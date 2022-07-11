“بوتين” يصدر مرسوما لتسهيل منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

وطن – في أعقاب سماحه بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي “جمهوريتي” دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوما يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، في واقعة تؤكد مضيه قدما في سياساته ضد أوكرانيا.

ووفقا لوكالة “فرانس برس”، يقضي المرسوم بإعطاء “جميع مواطني أوكرانيا.. الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات”.

ويشمل هذا الإجراء جميع المواطنين الأوكرانيين، بعد أن أُقر، في مايو/آيار، لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لسكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون اللتين احتلت روسيا جزءا كبيرا منهما منذ هجومها في فبراير على جارتها الأوكرانية.

وقالت موسكو والمسؤولون الموالون لموسكو إن هاتين المنطقتين ستصبحان جزءا من روسيا.

وثيقة نشرها موقع الحكومة الروسية تؤكد الأمر

من جانبهاـ قالت وكالة “رويترز” للانباء إن وثيقة نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت أظهرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يوم الاثنين بمد عملية تجنيس روسية مبسطة لجميع مواطني أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه في السابق، كان إجراء مبسط للحصول على الجنسية الروسية يطبق فقط على سكان المناطق الانفصالية المعلنة ذاتيًا في جمهورية دونيتسك الشعبية (DPR) وجمهورية لوهانسك الشعبية (LPR) في شرق أوكرانيا، والتي تسعى روسيا إلى “تحريرها” من سيطرة كييف، وذكرت وكالة الأنباء الحكومية تاس أن منطقتَي خيرسون وزابوريزهزهيا التي تحتلها روسيا.

اتصال بوتين وأردوغان

وفي سياق آخر، أفادت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن الوقت قد حان للعمل على خطة للأمم المتحدة لإقامة ممر بحري لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأضاف البيان الصادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان وبوتين بحثا الأوضاع في سوريا، والحرب الروسية الأوكرانية، وفتح ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد الرئيس التركي أهمية تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا، مشددا على أن الوقت قد حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وحث على ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر سلام دائم وعادل عن طريق التفاوض، معربا عن استعداد أنقرة لتقديم كافة أشكال المساهمة لإحياء مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية على مستوى العالم مع تسبب الصراع في أوكرانيا، أكبر مورد للحبوب في العالم، في إثارة المخاوف بشأن الأمن الغذائي.