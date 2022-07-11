الإثنين, يوليو 11, 2022
الرئيسيةالهدهدوصفت العرب بـ"الهمج".. مشاجرة بين كويتية وتركية في إسطنبول تثير جدلا
الهدهد

وصفت العرب بـ”الهمج”.. مشاجرة بين كويتية وتركية في إسطنبول تثير جدلا

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
مشاجرة بين كويتية وتركية في إسطنبول watanserb.com
مشاجرة بين كويتية وتركية في إسطنبول

وطن- نشبت مشاجرة بين سائحة كويتية ومواطنة تركية، ووثق المشاجرة مقطع فيديو لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل.

وتداول النشطاء مقطع فيديو داخل محل تجاري، ويسمع صوت امرأة وهي تصرخ بصوت عال باللغة التركية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته (وطن)، فقد بدت السيدة الكويتية وهي تقف على خطوات منها. ثم تلاحظ أن هناك من يقوم بتصويرها فتهجم عليه وتصيح: “عا تصور”.

لتعود السيدة التركية التي تبدو إنها قريبة للشخص وتتعارك مع الكويتية ويتعالى صراخهما.

كاتب سعودي يدعو الخليجيين لمقاطعة السياحة في تركيا: يكرهوننا ويفجرون انفسهم هناك!

وأفاد نشطاء أن الحادثة وقعت في أحد فروع شركة “زارا” بعد أن سمعت البائعة التركية، الكويتية وهي تتكلم باللغة العربية فقامت بتصويرها وتهديدها بنشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. والتشهير بها بعد التشهير بسائح عربي في المطار الأسبوع الماضي.

وكان هدف المواطنة التركية هو التشهر بالعائلة الكويتية في اسطنبول ووصفهتم بـ “العرب الهمج” وأن هذه ليست ببلادهم ليفعلوا بأموالهم ما يريدوه.

عزوف السائح الخليجي

وبعد تداول الفيديو العنصري قامت “Sude Coban” الموظفة في محل زارا التي نشرته على منصة تويتر بحذفه، خوفاً من عزوف “السائح الخليجي” عن الذهاب لتركيا؛ والذي يعتبر أهم محرك للسياحة والعملة التركية.

ويبلغ حجم استثمارات الكويت نحو ملياري دولار من خلال أكثر من 300 شركة كويتية.

الهجوم التركي على السياح الخليجيين

ولاقى الفيديو ردود أفعال وتعليقات متباينة بين من دافع عن السيد الكويتية ،وبين من وجد أن الحادثة ليست الأولى من نوعها فالكثير من الخليجيين يتعرضون لمضايقات في تركيا.

وعلق “بوضاري” أن هذه الحوادث فردية تحصل في كل الدول والسعوديين والكويتيين عندهم أملاك بتركيا.

وقالت” Loly” أن أي خليجي يذهب إلى تركيا يستحق ما يجري له والأفضل طلب السلعة من “زارا اون لاين” فهذا أفضل -حسب قولها- من رؤية هذه الأشكال النكدية.

وعقب Motadole : “ضمن مسلسل الهجوم التركي على السياح الخليجيين، مواطنه تركية تشهر بعائلة كويتية في اسطنبول وتصفهم بـ “العرب الهمج” وأن هذه ليست ببلادهم ليفعلوا بأموالهم ما يريدوه”.

ورأت “خديجة عبد الله” أن “الأتراك سريعي الغضب ويدهم طويلة على السياح وسرقاتهم كثيرة.” حسب وصفها.

وأضافت أن “السياحة في تركيا قد تؤدي لقتلك وفي الفيديو السيدة التركية قالت إنها تتمنى لو قتلت السيدة الكويتية.”

وأشارت إحصائية إلى أن ربع مليون سائح كويتي زاروا تركيا العام الماضي 2021 بزيادة بلغت 105% عن العام الذي سبقه.

“شاهد” كويتي مصاب “كورونا” يفقد أعصابه مما تعرض له في تركيا والسفارة “نايمة”.. مافعلوه معه لا يُحتمل!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

الشرطة التركية تقتل طفلا خلال إطلاق نار على حافلة مهاجرين

الهدهد

محكمة تركية تطلق سراح أردني متهم باغتيال رئيس هاييتي وترفض تسليمه للإنتربول

الهدهد

“حان وقت اللعب”.. دعوات لمقاطعة شركة ملابس في تركيا بسبب عنصريتها ضد العرب

الهدهد

فيديو عنصري جديد.. اعتداء وحشي جماعي على لاجئين سوريين بتركيا

الهدهد

صحفية سورية تبكي وتستغيث في تركيا وتفاعل كبير مع قصتها (فيديو)

الهدهد

(وطن) تسلط الضوء على معاناة شابة سورية في تركيا وقصة أغرب من الخيال

الهدهد

مسيرة المثليين جنسياً في اسطنبول .. الشرطة فضّت الشواذ واعتقلت العشرات (شاهد)

تقارير

مفاجأة في ملف “خاشقجي” حدثت قبل 5 أيّام من زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا

الهدهد

صحيفة تركية تكشف عن عروض اقتصادية ضخمة قدمها “ابن سلمان” لتركيا.. هذه تفاصيلها!

الهدهد

حملوا مسدسات كاتمة للصوت..فيديو يوثق اعتقال الخلية التي كانت تسعى لاستهداف إسرائيليين في تركيا

الهدهد

اعتداء جديد يطال عائلة سورية على يد عنصريين أتراك في ولاية “هاتاي” التركية

الهدهد

هذا السعودي فوق فوق.. “أردوغان” يفاجىء “ابن سلمان” بفرقة تركية تؤدي شيلة سعودية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

وضع ساق على ساق أثناء الجلوس .. ما لا تعرفه عن تأثير ذلك على جسدك

حلا شيحة خلعت الحجاب!.. صورة جديدة تحدث ضجة وحذفتها على الفور (شاهد)

صور نسرين طافش في أحضان زوجها في عيد الأضحى تثير جدلا! (شاهد)

نجم باريس سان جيرمان قريب من التوقيع مع الشباب السعودي

منى فاروق تريند مجددا بعد جدل المقطع الإباحي.. ما علاقة محمد بن راشد حاكم دبي (فيديو)

شورت هيفاء وهبي المثير في كليب “تيجي” يُشعل المواقع! (شاهد)

دراسة تؤكد أن الجوع يمكن أن يجعلك غاضبًا حقًا

فيديو تسلق 3 أجانب لسارية العلم بقلعة نزوى يثير الجدل وهذا مصيرهم

منخفض المونسون يتسبب بأضخم سحابة رعدية غطت ثلث مساحة سلطنة عُمان (فيديو)

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 11 يوليو 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC