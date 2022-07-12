يمني يعتدي على زوجته بالساطور بسبب “خروف”.. تفاصيل قاسية (فيديو)

وطن– نجت امرأة يمنية مقيمة بالعاصمة المصرية القاهرة تدعى تهاني الذماري، وأولادها الثلاثة من موت محقق إثر قيام زوجها المعين بتعذيبها ومحاولة قتلها بـ”الساطور” في أول أيام عيد الاضحى المبارك.

وبثت الذماري، مقطع فيديو، قالت فيه إن زوجها المدعو “مدحت صالح جعفر هادي ضربها برأسها بالساطور، وكان يريد ذبحها.

تضامني الكامل مع الضحيه #تهاني الذماري المقيمه في القاهره واللذي قام زوجها بتقطيع اصابعها ومحاولة قتلها ذ بحا ونطالب السلطات المصريه بضبط الجاني واحالته للمحاكمه pic.twitter.com/efIVV8nsUD — عيشه اليمن بديل مروي (@AlymnYshh) July 11, 2022

وأضافت أنها حاولت الدفاع عن نفسها، ما جعلها تتعرض لاعتداء أشد قسوة في وجهها، وأصابع يديها، وقطع أوتار يديّها والأعصاب والشريان أمام أبنائها.

وأشارت إلى أن زوجها حاول اللحاق بابنها ذو 4 أعوام ليذبحه، وحاولت الدفاع عنه، موضحة أن صراخها لفت انتباه ابنتيها الأخريين، وحين شاهداها غارقة في دمائها، صرخت ابنتها الصغيرة، بينما كان زوجها يحاول تهديدهما بالذبح والتقطيع، بينما أصيبت الأخرى بصدمة ولم تنطق بشيء.

#وكيل_السياحه مدحت صالح جعفر هادي يقوم في صباح يوم العيد بمحاولة ذبح زوجته #تهاني_الذماري وأقدم على تقطيع اصابعها حيث تشتغل هي كمنقشه للحناء في مصر .

تهاني نجت من الموت بأعجوبة والمصيبه الكبرى في هذه الجريمة ان الوكيل أو الزوج المجرم خرج من السجن ثاني يوم بكفاله!! pic.twitter.com/QVF9iftPCj — جوهرة عبدالله (@jogara1990) July 12, 2022

وأوضحت الذماري أن سبب اعتداء زوجها عليها، كان بسبب رغبته في الحصول منها على أموال، وأكملت: “كان يريد شراء خروف العيد، وكنت لا أملك مالًا، وأنا أعمل في نقش الحناء بأصابعي هذه المصابة”.

وأكدت الذماري أن زوجها الذي احتجزته السلطات المصرية عقب الحادثة، تم سجنه ليوم واحد فقط، وهو يوم السبت، أي أول أيام عيد الأضحى، وتم الإفراج عنه في اليوم التالي.

وكشفت أنه اتصل بها عقب خروجه، ليهددها بالقتل وقتل أولادها الثلاثة الذين هم أولاده، في حال تحدثت عما حدث.

وتمكنت تهاني من تجاوز الواقعة بعد إسعافها من صديقتها اليمنية، إذ تركها زوجها داخل المنزل مضرجة بدمائها، داخل حمام شقتها، وسط صدمة أطفالها، الذين تلقوا بدورهم تهديدات من والدهم.

يأتي هذا فيما تحدثت مصادر مقربة من الزوجة القول عن أن زوجها الذي هو والد أطفالها الثلاثة، يعتدي عليها باستمرار، بشهادة سكان المبنى من جيرانهم.

في سياق متصل، قالت مصادر محلية إن السفارة اليمنية في القاهرة، تابعت القضية منذ لحظتها حدوثها لدى السلطات المصرية، حيث أن ملف القضية بيد السلطات المصرية، وليس بيد السفارة التي هي ليست جهة قبض.

وأثارت هذه الجريمة غضبا عارما بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، الذين أطلقوا وسما بعنوان تهاني الذماري.

وقالت “اماني باخريبة”: “أرجع أقول العنف ضد المرأة يحتاج إعادة نظر، لو في عقوبةرادعة لكل مجرم يمارس أمراضه النفسيةعلى الضعفاء كان قلت هذه الحالات لكن اللي قاعد يصير العكس.تهاني الذماري تعرضت للضرب من قبل زوجها ليلة العيد أمام بناتها وابنها، تعمل كمنقشة في القاهرة.حرفيًا السكوت والتنازل جعل الجرائم تنتشر”.

أرجع أقول العنف ضد المرأة يحتاج إعادة نظر، لو في عقوبةرادعة لكل مجرم يمارس أمراضه النفسيةعلى الضعفاء كان قلت هذه الحالات لكن اللي قاعد يصير العكس.تهاني الذماري تعرضت للضرب من قبل زوجها ليلة العيد أمام بناتها وابنها، تعمل كمنقشة في القاهرة.حرفيًا السكوت والتنازل جعل الجرائم تنتشر. pic.twitter.com/47WXlqWjZX — اماني باخريبة (@amani_bakhariba) July 11, 2022

وكتب حساب باسم “عيشه اليمن بديل مروي”: “ضامني الكامل مع الضحيه تهاني الذماري المقيمه في القاهره واللذي قام زوجها بتقطيع اصابعها ومحاولة قتلها ذبحا ونطالب السلطات المصريه بضبط الجاني واحالته للمحاكمه”.

تضامني الكامل مع الضحيه #تهاني الذماري المقيمه في القاهره واللذي قام زوجها بتقطيع اصابعها ومحاولة قتلها ذ بحا ونطالب السلطات المصريه بضبط الجاني واحالته للمحاكمه pic.twitter.com/efIVV8nsUD — عيشه اليمن بديل مروي (@AlymnYshh) July 11, 2022

وغردت “جوهرة عبدالله”: “وكيل السياحه مدحت صالح جعفر هادي يقوم في صباح يوم العيد بمحاولة ذبح زوجته تهاني الذماري وأقدم على تقطيع اصابعها حيث تشتغل هي كمنقشه للحناء في مصر .. تهاني نجت من الموت بأعجوبة والمصيبه الكبرى في هذه الجريمة ان الوكيل أو الزوج المجرم خرج من السجن ثاني يوم بكفالة”.