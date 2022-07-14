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الأمن العام السعودي يعلن توقيف قاتلة الصيدلي المصري

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
توقيف قاتلة الصيدلي المصري watanserb.com
الصيدلي المصري أحمد حاتم قتل على يد سيدة سعودية

وطن – أعلن جهاز الأمن العام السعودي، الخميس، توقيف إمرأة بسبب “إطلاقها النار” على شخص، في واقعة مقتل الصيدلي المصري.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن شرطة منطقة الجوف ألقت القبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص.

وأضاف: “قبضت شرطة منطقة الجوف على امرأة لإطلاقها النار على شخص، توفي لاحقا متأثرا بإصابته، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة”.

وكانت مدينة سكاكا بمنطقة الجوف قد شهدت حادثة إطلاق نار راح ضحيتها صيدلي مصري يدعى أحمد حاتم ماضي، على يد مواطنة سعودية.

وقتل الصيدلي المصري نتيجة رفضه إعطاء السيدة السعودية علاجا لا يصرف إلا بوصفة طبية.

ويحظر القانون السعودي صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب، وتصل عقوبة المخالفة للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

مقتل صيدلاني مصري في السعودية

وأفاد شهود عيان بنشوب مشادة كلامية، نتيجة امتناع الصيدلي عن إعطاء السيدة مضادا حيويا لا يصرف إلا بوصفة طبية، التزاما منه بقوانين السلطات الصحية السعودية في هذا الصدد.

وتوجهت المواطنة السعودية لسيارتها لتحضر مسدسها الخاص، ودخلت عليه الصيدلية مرة أخرى وأطلقت عليه طلقتين ناريتين في ظهره، ما تسبب في إصابته بتهتك بالرئة، وفارق الحياة بعد نقله للمستشفى.

وأمس الأربعاء، أكدت السلطات المصرية، أنها تثق بالإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية بعد حادثة مقتل الصيدلي.

وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في بيان، إن أحمد حاتم كان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه بالصيدلية التي يعمل بها.

وأضاف البيان أن الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم طمأنت أسرة الصيدلي القتيل باتخاذ كل الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى مصر بأسرع وقت فور انتهاء الإجراءات القانونية بالسعودية.

كما أكدت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي بالأسرة، أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله، مبينة أن السفارة المصرية تحركت على الفور لضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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