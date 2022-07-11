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عُماني يستعرض خنجره المرصع بالألماس والزمرد وما فعله استفز العمانيين

باسل النجار
كتب باسل النجار
عماني يستعرض خنجره باهظ الثمن watanserb.com
عماني يستعرض خنجره باهظ الثمن

وطن- استعرض مواطن عماني في مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل، خنجره الخاص باهظ الثمن الذي ظهر مرصعا بالجواهر، واستفز هذا الاستعراض الكثير من العمانيين الذين قابلوه بالانتقاد والاستنكار.

عُماني يستعرض خنجره باهظ الثمن

وظهر الشاب العماني في سيارته ـ يصوره شخص آخر بجانبه ـ وهو يستعرض خنجره، الذي قال إنه مرصه بالزمرد والألماظ ويكشف طريقة تصميمه.

وبحسب ما رصدت (وطن) ذكر المواطن العماني، أن هذا الخنجر مميز في كل شيء وفي طريقة صناعته.

وقال ما نصه:”هذا أول خنجر عماني مرصع بالألماس والزمرد، حتى طريقة الصناعة هذه يعرف أصحاب الصياغة والمحلات كام تأخذ من شغل ومجهود.”

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وتابع موضحا أن أغلب محلات الصاغة رفضوا أن ينفذوا له هذا الخنجر بسبب صعوبة تصميمه.

وعن تفاصيل التصميم ذكر العماني أن الخنجر مرصع بألماس من النوع البلجيكي وزمرد، موضحا: “طبعا الألماس ليس من النوعية باهظة الثمن جدا.. لكنه المهم إنه ألماس.”

واستطرد:”جت الفكرة في بالي إني دائما أحب أكون مميز ببعض الأشياء والحمد لله طلع بهذا الشكل.”

كما لفت المواطن العماني إلى أن يد الخنجر مصنوعة من “عاج الفيل”، وليست بلاستيكية أو من أي نوع آخر.

ردود فعل غاضبة

وتسبب هذا المقطع بجدل واسع بين العمانيين، بسبب استعراض هذا المواطن لخنجر بهذه المواصفات التي لابد أنها تكلفت الكثير، في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من أزمات المعيشة الطاحنة.

وفي هذاالسياق علق ناشط:”إيش شعور الإنسان وهو يلبس خنجر مترف بهذه المواصفات.. ويرى غيره ما لاقي فلوس يتزوج بها أو آخر مالاقي فلوس يطعم بها عياله أو آخر مالاقي شغل؟!”

وتابع:”ترى المال فتنة مو نعمة؟ المال مال الله أعطاكم إياه ليختبركم كيف تتصرفون به وليس للتباهي والتميّز والتفاخر.”

فيما طالب أحمد المحروقي بالوصول إلى هذا الشخص وتغريمه، لأنه ممنوع حسب قوله “التلاعب في شكل صياغة الخنجر وإدخال أشياء خارجية عليه .”

المغرد محفوظ بن شكر، قال إن هذا المواطن النشط على مواقع التواصل بالسلطنة يتعمد إثارة الجدل لجذب الأنظار إليه وكتب:”هذا حاولت اتابعه فترة. بأمانة ما شفت عنده اي محتوى يقدمه فيمكن اقتناء الاشياء الفريدة.. اول مصر بالذهب او خنجر اول اول اول بيحصل ناس يحبون هذا المحتوى الي اسمه (اول).”

الخنجر شعار سلطنة عمان

ويشار إلى أن الخنجر العماني الأصيل هو أحد أهم رموز التراث العماني، وكذلك فإن شعار عمان الذي يشكل الرمز الوطني لسلطنة عمان، هو عبارة عن سيفين متقاطعين، يتوسطهما الخنجر العُماني.

ويضع العمانيون الخنجر بشكل دائم داخل حزام يرتدوه فوق الزي الوطني، وهو أحد المظاهر التي تميز العمانيين.

وتبرز صناعة الخناجر في سلطنة عمان، وتعتبر هي منبع هذه الصناعة ويتفنن صناع الخناجر في السلطنة بهذه المهنة وينتجون تحفا فنية منها بالفعل.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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