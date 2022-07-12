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رياضة

لاعب يصدم زملائه بإهداره هدف محقق بغرابة في الدوري الكندي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إهدار هدف محقق في الدوري الكندي بغرابة شديدة watanserb.com
إهدار هدف محقق في الدوري الكندي بغرابة شديدة

وطن – أهدر لاعب في الدوري الكندي الممتاز لكرة القدم، الهدف المحقق من دخول شباك المرمى بشكل غريب للغاية، وسط ذهول ودهشة زملائه من هذا التصرف النادر في عالم الكرة المستديرة.

وشهدت المباراة، قيام اللاعب ويليام أكيو نجم منتخب جنوب السودان ولاعب فريق فالور، من إهدار الكرة التي كانت في طريقها إلى شباك مرمى فريق الخصم (واندرز)، إلا أنه قام بتشتيتها وإبعادها عن الشباك، في تصرف غريب من نوعه في تاريخ كرة القدم.

لاعب يهدر الهدف المحقق

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، انطلاق هجمة منظمة من فريق فالور باتجاه شباك مرمى الخصم، بقيادة المهاجم أليساندور ريدجي داخل منطقة العمليات (الجزاء)، ليسددها بقوة تجاه الشباك. لكنها اصطدمت بحارس مرمى نادي واندرز.

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تدخل ويليام أكيو

لكن الكرة اتجهت بعدها ببطئ شديد باتجاه شباك مرماه وفي طريقها للعبور، إلا أن زميله ويليام أكيو تدخل بشكل غريب للغاية. حيث بدل من أن يدخل الكرة داخل الشباك أو حتى تركها تدخل بمفردها، قام بتشتيتها بعيداً عن مرمى الخصم وسط ذهول زملائه والجماهير المتواجدة داخل المدرجات.

كما ولحسن حظ اللاعب أكيو الذي كان في موقف ربما لا يحسد عليه أمام زملائه وجماهيره.استطاع فريقه فالور من تحقيق الفوز على واندرز، بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة ال13 من الدوري الكندي الممتاز.

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ترتيب الدوري الكندي

ويتصدر فريق كافالري صدارة ترتيب الدوري الكندي الممتاز برصيد 25 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف أتلتيكو أوتاوا.

وجاء باسفيك في المركز الثالث من جدول الترتيب. برصيد 23 نقطة، كما ويليه فريق فورجي برصيد 20 نقطة.

وآتى فالور في خامس جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وفي المركز السادس جاء فريق هاليفاكس واندرز برصيد 17 نقطة.

كما وجاء في المركز السابع يورك يونايتد قبل الأخير. برصيد 11 نقطة، أما في أدنى جدول الترتيب فقد آتى فريق ادمنتون برصيد 10 نقاط للموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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