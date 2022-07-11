وصفت العرب بـ”الهمج”.. مشاجرة بين كويتية وتركية في إسطنبول تثير جدلا

وطن- نشبت مشاجرة بين سائحة كويتية ومواطنة تركية، ووثق المشاجرة مقطع فيديو لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل.

وتداول النشطاء مقطع فيديو داخل محل تجاري، ويسمع صوت امرأة وهي تصرخ بصوت عال باللغة التركية.

مشاجرة بين مواطنة تركية وسائحة خليجية في أحد أفرع "زارا" بـ #إسطنبول#أورينت pic.twitter.com/8l019aaCoI — Orient أورينت (@OrientNews) July 10, 2022

وبحسب الفيديو الذي رصدته (وطن)، فقد بدت السيدة الكويتية وهي تقف على خطوات منها. ثم تلاحظ أن هناك من يقوم بتصويرها فتهجم عليه وتصيح: “عا تصور”.

سائحة كويتية في #تركيا تنزعج من تصويرها من قبل مواطنة تركية ، #الكويت pic.twitter.com/bELdhFPJtQ — فيديوهات ‏Diverse screen (@Hwary1405) July 10, 2022

لتعود السيدة التركية التي تبدو إنها قريبة للشخص وتتعارك مع الكويتية ويتعالى صراخهما.

وأفاد نشطاء أن الحادثة وقعت في أحد فروع شركة “زارا” بعد أن سمعت البائعة التركية، الكويتية وهي تتكلم باللغة العربية فقامت بتصويرها وتهديدها بنشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. والتشهير بها بعد التشهير بسائح عربي في المطار الأسبوع الماضي.

وكان هدف المواطنة التركية هو التشهر بالعائلة الكويتية في اسطنبول ووصفهتم بـ “العرب الهمج” وأن هذه ليست ببلادهم ليفعلوا بأموالهم ما يريدوه.

عزوف السائح الخليجي

وبعد تداول الفيديو العنصري قامت “Sude Coban” الموظفة في محل زارا التي نشرته على منصة تويتر بحذفه، خوفاً من عزوف “السائح الخليجي” عن الذهاب لتركيا؛ والذي يعتبر أهم محرك للسياحة والعملة التركية.

ويبلغ حجم استثمارات الكويت نحو ملياري دولار من خلال أكثر من 300 شركة كويتية.

الهجوم التركي على السياح الخليجيين

ولاقى الفيديو ردود أفعال وتعليقات متباينة بين من دافع عن السيد الكويتية ،وبين من وجد أن الحادثة ليست الأولى من نوعها فالكثير من الخليجيين يتعرضون لمضايقات في تركيا.

وعلق “بوضاري” أن هذه الحوادث فردية تحصل في كل الدول والسعوديين والكويتيين عندهم أملاك بتركيا.

وقالت” Loly” أن أي خليجي يذهب إلى تركيا يستحق ما يجري له والأفضل طلب السلعة من “زارا اون لاين” فهذا أفضل -حسب قولها- من رؤية هذه الأشكال النكدية.

وعقب Motadole : “ضمن مسلسل الهجوم التركي على السياح الخليجيين، مواطنه تركية تشهر بعائلة كويتية في اسطنبول وتصفهم بـ “العرب الهمج” وأن هذه ليست ببلادهم ليفعلوا بأموالهم ما يريدوه”.

هذة شاهد: ضمن مسلسل الهجوم التركي على السياح الخليجيين، مواطنه تركية تشهر بعائلة كويتية في اسطنبول وتصفهم بـ "العرب الهمج" وأن هذه ليست ببلادهم ليفعلوا بأموالهم ما يريدوه https://t.co/kdouYExHcD — Motadole (@Motadole1) July 10, 2022

ورأت “خديجة عبد الله” أن “الأتراك سريعي الغضب ويدهم طويلة على السياح وسرقاتهم كثيرة.” حسب وصفها.

وأضافت أن “السياحة في تركيا قد تؤدي لقتلك وفي الفيديو السيدة التركية قالت إنها تتمنى لو قتلت السيدة الكويتية.”

وأشارت إحصائية إلى أن ربع مليون سائح كويتي زاروا تركيا العام الماضي 2021 بزيادة بلغت 105% عن العام الذي سبقه.