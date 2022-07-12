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حفل موضي الشمراني في الكويت يثير موجة غضب ويتسبب بسحب ترخيص الشركة المنظمة(شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حفل موضي الشمراني watanserb.com
حفل موضي الشمراني

وطن- أثار حفل المغنية السعودية موضي الشمراني الذي أقيم في أحد فنادق الكويت ثاني أيام العيد موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ما تخلله من تجاوزات منافية للدين والعادات والتقاليد الكويتية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للحفل يظهر تراقص العديد من الفتيات والشبان بشكل مختلط، الامر الذي أثار استياء الكثير من الكويتيين.

غضب مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل

وتعبيرا عن حالة الغضب دشن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “موضي الشمراني” تداولوا خلاله عددا من مقاطع الفيديو للحفل، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الكويت، طالبوا خلاله السلطات بالتدخل لمنع إقامة مثل هذه الفعاليات.

وفي هذا السياق، قال الرحالة الكويتي محمد الميموني:” يجب أن يحاسب منظم الحفل على ماحدث ماحدث لم نعهده في الكويت في الحفلات المنظمه والمرخصه من الدولة ( رقص واختلاط وهرج ) لايرضي الله ولايتناسب مع هويتنا وتقاليدنا”.

من جانبها قالت المغرد، ياسمين، معبرة عن استنكارها لما حدث:” زمن الغربه القابض على دينه كالقابض على جمر اللهم اننا نبرا من كل فعل يغضبك”.

وعبرت الدكتورة هيا القحطاني عن غضبها من الحفل بالقول:” عندما طاحت هيبة الرجل خرجت النساء لحفلات مختلطه بلا رقيب و لا حسيب ترقص و تتمايل أمام الرجال لو كان في القلب خوف من الله ثم تعظيم للرجل في حياتها ما تجرأت تحصر هذه الاماكن ناهيك عمن يسمي نفسه رجل و يحضر هذه المسخره و يرقص بكل فخر الله يهديكم بس”.

حفل مختلط.. رقص جريء بين شاب وفتاة يثير ضجة في السعودية (فيديو)

وقال المغرد أبو علي العبدلي:” إذا ذهب الحياء من المرأه فماذا يزينها؟واذا ذهبت الغيره من الرجل فماذا يزينه؟ (اقترب للناس حسابهم وهٌم في غفلة معرضون ) يارب لا تفتنا بديننا ودنيانا وثبتنا بالقول الثابت شيء محزن ماوصلنا له من انفتاح ومجاهره بالمعاصي”.

تدخل سريع لأعضاء في مجلس الأمة

وعقب موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل، قال النائب في مجلس الأمة الدكتور أحمد مطيع العازمي، في تدوينة له:” بعد الاتصال بالأخ معالي وزير الإعلام بخصوص الحفل الغنائي المنافي للشريعة الإسلامية فإنه تم اتخاذ الإجراءات الرادعة وتم سحب ترخيص الشركة المنظمة وستتم محاسبة وردع كل من ساهم وتجرأ على إقامة ذلك الحفل المنافي للأخلاق التي جبل عليها مجتمعنا الكويتي المحافظ”.

عقوبات ضد الشركة المنظمة

وعلى الفور أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد منظمي الحفل لما ورد فيه من مخالفات لاشتراطات التصريح.

فيديوهات رقص “خلاعي” مختلط بحفل موضي الشمراني في السعودية تشعل غضباً

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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