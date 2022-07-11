الإثنين, يوليو 11, 2022
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الهدهد

سلطنة عمان: غرق 6 أطفال بولاية المضيبي.. الدفاع المدني يكشف حالتهم الصحية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
غرق 6 أطفال المضيبي watanserb.com
الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان يعلن عن وفاة طفل غرق برفقة آخرين بولاية المضيبي

وطن – في واقعة جديدة ومؤسفة، أعلن الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان عن وفاة طفل غرق برفقة آخرين في بركة مائية بمجرى وداي عندام بولاية المضيبي.

وقال الدفاع المدني والإسعاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “تلقى مركز عمليات الهيئة بلاغاً حول حادث غرق (٦) أطفال في بركة مائية بمجرى وادي عندام بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية” .

وأوضح أنه “جرى إنقاذ ثلاثة أطفال، واثنان بحالة صحية حرجة، فيما فارق الطفل السادس الحياة.”

إنقاذ 4 أشخاص في ولاية بهلاء

وكان الدفاع المدني قد أعلن، الأحد، عن تلقيه بلاغا حول احتجاز أربعة أشخاص جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار بأحد المنازل بقرية وادي الأعلى بولاية بهلاء.

وأوضح أن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية قد تمكنت من إنقاذهم ،وتسليمهم إلى ذويهم ،وجميعهم بصحة جيدة.

جهود البحث عن العائلة الآسيوية

ويبذا الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان جهودا مضنية في محافظة ظفار للبحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين يوم أمس الأحد بشاطئ المغسيل.

وأوضح انه يتم البحث عن الاسرة باستخدام طائرة عمودية تابعة لطيران سلاح الجو السلطاني العماني .

لحظة جرف الأمواج للعائلة الآسيوية

وجرفت أمواج البحر بمنطقة المغيسيل في محافظة ظفار جنوب السلطنة العائلة الآسيوية التي تواجدت، أمس الأحد، برفقة آخرين على الشاطئ، رغم سوء الأحوال الجوية والتحذيرات الرسمية للابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية.

وأكدت وسائل إعلام محلية وحسابات إخبارية تداولت مقطع فيديو قالت إنه للحظة غرق العائلة، أن أفراد العائلة تجاوزوا سياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة وغرقوا في البحر.

منخفض المونسون

وتشهد سلطنة عمان منذ أيام عواصف مطرية غزيرة سببت سيولاً جارفة، وأسفرت عن وفيات وتسجيل بلاغات فقدان أشخاص، منهم من غرق في البحر، ومنهم من جرفته السيول، تم العثور على بعضهم، في حين لا يزال هنالك أشخاص مفقودين جاري البحث عنهم.

ودفعت الأحوال الجوية غير المستقرة وتسجيل وفيات وكثرة تلقي البلاغات عن مفقودين هيئة الدفاع المدني والإسعاف لإغلاق المواقع السياحية، وعدم السماح بالاقتراب منها لعدم تقيد السكان بالتعليمات.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إنه ”نظراً للحالة الجوية المسيطرة على البلاد وما يصاحبها من هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان الأودية وارتفاع موج البحر، وبسبب كثرة البلاغات وعدم الاكتراث بالتحذيرات والتوجيهات، سيتم إغلاق المواقع السياحية“.

وناشدت الهيئة جميع السكان للالتزام والتقيد بالتعليمات حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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