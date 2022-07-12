“ميتيو ويذر”.. نظام الإنذار المبكر الذي اكتشف “منخفض المونسون” قبل 50 يوما

وطن– كشف “مركز طقس العرب” معلومات هامة عن نظام الإنذار المُبكر الخاص “بميتيو ويذر“، والذي تمكن من اكتشاف الحالة الجوية التي داهمت السلطنة خلال الأيام الماضية “منخفض المونسون”، قبل حدوثها بـ50 يوما.

توقعات الطقس في سلطنة عمان

ولفت تقرير المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه منذ الخامس عشر من مايو، أطلق خبراء الطقس من داخل غرفة العمليات الجوية في “مركز طقس العرب” النشرة الجوية الموسمية والتي تضمنت حينها سرد عام للأنظمة الجوية المُتوقعة خلال فصل الصيف.

وتضمنت في تفاصيلها توقعات هطول أمطار أعلى من المُعدل الطبيعي الموسمي على القطاع الجنوبي لشبه الجزيرة العربية بما في ذلك سلطنة عمان خلال شهر يوليو.

ومع إقتراب الفترة الزمنية (بداية الأسبوع الأخير من يونيو) والتي دخلت حينها التوقعات الجوية حيز “متوسطة المدى”، جرى مُراقبة الحالة الجوية واستشعارها عبر طاقم التوقعات الجوية في “طقس العرب”. وتم إطلاق العديد من التنبيهات والتقارير الدورية عبر كافة منصاتها ومن خلال تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية.

تقرير المركز لفت أيضا إلى أنه “تؤثر الظروف الجوية القوية على حياة الانسان، وتستدعي الانتباه واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة تلك الظروف الجوية بحسب طبيعتها، لذا فيعد عنصر الاستعداد المسبق، سلاحاً وقائياً مهماً للحيلولة دون وقوع الكوارث أو التقليل من الخسائر ما أمكن.

ويتأثر أيضاً عامة الناس بموجات الأمطار الغزيرة، إذ تتشكل السيول القوية والجارفة ويرتفع منسوب المياه في الطرقات خاصةً المُنخفضة ويعني ذلك ارتفاع فرص حدوث أضرار بالممتلكات الشخصية والعامة وقد يصل الأمر الى أغلاق الطرق والمخارج الرئيسية وحدوث احتجازات ووفيات.

نظام الإنذار الآلي المُبتكر لدى “ميتيو ويذر”

ونظام الإنذار المُبكر الخاص بـ”ميتيو ويذر” ـ بحسب التقرير ـ يُصدر تنبيهات أوتوماتيكية للقطاعات البرية، البحرية والجوية، كما يُرسل إشعارات بشكل مُبكر عبر نسخة خاصة عبر الموبايل.

وهذا النظام يتم استخدامه لدى العديد من الجهات المُختصة في الشرق الأوسط، ويساعد ذلك في عملية إتخاذ القرار من الجهات المُختصة بشكلٍ دقيق وقبل فترة زمنية كافية ومُناسبة جداً، تشمل جميع الظواهر الجوية المتعلقة بالطقس مثل الأمطار والضباب والغبار والرياح ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة النسبية وحتى إرتفاع الأمواج في البحار والمحيطات.

ويُمكنك من خلال برمجية “ويذر ووتش” المُتطورة الحصول على خدمات تساعد في تقليل الخسائر الناتجة عن الأحوال الجوية عبر توفير معلومات الطقس والإنذار المبكر للقطاعات التي تتأثر بشكل كبير بالظروف الجوية.

وفي بيان نشرته هيئة الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان، على حسابها الرسمي بتويتر أعلنت، الأحد، عن غلق المواقع السياحية بالسلطنة لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها السلطنة خلال هذه الفترة.

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