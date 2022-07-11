سلطنة عمان: غرق 6 أطفال بولاية المضيبي.. الدفاع المدني يكشف حالتهم الصحية

وطن – في واقعة جديدة ومؤسفة، أعلن الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان عن وفاة طفل غرق برفقة آخرين في بركة مائية بمجرى وداي عندام بولاية المضيبي.

وقال الدفاع المدني والإسعاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “تلقى مركز عمليات الهيئة بلاغاً حول حادث غرق (٦) أطفال في بركة مائية بمجرى وادي عندام بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية” .

وأوضح أنه “جرى إنقاذ ثلاثة أطفال، واثنان بحالة صحية حرجة، فيما فارق الطفل السادس الحياة.”

تلقى مركز عمليات الهيئة بلاغاً حول حادث غرق (٦) أطفال في بركة مائية بمجرى وادي عندام بولاية #المضيبي بمحافظة #شمال_الشرقية .حيث جرى إنقاذ ثلاثة أطفال ، واثنان بحالة صحية حرجة ، فيما فارق الطفل السادس الحياة. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/VxwbPiWzEY — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 11, 2022

إنقاذ 4 أشخاص في ولاية بهلاء

وكان الدفاع المدني قد أعلن، الأحد، عن تلقيه بلاغا حول احتجاز أربعة أشخاص جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار بأحد المنازل بقرية وادي الأعلى بولاية بهلاء.

وأوضح أن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية قد تمكنت من إنقاذهم ،وتسليمهم إلى ذويهم ،وجميعهم بصحة جيدة.

بلاغ حول احتجاز أربعة أشخاص جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار بأحد المنازل بقرية وادي الأعلى بولاية #بهلاء. حيث تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #الداخلية من إنقاذهم ،وتسليمهم إلى ذويهم ،وجميعهم بصحة جيدة. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 10, 2022

جهود البحث عن العائلة الآسيوية

ويبذا الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان جهودا مضنية في محافظة ظفار للبحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين يوم أمس الأحد بشاطئ المغسيل.

وأوضح انه يتم البحث عن الاسرة باستخدام طائرة عمودية تابعة لطيران سلاح الجو السلطاني العماني .

باستخدام الطائرة العمودية التابعة لطيران سلاح الجو السلطاني العماني ،تواصل فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #ظفار جهودها للبحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين يوم أمس الأحد بشاطئ المغسيل.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/FzAXTmiFMX — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 11, 2022

لحظة جرف الأمواج للعائلة الآسيوية

وجرفت أمواج البحر بمنطقة المغيسيل في محافظة ظفار جنوب السلطنة العائلة الآسيوية التي تواجدت، أمس الأحد، برفقة آخرين على الشاطئ، رغم سوء الأحوال الجوية والتحذيرات الرسمية للابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية.

وأكدت وسائل إعلام محلية وحسابات إخبارية تداولت مقطع فيديو قالت إنه للحظة غرق العائلة، أن أفراد العائلة تجاوزوا سياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة وغرقوا في البحر.

🔴 حادثة غرق العائلة الاسيوية في المغسيل بفعل قوة الأمواج إثر تخطيهم حاجز الأمان ! pic.twitter.com/rDZAETJuik — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 11, 2022

منخفض المونسون

وتشهد سلطنة عمان منذ أيام عواصف مطرية غزيرة سببت سيولاً جارفة، وأسفرت عن وفيات وتسجيل بلاغات فقدان أشخاص، منهم من غرق في البحر، ومنهم من جرفته السيول، تم العثور على بعضهم، في حين لا يزال هنالك أشخاص مفقودين جاري البحث عنهم.

ودفعت الأحوال الجوية غير المستقرة وتسجيل وفيات وكثرة تلقي البلاغات عن مفقودين هيئة الدفاع المدني والإسعاف لإغلاق المواقع السياحية، وعدم السماح بالاقتراب منها لعدم تقيد السكان بالتعليمات.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إنه ”نظراً للحالة الجوية المسيطرة على البلاد وما يصاحبها من هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان الأودية وارتفاع موج البحر، وبسبب كثرة البلاغات وعدم الاكتراث بالتحذيرات والتوجيهات، سيتم إغلاق المواقع السياحية“.

وناشدت الهيئة جميع السكان للالتزام والتقيد بالتعليمات حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة.