رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف .. تعرف على تفاصيل عقده

وطن – حسم نادي برشلونة الإسباني، صفقة التعاقد مع لاعب الجناح البرازيلي رافينيا دياز 25 عاماً، خلال سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، القادم من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي حتى صيف عام 2027.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو) المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، قائلاً: ” رافينيا إلى برشلونة، ها نحن نؤكد!، تم التوصل إلى اتفاق كامل مع ليدز يونايتد بصفقة بلغت 58 مليون يورو. مع إضافات قد يصل الاجمالي إلى 67 مليون يورو”.

انتقال رافينيا إلى برشلونة

كما وأردف رومانو في تغريدته، ” رافينيا كان يريد الانتقال إلى برشلونة منذ فبراير الماضي، حيث من المقرر أن يوقع على العقود والمستندات حتى صيف 2027″.

Raphinha to Barcelona, here we go! Full agreement reached with Leeds after today’s bid accepted: €58m fixed fee plus add-ons up to total €67m package. 🚨🔵🔴 #FCB Raphinha only wanted Barça since February and he’s set to sign until June 2027, time for documents and contracts. pic.twitter.com/JtLXCXa03e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022

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وكان البرازيلي رافينيا قد دخل منذ عدة شهور في دائرة اهتمامات إدارة البرسا، بناء على طلب ورغبة المدرب الإسباني وأسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز. على الرغم من التنافس على تلك الصفقة مع نادي تشيلسي هذا الصيف.

كما وأضاف، ” ليدز يونايتد قبل بعرض برشلونة، وسيقوم الناديان في الوقت الراهن بتجهيز الأوراق من أجل إتمام صفقة انتقال رافينيا”.

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وختم رومانو، ” كان تشيلسي قد اتفق مع إدارة ليدز يونايتد، إلا أنه لم يتوصل إلى اتفاق. مع اللاعب رافينيا دياز، بشأن الشروط الشخصية. الذي كان يرغب باللعب مع نادي برشلونة”.

Raphinha will sign with Barcelona until June 2027. Five year deal with his agent Deco was agreed almost five months ago – and it made the difference in this crazy saga. 🚨🇧🇷 #FCB Player already planning travel to Barcelona in order to undergo the medical and sign the contract. pic.twitter.com/NuqRiJIBML — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022

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صفقات برشلونة الصيفية

وكان نادي برشلونة (البلوغرانا)، قد أعلن في وقت سابق عن إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي القادم من ميلان الإيطالي، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من نادي تشيلسي الإنجليزي.

حسبة قانون اللعب المالي سريعاً، برشلونة يستطيع دفع 120 مليون+بيع اللاعبين، ليحصل على رافينيا وليفا وكوندي (التكلفة المتوقعة 150 مليون مبالغ ثابتة) برشلونة باع كوتينيو بـ20، بحاجة فقط لـ 10 مليون ويستكمل أهدافه. بيع فرينكي هدفه سلم الرواتب وليس الانتقالات، إلا لو عادوا لبرناردو pic.twitter.com/qKRZAdNQiW — محمد عواد (@mohammedawaad) July 13, 2022

كما ولا يزال برشلونة يتفاوض مع إدارة بايرن ميونخ، للحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هذا الصيف، وسط رغبة الأخير في الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني. في ظل تمسك العملاق البافاري واللعب مع الفريق الموسم المقبل.

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