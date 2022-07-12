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“ميتيو ويذر”.. نظام الإنذار المبكر الذي اكتشف “منخفض المونسون” قبل 50 يوما

باسل النجار
كتب باسل النجار
توقعات الطقس في سلطنة عمان watanserb.com
توقعات الطقس في سلطنة عمان

وطن– كشف “مركز طقس العرب” معلومات هامة عن نظام الإنذار المُبكر الخاص “بميتيو ويذر“، والذي تمكن من اكتشاف الحالة الجوية التي داهمت السلطنة خلال الأيام الماضية “منخفض المونسون”، قبل حدوثها بـ50 يوما.

توقعات الطقس في سلطنة عمان

ولفت تقرير المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه منذ الخامس عشر من مايو، أطلق خبراء الطقس من داخل غرفة العمليات الجوية في “مركز طقس العرب” النشرة الجوية الموسمية والتي تضمنت حينها سرد عام للأنظمة الجوية المُتوقعة خلال فصل الصيف.

وتضمنت في تفاصيلها توقعات هطول أمطار أعلى من المُعدل الطبيعي الموسمي على القطاع الجنوبي لشبه الجزيرة العربية بما في ذلك سلطنة عمان خلال شهر يوليو.

ومع إقتراب الفترة الزمنية (بداية الأسبوع الأخير من يونيو) والتي دخلت حينها التوقعات الجوية حيز “متوسطة المدى”، جرى مُراقبة الحالة الجوية واستشعارها عبر طاقم التوقعات الجوية في “طقس العرب”. وتم إطلاق العديد من التنبيهات والتقارير الدورية عبر كافة منصاتها ومن خلال تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية.

تقرير المركز لفت أيضا إلى أنه “تؤثر الظروف الجوية القوية على حياة الانسان، وتستدعي الانتباه واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة تلك الظروف الجوية بحسب طبيعتها، لذا فيعد عنصر الاستعداد المسبق، سلاحاً وقائياً مهماً للحيلولة دون وقوع الكوارث أو التقليل من الخسائر ما أمكن.

ويتأثر أيضاً عامة الناس بموجات الأمطار الغزيرة، إذ تتشكل السيول القوية والجارفة ويرتفع منسوب المياه في الطرقات خاصةً المُنخفضة ويعني ذلك ارتفاع فرص حدوث أضرار بالممتلكات الشخصية والعامة وقد يصل الأمر الى أغلاق الطرق والمخارج الرئيسية وحدوث احتجازات ووفيات.

نظام الإنذار الآلي المُبتكر لدى “ميتيو ويذر”

ونظام الإنذار المُبكر الخاص بـ”ميتيو ويذر” ـ بحسب التقرير ـ يُصدر تنبيهات أوتوماتيكية للقطاعات البرية، البحرية والجوية، كما يُرسل إشعارات بشكل مُبكر عبر نسخة خاصة عبر الموبايل.

وهذا النظام يتم استخدامه لدى العديد من الجهات المُختصة في الشرق الأوسط، ويساعد ذلك في عملية إتخاذ القرار من الجهات المُختصة بشكلٍ دقيق وقبل فترة زمنية كافية ومُناسبة جداً، تشمل جميع الظواهر الجوية المتعلقة بالطقس مثل الأمطار والضباب والغبار والرياح ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة النسبية وحتى إرتفاع الأمواج في البحار والمحيطات.

ويُمكنك من خلال برمجية “ويذر ووتش” المُتطورة الحصول على خدمات تساعد في تقليل الخسائر الناتجة عن الأحوال الجوية عبر توفير معلومات الطقس والإنذار المبكر للقطاعات التي تتأثر بشكل كبير بالظروف الجوية.

وفي بيان نشرته هيئة الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان، على حسابها الرسمي بتويتر أعلنت، الأحد، عن غلق المواقع السياحية بالسلطنة لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها السلطنة خلال هذه الفترة.

ونشر مركز طقس العرب، لينك التطبيق للمُهتمين الراغبين في تقصي أخبار الطقس، لحماية أعمالهم وممتلكاتهم. وللتواصل المباشر يرجى الدخول على هذا اللينك (اضغط هنا).

منخفض المونسون يتسبب بأضخم سحابة رعدية غطت ثلث مساحة سلطنة عُمان (فيديو)

المصدرطقس العرب ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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