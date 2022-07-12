حفل موضي الشمراني في الكويت يثير موجة غضب ويتسبب بسحب ترخيص الشركة المنظمة(شاهد)

وطن- أثار حفل المغنية السعودية موضي الشمراني الذي أقيم في أحد فنادق الكويت ثاني أيام العيد موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ما تخلله من تجاوزات منافية للدين والعادات والتقاليد الكويتية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للحفل يظهر تراقص العديد من الفتيات والشبان بشكل مختلط، الامر الذي أثار استياء الكثير من الكويتيين.

صعد ترند " #موضي_الشمراني " وذلك بسبب رقص الشباب والبنات في حفل موضي الشمراني الذي أقيم في الكويت. pic.twitter.com/xeBRJOBKid — TRND (@NOWTRND) July 11, 2022

غضب مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل

وتعبيرا عن حالة الغضب دشن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “موضي الشمراني” تداولوا خلاله عددا من مقاطع الفيديو للحفل، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الكويت، طالبوا خلاله السلطات بالتدخل لمنع إقامة مثل هذه الفعاليات.

وفي هذا السياق، قال الرحالة الكويتي محمد الميموني:” يجب أن يحاسب منظم الحفل على ماحدث ماحدث لم نعهده في الكويت في الحفلات المنظمه والمرخصه من الدولة ( رقص واختلاط وهرج ) لايرضي الله ولايتناسب مع هويتنا وتقاليدنا”.

يجب أن يحاسب منظم الحفل على ماحدث ماحدث لم نعهده في الكويت في الحفلات المنظمه والمرخصه من الدولة ( رقص واختلاط وهرج ) لايرضي الله ولايتناسب مع هويتنا وتقاليدنا

#موضي_الشمراني — الرحال محمد الميموني (@travelers_gulf) July 11, 2022

من جانبها قالت المغرد، ياسمين، معبرة عن استنكارها لما حدث:” زمن الغربه القابض على دينه كالقابض على جمر اللهم اننا نبرا من كل فعل يغضبك”.

زمن الغربه القابض على دينه كالقابض على جمر اللهم اننا نبرا من كل فعل يغضبك 🤲🏻 #موضي_الشمراني pic.twitter.com/N1wwBD7TmX — ياسمين  (@z_qjw) July 11, 2022

وعبرت الدكتورة هيا القحطاني عن غضبها من الحفل بالقول:” عندما طاحت هيبة الرجل خرجت النساء لحفلات مختلطه بلا رقيب و لا حسيب ترقص و تتمايل أمام الرجال لو كان في القلب خوف من الله ثم تعظيم للرجل في حياتها ما تجرأت تحصر هذه الاماكن ناهيك عمن يسمي نفسه رجل و يحضر هذه المسخره و يرقص بكل فخر الله يهديكم بس”.

عندما طاحت هيبة الرجل

خرجت النساء لحفلات مختلطه بلا رقيب و لا حسيب ترقص و تتمايل أمام الرجال لو كان في القلب خوف من الله ثم تعظيم للرجل في حياتها ما تجرأت تحصر هذه الاماكن

ناهيك عمن يسمي نفسه رجل و يحضر هذه المسخره و يرقص بكل فخر

الله يهديكم بس

#موضي_الشمراني — د.هيا القحطاني (@HMNQ_8) July 11, 2022

وقال المغرد أبو علي العبدلي:” إذا ذهب الحياء من المرأه فماذا يزينها؟واذا ذهبت الغيره من الرجل فماذا يزينه؟ (اقترب للناس حسابهم وهٌم في غفلة معرضون ) يارب لا تفتنا بديننا ودنيانا وثبتنا بالقول الثابت شيء محزن ماوصلنا له من انفتاح ومجاهره بالمعاصي”.

إذا ذهب الحياء من المرأه فماذا يزينها؟واذا ذهبت الغيره من الرجل فماذا يزينه؟ {اقترب للناس حسابهم وهٌم في غفلة

معرضون } يارب لا تفتنا بديننا ودنيانا وثبتنا بالقول الثابت

شيء محزن ماوصلنا له من انفتاح ومجاهره بالمعاصي #موضي_الشمراني — أبـو علـي العبـدلـي (@aboali1922) July 11, 2022

تدخل سريع لأعضاء في مجلس الأمة

وعقب موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل، قال النائب في مجلس الأمة الدكتور أحمد مطيع العازمي، في تدوينة له:” بعد الاتصال بالأخ معالي وزير الإعلام بخصوص الحفل الغنائي المنافي للشريعة الإسلامية فإنه تم اتخاذ الإجراءات الرادعة وتم سحب ترخيص الشركة المنظمة وستتم محاسبة وردع كل من ساهم وتجرأ على إقامة ذلك الحفل المنافي للأخلاق التي جبل عليها مجتمعنا الكويتي المحافظ”.

بعد الاتصال بالأخ

معالي وزير الإعلام

بخصوص الحفل

الغنائي المنافي

للشريعة الإسلامية فإنه تم اتخاذ

الإجراءات الرادعة

وتم سحب ترخيص

الشركة المنظمة وستتم محاسبة وردع

كل من ساهم وتجرأ

على إقامة ذلك الحفل

المنافي للأخلاق التي

جبل عليها مجتمعنا

الكويتي المحافظ — د.أحمد مطيع العازمي (@drahmadmote3) July 11, 2022

عقوبات ضد الشركة المنظمة

وعلى الفور أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد منظمي الحفل لما ورد فيه من مخالفات لاشتراطات التصريح.