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رياضة

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد بعد إقالة إيهاب جلال ( صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الاتحاد المصري لكرة القدم يعين فيتوريا لتولي مهمة تدريب منتخب مصر watanserb.com
الاتحاد المصري لكرة القدم يعين فيتوريا لتولي مهمة تدريب منتخب مصر

وطن – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن تعيين البرتغالي روي فيتوريا 52 عاماً، مدرب منتخب مصر الجديد بعد إقالة إيهاب جلال بسبب سوء النتائج.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” توصل الاتحاد لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات قادمة”. أي حتى صيف عام 2026.

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد

وجاء تعيين البرتغالي فيتوريا لتولي مهمة تدريب منتخب مصر ( الفراعنة)، بعد إقالة المصري إيهاب جلال المدير الفني السابق لنادي بيراميدز. الذي أقيل من منصبه بعد خوضه 3 مباريات فقط بسبب سوء النتائج.

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وكان منتخب مصر قد تلقى الخسارة الثقيلة أمام كوريا الجنوبية ودياً، إلى جانب تذيله جدول ترتيب تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. تحت قيادة المدرب المصري جلال.

راتب روي فيتوريا

وكانت تقارير صحفية مصرية، قد تحدثت بأن البرتغالي فيتوريا، سيحصل على 200 ألف دولار أمريكي شهرياً. كما وينص بنود العقد المتفق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على وجود شرط جزائي لفسخ التعاقد معه ب 600 ألف دولار.

كما وسيصطحب المدير الفني لمنتخب مصر الجديد فيتوريا، معه 4 مساعدين لتولي هذه المهمة. سيكون من بينهم مدرب حارس مرمى.

من هو روي فيتوريا؟!

روي كارلوس بينو دا فيتوريا، برتغالي الجنسية، وهو من مواليد شهر إبريل / نيسان عام 1970. كانت جل مسيرته التدريبية مع العديد من الأندية في دولة البرتغال.

كما وبدأ مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004، ثم فريق بنفيكا، والنصر السعودي، وكذلك سبارتاك موسكو الروسي.

وتوج خلال مسيرته التدريبية مع مختلف الأندية ب8 بطولات، من أبرزها كأس البرتغال مرتين، ولقب كأس السوبر والدوري السعودي، وكأس السوبر البرتغالي وغيرها.

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كما وقاد المدرب فيتوريا 563 مباراة مع مختلف الأندية، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 287 مباراة، فيما تعادل 113 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 163 مباراة حتى يومنا هذا.

ومن المقرر أن تكون مواجهات منتخب مصر (الفراعنة)، تحت قيادة البرتغالي فيتوريا، أمام نظيره مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

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المصدروطن + الاتحاد المصري لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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