبب وفاتها (صور)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
وفاة إيفانا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق watanserb.com
إيفانا ترامب انجبت منه 3 أبناء هم: إيفانكا ودونالد جونيور وإيريك
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وطن – عثر على زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السابقة إيفانا (73 عامًا)، ميتة في شقتها في مانهاتن بسبب سكتة قلبية.

لا شبهة جنائية بوفاة إيفانا ترامب
لا شبهة جنائية بوفاة إيفانا ترامب

وتم الإعلان عن وفاة “إيفانا” دون اعتبار أي شبهة لوفاتها، حيث يبدو أنها توفيت لأسباب طبيعية. وفق ما قالت شرطة نيويورك

وأصدرت عائلة ترامب بيانا أكدت فيه وفاة إيفانا: “ببالغ الحزن نعلن وفاة والدتنا الحبيبة إيفانا ترامب”.

وأضافت العائلة: “كانت والدتنا امرأة رائعة – قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وجمال متألق، وأم وصديقة مهتمة. كانت إيفانا ترامب إحدى الناجيات. لقد هربت من الشيوعية واحتضنت هذا البلد. علمت أطفالها الجرأة والصلابة والرحمة والتصميم”.

وقالت العائلة: “سوف تفتقدها أمها وأطفالها الثلاثة وأحفادها العشرة كثيرًا”.

تزوجت إيفانا ودونالد ترامب عام 1977، وتشترك مع ترامب في ثلاثة أبناء هم دونالد جونيور وإيريك وابنته إيفانكا.

تزوجت إيفانا ودونالد ترامب عام 1977،
تزوجت إيفانا ودونالد ترامب عام 1977

ترامب ينعى إيفانا

ووصف ترامب زوجته السابقة بأنها “امرأة جميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة”.كما نقلت “ديلي ميل

وكتب ترامب على منصة الحقيقة الخاصة به: “أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، ومن بينهم كثيرون، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك”.

وأضاف: “لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة. كان فخرها وسعادتها هم ابناؤها الثلاثة، دونالد جونيور ، وإيفانكا ، وإريك”.

في حين قال: “لقد كانت فخورة جدًا بهم، لأننا كنا جميعًا فخورين بها. ارقدي بسلام، إيفانا!”.

زيجات إيفانا

تزوجت إيفانا أربع مرات طوال حياتها، مرة قبل ترامب ومرتين بعد ذلك.بحسب “ذا صن

زواجها من ترامب كان في عام 1977، وأصبحت على الفور شخصية شعبية في مجتمع نيويورك خلال الثمانينيات.

خلال زواجهما، شغلت منصبًا رفيعًا في منظمة ترامب كنائب الرئيس للتصميم الداخلي، والمدير التنفيذي ورئيس منتجع ترامب كاسل كازينو، ومدير فندق بلازا.

كما عمل الزوجان معًا في العديد من المشاريع الكبيرة، بما في ذلك برج ترامب في الجادة الخامسة في مانهاتن، وتجديد فندق جراند حياة في مدينة نيويورك، وبناء منتجع ترامب تاج محل كازينو في أتلانتيك سيتي.

انجبت إيفانا وترامب ثلاثة أبناء: “دونالد جونيور وإريك وإيفانكا”.

إيفانا ترامب وابناءها
إيفانا ترامب وابناءها

انفصل الزوجان بـ”طلاق مرير” في عام 1990.

أصبح زواجهم وطلاقهم المضطرب موضوع اهتمام عام في جميع أنحاء العالم بعد أن أصبحت علاقة ترامب مع الممثلة مارلا مابلز علنية، وتم الانتهاء من انفصالهما في عام 1992.

في حين حافظت إيفانا على علاقة جيدة مع ترامب على مر السنين، حتى أنها تمنت له عيد ميلاد سعيد في عام 2021.

وبعد الطلاق، طورت إيفانا خطوطها الخاصة من الملابس والمجوهرات ومنتجات التجميل.

الزواج من روسانو

كان آخر زواج لها من الممثل الإيطالي روسانو روبيكوندي، الذي تزوجته عام 2008.

إيفانا والممثل الإيطالي روسانو روبيكوندي
إيفانا والممثل الإيطالي روسانو روبيكوندي

كان الزوجان يعرفان بعضهما البعض لمدة 15 عامًا.

كما أقاما حفل زفاف باهظ قيمته 3 ملايين دولار ، بحضور 400 ضيف، لكنهما انفصلا بعد عام واحد فقط في عام 2009.

قالت إيفانا في عام 2019، إن العلاقة طويلة المدى هي التي مزقتهما.

وقالت “روسانو يقضي الكثير من الوقت في إيطاليا وأقضي الكثير من الوقت في نيويورك وميامي وسانت تروبيز”.

كما أضافت: “العلاقة بعيدة المدى لا تجدي حقًا. لقد قضينا وقتا ممتعا ونحن أصدقاء. كان الانفصال وديًا”.

على الرغم من انتهاء زواجهما في عام 2009، استمرت علاقتهما حتى عام 2019.

وتوفي الممثل الإيطالي فجأة في أكتوبر 2021 عن عمر يناهز 49 عامًا.

المصدرديلي ميل - ذا صن - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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