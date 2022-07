مايا غزال وتوم كروز.. قصة اللاجئة السورية التي باتت حديث الساعة

وطن– نشرت “منظمة الأمم المتحدة للاجئين” صورة على حسابها في “تويتر” تجمع كلاً من الشابة السورية “مايا غزال” مع الممثل العالمي “توم كروز“.

وعلقت المنظمة على الصورة التي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بأن “مايا غزال” أول لاجئة تصبح طيارة، لافتة إلى أن رسالتها هي :السماء للجميع”.

A high-flying, groundbreaking, trailblazing maverick of a pilot… and @TomCruise ✨

The first female Syrian refugee pilot @GhazalMia caught up with the #TopGun star after she was invited to @SilverstoneUK by @MercedesAMGF1.

Her message: the sky is for everyone. pic.twitter.com/5lWisj3k4Q

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 9, 2022