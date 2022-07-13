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رياضة

لم يصطحب عائلته معه.. ليفاندوفسكي مهددٌ بالقتل!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ليفاندوفسكي لم يصطحب عائلته بعد تلقيه تهديدات بالقتل watanserb.com
ليفاندوفسكي لم يصطحب عائلته بعد تلقيه تهديدات بالقتل

وطن – ذكرت تقارير صحفية ألمانية، بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، لم يصطحب أحداً من أفراد عائلته إلى ألمانيا، خوفاً عليهم بعد تلقيه تهديدات بالقتل من قبل أشخاص مجهولين بسبب نادي برشلونة.

وقالت شبكة (Sport 1) الألمانية، بأن نجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي، تلقى العديد من رسائل التهديدات بالقتل من أشخاص مجهولين الهوية، وهو ما أجبره على عدم اصطحاب عائلته في رحلة العودة إلى ألمانيا.

تهديد ليفاندوفسكي بالقتل

كما وأردفت الشبكة الألمانية، ” عدداً من مشجعي نادي بايرن ميونخ المتعصبين قد أطلقوا تهديدات بالقتل بحق اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، الذي أعلن رغبته في الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة”.

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وكان ليفاندوفسكي قد وصل إلى نادي بايرن ميونخ، الإثنين، من أجل إجراء الفحوصات الطبية الروتينية تمهيداً للعودة إلى التدريبات الجماعية مع العملاق البافاري استعداداً للموسم الجديد، عقب انتهاء عطلته الصيفية.

مستقبل ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ

ولا يزال الغموض يحيط صاحب المكينة التهديفية ليفاندوفسي صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2020، بشأن مستقبله مع البايرن بطل الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم. وسط رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

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كما وأشارت العديد من التقارير الصحفية، بأن نادي برشلونة قد تقدم بعرض إلى إدارة بايرن ميونخ، بقيمة تتراوح 35-40 مليون يورو للتعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي، إلا أن النادي الألماني ما يزال متمسك باللاعب. بالإضافة إلى وضع مبلغ 50 مليون يورو للاستغناء عنه.

ولعب ليفاندوفسكي منذ قدومه عام 2014 إلى بايرن ميونخ بالمجان، قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، 375 مباراة في كافة البطولات المختلفة. مسجلاً 377 هدفاً. صناعة 72 تمريرة حاسمة لزملائه.

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يشار إلى أن عقد ليفاندوفسكي ينتهي مع نادي بايرن ميونخ الألماني في صيف عام 2023. وسط رغبة اللاعب في الرحيل ورفضه تجديد عقده هذا الصيف العملاق البافاري.

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المصدروطن + Sport 1 + روسيا اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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