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رياضة

رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف .. تعرف على تفاصيل عقده

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يتعاقد مع البرازيلي رافينيا دياز watanserb.com
برشلونة يتعاقد مع البرازيلي رافينيا دياز

وطن – حسم نادي برشلونة الإسباني، صفقة التعاقد مع لاعب الجناح البرازيلي رافينيا دياز 25 عاماً، خلال سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، القادم من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي حتى صيف عام 2027.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو) المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، قائلاً: ” رافينيا إلى برشلونة، ها نحن نؤكد!، تم التوصل إلى اتفاق كامل مع ليدز يونايتد بصفقة بلغت 58 مليون يورو. مع إضافات قد يصل الاجمالي إلى 67 مليون يورو”.

انتقال رافينيا إلى برشلونة

كما وأردف رومانو في تغريدته، ” رافينيا كان يريد الانتقال إلى برشلونة منذ فبراير الماضي، حيث من المقرر أن يوقع على العقود والمستندات حتى صيف 2027″.

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وكان البرازيلي رافينيا قد دخل منذ عدة شهور في دائرة اهتمامات إدارة البرسا، بناء على طلب ورغبة المدرب الإسباني وأسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز. على الرغم من التنافس على تلك الصفقة مع نادي تشيلسي هذا الصيف.

كما وأضاف، ” ليدز يونايتد قبل بعرض برشلونة، وسيقوم الناديان في الوقت الراهن بتجهيز الأوراق من أجل إتمام صفقة انتقال رافينيا”.

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وختم رومانو، ” كان تشيلسي قد اتفق مع إدارة ليدز يونايتد، إلا أنه لم يتوصل إلى اتفاق. مع اللاعب رافينيا دياز، بشأن الشروط الشخصية. الذي كان يرغب باللعب مع نادي برشلونة”.

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صفقات برشلونة الصيفية

وكان نادي برشلونة (البلوغرانا)، قد أعلن في وقت سابق عن إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي القادم من ميلان الإيطالي، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من نادي تشيلسي الإنجليزي.

كما ولا يزال برشلونة يتفاوض مع إدارة بايرن ميونخ، للحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هذا الصيف، وسط رغبة الأخير في الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني. في ظل تمسك العملاق البافاري واللعب مع الفريق الموسم المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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