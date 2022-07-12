بقرار من الفيفا .. إيقاف محمود كهربا على خلفية أزمته مع الزمالك

وطن – أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا)، محمود كهربا 28 عاماً، لاعب نادي الأهلي المصري، عن ممارسة كرة القدم لمدة 6 أشهر، على ضوء أزمته مع نادي الزمالك المصري.

وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (الفيفا)، إيقاف المصري محمود عبد المنعم المعروف باسم (كهربا)، لاعب الأهلي المصري ل6 أشهر.

إيقاف محمود كهربا

وبحسب نص بيان حكم لجنة الانضباط للاتحاد الدولي (الفيفا)، بأنه تم إيقاف كهربا عن ممارسة لعب كرة القدم، إلى حين سداد الغرامة المالية لنادي الزمالك. حيث تصل المدة القصوى للإيقاف 6 شهور كاملة.

نادي الزمالك @ZSCOfficial يعلن إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 6 أشهر من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم إلى حين سداده الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك والتي تبلغ 2 مليون و 400 ألف دولار pic.twitter.com/4dhu3yU1xr — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 11, 2022

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كما وأفادت تقارير صحفية مصرية، بأن اتحاد الفيفا أبلغ اتحادات الكروية بمنع اللاعب من خوض أي مباريات رسمية في تلك الفترة.

وكان نادي الزمالك (القلعة البيضاء)، قد لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية ( الكاس)، لعدم سداد لاعب الأهلي محمود كهربا الغرامة المالية، كتعويض لنادي الزمالك والتي حصل عليها الأخير بقرار من المحكمة.

أزمة كهربا مع الزمالك

وفرضت المحكمة الرياضية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، غرامة مالية بلغت 2 مليون دولار على المصري كهربا، بعد خرق الأخير التعاقد مع نادي الزمالك دون أي أسباب. كما ويضاف 5% عليها بدءا من ال20 من شهر يونيو/ حزيران عام 2019. حتى سداد الغرامة المالية.

🚨لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم تصدر قرارها بإيقاف اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة ٦ أشهر إلى حين سداده الغرامة الموقعة لصالح نادي الزمالك.#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/xJkR4TFZ4z — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 11, 2022

ورفع الزمالك قضية على اللاعب كهربا، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد والانتقال إلى الدوري البرتغالي من بوابة ديبورتيفو ألافيس. قبل العودة إلى صفوف الأهلي المصري بعقد رسمي.

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اللجوء إلى القضاء المصري

وعلق لاعب الأهلي كهربا، على قرار إيقافه في تغريده نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، قائلاً: ” من أحسن الظن بالله لا يخذله الله، ولو خذله أهل الأرض جميعاً”.

كما وكشفت مصادر مقربة من اللاعب كهربا، بأن الأخير سيتوجه إلى القضاء المصري، للنظر في أزمته مع نادي الزمالك. بعد فرض غرامة مالية عليه ب2 مليون دولار على ضوء فسخ التعاقد مع نادي الزمالك من طرف واحد.

محمود كهربا عبر ستوري انستجرام pic.twitter.com/2Xv9F6GAID — Yallakora (@Yallakoranow) July 11, 2022

وبينت تلك المصادر، بأن محمود كهربا سيطعن على تزوير العقد الجديد الذي تقدم به نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا).

كما وأردفت، ” اللاعب واثق من صحة موقفه القانوني، وأن اتحاد الكرة المصري. قد تقدم بمستندات غير سليمة من أجل إدانته في هذه القضية”.

ويشار إلى أن عقد كهربا سينتهي مع نادي الأهلي في صيف عام 2026، الذي أعاره الموسم الماضي إلى نادي هاتاي سبور التركي.

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