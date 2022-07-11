روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد بعد إقالة إيهاب جلال ( صور)

وطن – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن تعيين البرتغالي روي فيتوريا 52 عاماً، مدرب منتخب مصر الجديد بعد إقالة إيهاب جلال بسبب سوء النتائج.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” توصل الاتحاد لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات قادمة”. أي حتى صيف عام 2026.

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد

وجاء تعيين البرتغالي فيتوريا لتولي مهمة تدريب منتخب مصر ( الفراعنة)، بعد إقالة المصري إيهاب جلال المدير الفني السابق لنادي بيراميدز. الذي أقيل من منصبه بعد خوضه 3 مباريات فقط بسبب سوء النتائج.

لحظة توقيع البرتغالي روى فيتوريا عقود تدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة ✍️🇪🇬 🤩 pic.twitter.com/gFW1Zb3Dej — EFA.eg (@EFA) July 11, 2022

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وكان منتخب مصر قد تلقى الخسارة الثقيلة أمام كوريا الجنوبية ودياً، إلى جانب تذيله جدول ترتيب تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. تحت قيادة المدرب المصري جلال.

راتب روي فيتوريا

وكانت تقارير صحفية مصرية، قد تحدثت بأن البرتغالي فيتوريا، سيحصل على 200 ألف دولار أمريكي شهرياً. كما وينص بنود العقد المتفق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على وجود شرط جزائي لفسخ التعاقد معه ب 600 ألف دولار.

🛑 روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر 🇪🇬 توصل الاتحاد المصرى لكرة القدم لاتفاق نهائى مع البرتغالى روى فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة. pic.twitter.com/EyPGRYZnaK — EFA.eg (@EFA) July 11, 2022

كما وسيصطحب المدير الفني لمنتخب مصر الجديد فيتوريا، معه 4 مساعدين لتولي هذه المهمة. سيكون من بينهم مدرب حارس مرمى.

من هو روي فيتوريا؟!

روي كارلوس بينو دا فيتوريا، برتغالي الجنسية، وهو من مواليد شهر إبريل / نيسان عام 1970. كانت جل مسيرته التدريبية مع العديد من الأندية في دولة البرتغال.

بطولات مدربنا الجديد روى فيتوريا 🤩🇪🇬 🏆2𝙭 الدورى البرتغالى 🏆2𝙭 كأس البرتغال 🏆2𝙭 السوبر البرتغالى 🏆 كأس الرابطة البرتغالى 🏆 الدورى السعودى 🏆 السوبر السعودى pic.twitter.com/0uepuVMSsU — EFA.eg (@EFA) July 11, 2022

كما وبدأ مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004، ثم فريق بنفيكا، والنصر السعودي، وكذلك سبارتاك موسكو الروسي.

وتوج خلال مسيرته التدريبية مع مختلف الأندية ب8 بطولات، من أبرزها كأس البرتغال مرتين، ولقب كأس السوبر والدوري السعودي، وكأس السوبر البرتغالي وغيرها.

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كما وقاد المدرب فيتوريا 563 مباراة مع مختلف الأندية، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 287 مباراة، فيما تعادل 113 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 163 مباراة حتى يومنا هذا.

ومن المقرر أن تكون مواجهات منتخب مصر (الفراعنة)، تحت قيادة البرتغالي فيتوريا، أمام نظيره مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

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