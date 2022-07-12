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رياضة

بقرار من الفيفا .. إيقاف محمود كهربا على خلفية أزمته مع الزمالك

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إيقاف محمود كهربا على خلفية أزمته مع الزمالك watanserb.com
إيقاف محمود كهربا على خلفية أزمته مع الزمالك

وطن – أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا)، محمود كهربا 28 عاماً، لاعب نادي الأهلي المصري، عن ممارسة كرة القدم لمدة 6 أشهر، على ضوء أزمته مع نادي الزمالك المصري.

وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (الفيفا)، إيقاف المصري محمود عبد المنعم المعروف باسم (كهربا)، لاعب الأهلي المصري ل6 أشهر.

إيقاف محمود كهربا

وبحسب نص بيان حكم لجنة الانضباط للاتحاد الدولي (الفيفا)، بأنه تم إيقاف كهربا عن ممارسة لعب كرة القدم، إلى حين سداد الغرامة المالية لنادي الزمالك. حيث تصل المدة القصوى للإيقاف 6 شهور كاملة.

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كما وأفادت تقارير صحفية مصرية، بأن اتحاد الفيفا أبلغ اتحادات الكروية بمنع اللاعب من خوض أي مباريات رسمية في تلك الفترة.

وكان نادي الزمالك (القلعة البيضاء)، قد لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية ( الكاس)، لعدم سداد لاعب الأهلي محمود كهربا الغرامة المالية، كتعويض لنادي الزمالك والتي حصل عليها الأخير بقرار من المحكمة.

أزمة كهربا مع الزمالك

وفرضت المحكمة الرياضية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، غرامة مالية بلغت 2 مليون دولار على المصري كهربا، بعد خرق الأخير التعاقد مع نادي الزمالك دون أي أسباب. كما ويضاف 5% عليها بدءا من ال20 من شهر يونيو/ حزيران عام 2019. حتى سداد الغرامة المالية.

ورفع الزمالك قضية على اللاعب كهربا، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد والانتقال إلى الدوري البرتغالي من بوابة ديبورتيفو ألافيس. قبل العودة إلى صفوف الأهلي المصري بعقد رسمي.

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اللجوء إلى القضاء المصري

وعلق لاعب الأهلي كهربا، على قرار إيقافه في تغريده نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، قائلاً: ” من أحسن الظن بالله لا يخذله الله، ولو خذله أهل الأرض جميعاً”.

كما وكشفت مصادر مقربة من اللاعب كهربا، بأن الأخير سيتوجه إلى القضاء المصري، للنظر في أزمته مع نادي الزمالك. بعد فرض غرامة مالية عليه ب2 مليون دولار على ضوء فسخ التعاقد مع نادي الزمالك من طرف واحد.

وبينت تلك المصادر، بأن محمود كهربا سيطعن على تزوير العقد الجديد الذي تقدم به نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا).

كما وأردفت، ” اللاعب واثق من صحة موقفه القانوني، وأن اتحاد الكرة المصري. قد تقدم بمستندات غير سليمة من أجل إدانته في هذه القضية”.

ويشار إلى أن عقد كهربا سينتهي مع نادي الأهلي في صيف عام 2026، الذي أعاره الموسم الماضي إلى نادي هاتاي سبور التركي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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