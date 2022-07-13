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فاجعة في مصر .. مصرع 7 أطفال بينهم 6 أشقاء غرقا في الأقصر (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مصرع 7 أطفال غرقا في الأقصر watanserb.com
مصرع 7 أطفال غرقا في الأقصر

وطن – لقي 7 أطفال في مصر حتفهم غرقا، في بلدة القرنة غربي محافظة الأقصر بصعيد مصر.

جاء ذلك إثر انقلاب دراجة نارية بثلاثة عجلات “تروسيكل” كانوا يستقلونها في إحدى ترع المحافظة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن من بين الغرقى الصغار 6 أشقاء، وقد انتشلت فرق الإنقاذ النهري جثث الأطفال.

وكان على متن تلك الدراجة قبل سقوطها في الترعة 10 أشخاص هم رجل يقودها ومعه زوجته وأولادهم الستة.

والأطفال السبعة الذين لقوا مصرعهم، هم زكريا الحسن محمد، وفاطمة الحسن محمد، وسارة الحسن محمد، وهاجر الحسن محمد، ويوسف الحسن محمد، ويوسف الراعي باهي، وإبراهيم الحسن محمد.

واستطاعت فرق الإنقاذ إنقاذ السائق وزوجته ووالدته، بينما قضى الأطفال غرقًا.

كما دفعت هيئة إسعاف جنوب الصعيد بخمس سيارات إسعاف لموقع الحادث، وأسفرت الجهود عن إنقاذ الرجل وزوجته وأمه.

غرق 6 أشخاص (ثالث أيام عيد الأضحى)

كانت شواطئ الإسكندرية قد شهدت فاجعة مؤلمة حيث غرق 6 أشخاص يوم الاثنين (ثالث أيام عيد الأضحى) بسبب ارتفاع الأمواج وعدم التزام رواد الشواطئ بتعليمات المنقذين ورفع الراية الحمراء، والنزول في ساعات الصباح الباكر قبل مواعيد العمل الرسمية.

وشهد شاطئ الإسكندرية الغربي غرق طفل يدعى معاذ أحمد مرسي، 9 سنوات، من محافظة البحيرة مدينة أبوحمص، وهو مريض بالتوحد، وأبلغ والده بنزوله الساعة 2 صباحا من شاطئ إسكندرية الغربي وتم انتشال جثته الساعة الخامسة صباحا من شاطئ الصفا.

كما شهد شاطئ كناري غرق محمد ذكي البيومي، 19سنة، من مدينة زفتى محافظة الغربية، ونزل إلى مياه البحر الساعة الخامسة والنصف صباحا، وعمرو عادل شادي، 20 سنة، طالب، من الغربية قرية الحسين، وجاء وقت نزوله للبحر الساعة 4.30 صباحا، وانتشاله 5.30 صباحا .

كما شهد شاطئ الهانوفيل العام غرق محمد السعيد الدسوقي، 55 سنة، مقيم بشارع الورشة الهانوفيل والذي نزل إلى مياه البحر الساعة 2 ظهرا، وجرى انتشال جثته 3 عصرا، وتم نقله إلى المستشفى.

فيما غرق أحد الأشخاص بشاطئ الهانوفيل الشرقي المميز، وجاءت ساعة النزول 12.15، وانتشل 12.30، وتم انتشاله من البحر بواسطة أهليته.

المصدروكالات - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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