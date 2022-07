لم يصطحب عائلته معه.. ليفاندوفسكي مهددٌ بالقتل!

وطن – ذكرت تقارير صحفية ألمانية، بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، لم يصطحب أحداً من أفراد عائلته إلى ألمانيا، خوفاً عليهم بعد تلقيه تهديدات بالقتل من قبل أشخاص مجهولين بسبب نادي برشلونة.

وقالت شبكة (Sport 1) الألمانية، بأن نجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي، تلقى العديد من رسائل التهديدات بالقتل من أشخاص مجهولين الهوية، وهو ما أجبره على عدم اصطحاب عائلته في رحلة العودة إلى ألمانيا.

كما وأردفت الشبكة الألمانية، ” عدداً من مشجعي نادي بايرن ميونخ المتعصبين قد أطلقوا تهديدات بالقتل بحق اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، الذي أعلن رغبته في الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة”.

وكان ليفاندوفسكي قد وصل إلى نادي بايرن ميونخ، الإثنين، من أجل إجراء الفحوصات الطبية الروتينية تمهيداً للعودة إلى التدريبات الجماعية مع العملاق البافاري استعداداً للموسم الجديد، عقب انتهاء عطلته الصيفية.

ولا يزال الغموض يحيط صاحب المكينة التهديفية ليفاندوفسي صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2020، بشأن مستقبله مع البايرن بطل الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم. وسط رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

كما وأشارت العديد من التقارير الصحفية، بأن نادي برشلونة قد تقدم بعرض إلى إدارة بايرن ميونخ، بقيمة تتراوح 35-40 مليون يورو للتعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي، إلا أن النادي الألماني ما يزال متمسك باللاعب. بالإضافة إلى وضع مبلغ 50 مليون يورو للاستغناء عنه.

Robert Lewandowski’s wife Anna on Instagram about Barcelona deal: “I would like to know that too…”, when asked about ‘coming to Barça’. 🚨🇵🇱 #FCB pic.twitter.com/lZslbyL6DT

ولعب ليفاندوفسكي منذ قدومه عام 2014 إلى بايرن ميونخ بالمجان، قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، 375 مباراة في كافة البطولات المختلفة. مسجلاً 377 هدفاً. صناعة 72 تمريرة حاسمة لزملائه.

يشار إلى أن عقد ليفاندوفسكي ينتهي مع نادي بايرن ميونخ الألماني في صيف عام 2023. وسط رغبة اللاعب في الرحيل ورفضه تجديد عقده هذا الصيف العملاق البافاري.

Robert Lewandowski, back at Bayern with medical tests in the morning. No changes on his plan: Barcelona, as soon as possible. 🇵🇱 #FCB

Barça are confident but negotiations with Bayern are still needed. Work in progress.@Sky_Torben 🎥⤵️pic.twitter.com/nGBOfj64xA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022