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حياتنا

شورت هيفاء وهبي المثير في كليب “تيجي” يُشعل المواقع! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شورت هيفاء وهبي في كليب تيجي watanserb.com
هيفاء وهبي في كليب تيجي

وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جريئة بإطلالتها في كليب أغنيتها “تيجي” الأخيرة التي طرحتها قبل أيام على اليوتيوب.

وبدت هيفاء في الكليب بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت عدّة إطلالات بملابس مختلفة، كان أبرزها لفتاً للنّظر ظهورها بالشورت .

وتجاوزت مشاهدات الكليب منذ طرحه على يوتيوب للمرة الأولى في الثامن من يوليو الجاري، أكثر من 3 ملايين مشاهدة حتى لحظة كتابة هذا الخبر .

وكليب “تيجي” من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار.

على صعيدٍ آخر، كشفت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تعرضها للضرب والمضايقات في الكويت من قبل شخص مجهول لاحقها واعتدى عليها.

وقالت زينب فياض عبر خاصية القصص القصيرة “ستوري”  في “إنستغرام“: “اللي بيعرف حدا بالمباحث بالكويت كلموني ضروري، سيارة لحقتني وصورتني وأصر يضل يصور وأنا عندي رقم اللوحة قدرت أني أخذ رقم لوحة السيارة”.

كما تعرضت قبل أيام لمضايقات تطورت إلى الضرب من شاب آخر.

وكتبت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي:  “قبل بكم يوم سيارة داخلها شاب ضربني أسفل ظهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية والحمد لله بلطف ربنا ما صار لي شيء وكمان قدرت صورت اللوحة”.

ولفتت زينب فياض إلى أنها سوف تتخذ الخطوات القانونية لملاحقة هؤلاء المعتدين عليها، وقالت: “ما بيكون اسمي زينب إذا ما تعاقبوا بالقانون”.

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي

وأكدت زينب فياض أن القضية سوف تجعلها تأخذ مساراً مختلفاً.

وأضافت “لو بدها تصير قضية رأي عام. واللي بعتكن راح اعرفوا اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.

واختتمت زينب في تدوينتها أن الكويت دولة أمن وأمان: “وما تنسوا نحن بالكويت. دولة الأمن والأمان التي ستأخذ لي حقي”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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