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ذبح أحصنة وإطعامها للمواطنين في مصر وجدل واسع (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
ذبح أحصنة في مصر watanserb.com
ذبح أحصنة في مصر

وطن- أعادت واقعة “ذبح الأحصنة” وإطعامها للمواطنين في مصر إلى الواجهة ما عُرف بقضية “ذبح الحمير”. وذلك بعد أن تقدم أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس الوزراء حول واقعة “ذبح الأحصنة” في منطقة الخصوص وتوزيع لحومها على المطاعم.

ذبح الأحصنة في مصر

ويأتي ذلك بحسب وسائل إعلام مصرية، بعد كشف مباحث قسم شرطة مدينة الخصوص والتموين بصفة خاصة، محل جزارة في مدينة الخصوص يقوم بذبح الأحصنة وسلخها وفرم لحومها وتوزيعها على بعض المطاعم في محافظتي القليوبية والقاهرة.

كما عُثر على ماكينة فرم وثلاجة كبيرة وتم التحفظ على المحل، حيث تم ضبط حصان مذبوح و4 آخرين جاهزة للذبح، وتحرر المحضر اللازم وتم ضبط صاحب المحل وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تكثيف حملات التفتيش

وخاطب النائب رئيس وأعضاء البرلمان: “أين بقية المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية من مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمثل خطرا داهماً على صحة المواطنين.”

مطالبًا الحكومة تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بتكثيف حملات التفتيش على مختلف محلات الجزارة والمطاعم للتأكد من سلامة اللحوم والأكل داخل المطاعم.

وطالب البرلماني “أمين” في الوقت ذاته من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف جميع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية القيام بدورهم. للتأكد من سلامة عمل المجازر وأن عمليات ذبح المواشي تتم طبقا للقانون وأنه لا تتم عمليات ذبح للحمير الأحصنة والكلاب.

مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة والتعاون مع باقي الأجهزة المختصة.

مشددا على ضرورة وضع قائمة سوداء تضم أسماء جميع المحلات والمطاعم المخالفة ونشرها بمختلف وسائل الإعلام لفضحهم أمام الرأي العام.

عقوبة غش الأغذية في مصر

وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية في مصر حيث حدد قانون “الغش والتدليس” رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

حيث نص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه. أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

الإجراءات القانونية

وكان الدكتور محمد شوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، قد أكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في “ذبح أحصنة” بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وكشفت التحقيقات أنه تم دفن حصان بالمدفن الصحي بمعرفة مجلس مدينة الخصوص وإرسال 4 لحديقة الحيوان بالجيزة.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان قضية ذبح الحمير وبيعا على أنها لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، مما أثار ردود فعل ساخطة عند كثير من المصريين.

كارثة في مصر .. مطاعم شهيرة تبيع المواطنين لحوم حمير وخيول منذ 20 سنة!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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