اغتصاب سائحة في مرحاض فندق على يد سائح من عائلة ثرية!

وطن – ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانيّة، أنّ سائحة بريطانية تعرضت للاغتصاب على يد مصطاف أمريكي ثري في مرحاض فندق في جزيرة “ميكونوس” اليونانية.

وأبلغت المرأة البالغة من العمر 22 عامًا الشرطة أن الرجل، الذي التقته يوم السبت الماضي في أحد حانات الجزيرة اليونانية، تبعها إلى المرحاض واغتصبها.

تم القبض على المتهم (30 عامًا) لكنه ينفي الاتهامات. ويدعي أن كل شيء حدث بموافقة المرأة.

قالت المرأة التي يعتقد أنها من بريستون، لانكشاير، للشرطة إنها التقت بالسائح الأمريكي، من عائلة ثرية في نيويورك، في أحد بارات جزيرة الاحتفالات.

وقالت إن الاثنين مع مجموعة أصدقائهم عادوا إلى الفندق الذي كانوا يقيمون فيه لمواصلة الحفلة. لكنها تدعي أنه عندما دخلوا الغرفة تبعها الشاب البالغ من العمر 30 عامًا إلى المرحاض.

وبحسب ما ورد أبلغت الشرطة أن الرجل أجبرها على ممارسة الجنس. رغم أنها أوضحت أنها “لم تكن في حالة مزاجية”.

وزعمت المرأة أن السائح اغتصبها لأنها لم تكن قادرة على الحركة بسبب قوته الجسدية.

وتم القبض على المشتبه به لكنه نفى جميع المزاعم.

وخضعت السائحة الشابة لفحص الطب الشرعي وتم رفع ملف قضية ضد مغتصبها المزعوم لعرضه على مكتب المدعي العام .

يأتي ذلك بعد اتهام أب بريطاني الشهر الماضي باغتصاب ابنته في جزيرة يونانية أخرى.

وزعم أن سائحة بريطانية أخرى اغتصبها سائق تاكسي في جزيرة “كريت” بعد أن أخذها إلى مكان بعيد بدلاً من الفندق الذي تقيم فيه.

وأخبرت المرأة البالغة من العمر 43 عامًا رجال الشرطة أنها تعرضت للهجوم في منتجع “هيرسونيسوس” بعد أن أخذها الرجل من حانة في الساعات الأولى من يوم 31 مايو.