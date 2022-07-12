لاعب يصدم زملائه بإهداره هدف محقق بغرابة في الدوري الكندي (فيديو)

وطن – أهدر لاعب في الدوري الكندي الممتاز لكرة القدم، الهدف المحقق من دخول شباك المرمى بشكل غريب للغاية، وسط ذهول ودهشة زملائه من هذا التصرف النادر في عالم الكرة المستديرة.

وشهدت المباراة، قيام اللاعب ويليام أكيو نجم منتخب جنوب السودان ولاعب فريق فالور، من إهدار الكرة التي كانت في طريقها إلى شباك مرمى فريق الخصم (واندرز)، إلا أنه قام بتشتيتها وإبعادها عن الشباك، في تصرف غريب من نوعه في تاريخ كرة القدم.

لاعب يهدر الهدف المحقق

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، انطلاق هجمة منظمة من فريق فالور باتجاه شباك مرمى الخصم، بقيادة المهاجم أليساندور ريدجي داخل منطقة العمليات (الجزاء)، ليسددها بقوة تجاه الشباك. لكنها اصطدمت بحارس مرمى نادي واندرز.

لقطة غريبة شهدها الدوري الكندي للمحترفين صنفت كأسوأ فرصة ضائعة في القرن كان بطلها مهاجم نادي فايلور وليام أكيو الذي يمثل منتخب جنوب السودان • خلال مباراة بين ناديي فايلور إف سي وهاليفاكس واندريرز بالدوري الكندي للمحترفين pic.twitter.com/AH2mdqMYmS — كويت نيوز (@KuwaitNews) July 11, 2022

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تدخل ويليام أكيو

لكن الكرة اتجهت بعدها ببطئ شديد باتجاه شباك مرماه وفي طريقها للعبور، إلا أن زميله ويليام أكيو تدخل بشكل غريب للغاية. حيث بدل من أن يدخل الكرة داخل الشباك أو حتى تركها تدخل بمفردها، قام بتشتيتها بعيداً عن مرمى الخصم وسط ذهول زملائه والجماهير المتواجدة داخل المدرجات.

كما ولحسن حظ اللاعب أكيو الذي كان في موقف ربما لا يحسد عليه أمام زملائه وجماهيره.استطاع فريقه فالور من تحقيق الفوز على واندرز، بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة ال13 من الدوري الكندي الممتاز.

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ترتيب الدوري الكندي

ويتصدر فريق كافالري صدارة ترتيب الدوري الكندي الممتاز برصيد 25 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف أتلتيكو أوتاوا.

وجاء باسفيك في المركز الثالث من جدول الترتيب. برصيد 23 نقطة، كما ويليه فريق فورجي برصيد 20 نقطة.

🎥 شاهد….. مهاجم في الدوري الكندي يصدم لاعبي فريقه.. ويحرمهم من هدف محقق بعد إخراجه الكرة من خط المرمى مباشرة pic.twitter.com/TuJ4FQsvfv — الرؤيــــــة الإلكـــتــــــرونيــــــة (@SaudiVision9) July 11, 2022

وآتى فالور في خامس جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وفي المركز السادس جاء فريق هاليفاكس واندرز برصيد 17 نقطة.

كما وجاء في المركز السابع يورك يونايتد قبل الأخير. برصيد 11 نقطة، أما في أدنى جدول الترتيب فقد آتى فريق ادمنتون برصيد 10 نقاط للموسم الجاري.

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