رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف .. تعرف على تفاصيل عقده

وطن – حسم نادي برشلونة الإسباني، صفقة التعاقد مع لاعب الجناح البرازيلي رافينيا دياز 25 عاماً، خلال سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، القادم من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي حتى صيف عام 2027.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو) المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، قائلاً: ” رافينيا إلى برشلونة، ها نحن نؤكد!، تم التوصل إلى اتفاق كامل مع ليدز يونايتد بصفقة بلغت 58 مليون يورو. مع إضافات قد يصل الاجمالي إلى 67 مليون يورو”.

كما وأردف رومانو في تغريدته، ” رافينيا كان يريد الانتقال إلى برشلونة منذ فبراير الماضي، حيث من المقرر أن يوقع على العقود والمستندات حتى صيف 2027″.

Raphinha to Barcelona, here we go! Full agreement reached with Leeds after today’s bid accepted: €58m fixed fee plus add-ons up to total €67m package. 🚨🔵🔴 #FCB

Raphinha only wanted Barça since February and he’s set to sign until June 2027, time for documents and contracts. pic.twitter.com/JtLXCXa03e

