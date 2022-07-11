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إعلام السعودية يتناول إصابة مسؤول إيراني بأزمة قلبية في الحج بطريقة لافتة.. ما الهدف؟

محرر وطن
كتب محرر وطن
مسؤول إيراني بأزمة قلبية في الحج watanserb.com
مسؤول إيراني بأزمة قلبية في الحج

وطن- أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس“، عن إصابة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج، محمد رضا غلام رضا رفعتي، بأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج.

إصابة رئيس البعثة الطبية الإيرانية لموسم الحج بأزمة قلبية

ونقلت “واس” عن وزارة الصحة السعودية أن الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية، تمكنت من “إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج.”

وقالت وزارة الصحة السعودية إن “رفعتي” البالغ من العمر 60 عاما، لم يكن يعاني من أمراض مزمنة، موضحة أنه أحس بآلام في الصدر أثناء عمله مع البعثة الطبية.

وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى “أجياد”، وبعدها إلى مدينة الملك عبد الله الطبية كحالة إنقاذ حياة، حيث أخضعه الأطباء لعملية قسطرة أولى نجحت بفتح الشريان التاجي الأيسر الخلفي، الذي تم توسيعه ووضع دعامه له.

وبعد ملاحظة الأطباء استمرار آلام “رفعتي” ـ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ـ جرى إخضاعه لعملية قسطرة ثانية لتوسيع التاجي الأيسر الامامي وإزالة التضيّق الذي يعانيه ووضع دعامة باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة المتمثلة بتقنية الفيديو للشرايين التاجية.

كيف تناول الإعلام السعودي الخبر؟

ولفت انتباه النشطاء تناول الإعلام السعودي لخبر إصابة المسؤول الإيراني بأزمة قلبية، بهذه الطريقة اللافتة خاصة، وأن وكالة الأنباء الرسمية عنونت الخبر بـ”خدمات منظومة وزارة الصحة في المملكة تنقذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية لموسم الحج بعد تعرضه لأزمة قلبية”.

ورأى نشطاء أن كلمات “تنقذ حياته” هي أمر مقصود ومتعمد له هدف ما، وأنه لم يتم إدراج الواقعة بشكل خبري كالعادة، والذي يقتصر عن إعلان الإصابة فقط.

كما كان لافتا تسليط الضوء بشكل مبالغ فيه من قبل الإعلام السعودي الرسمي والخاص، عل هذا الخبر تحديدا، وكأن الرياض تغازل إيران وتريد أن تبعث لطهران برسالة ما.

وعلى غير العادة أيضا تم تصوير المسؤول الإيراني في المستشفى، وإجراء تقارير بالفيديو عن حالته ووضعه الصحي، وكذلك إجراء حوارا معه.

التعامل مع الحالة تم بسرعة قياسية

هذا وأشار استشاري أمراض القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية الطبيب محمد العتين، إلى فعالية المنظومة الإسعافية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، التي تمكنت من نقل رفعتي بسرعة إلى المستشفى بعد ظهور عوارض تعرضه لجلطة قلبية حادة.

مضيفا أن التعامل مع الحالة تم بسرعة قياسية بما ساهم في إنقاذ حياة الحاج الإيراني.

وأكد الدكتور “العتين” ـ بحسب واس ـ حرص منظومة الصحة على الالتزام بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية لجميع مواطني المملكة وزائريها، وخاصة حجاج بيت الله الحرام الذين تتشرف المملكة باحتضانهم ورعايتهم.

الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام

من جانبه، توجه رفعتي بالشكر للطواقم الطبية السعودية التي أشرفت على علاجه، مشيداً بنوعية الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وبمستوى الرعاية الصحية التي حظي بها في مختلف مراحل العلاج وصولا إلى عمليتي القسطرة ووضع الدعامات, حيث غادر رفعتي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

ويذكر أن وزارة الصحة السعودية ومن خلال المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى والجمرات والطائف، قدمت خدمات صحية لأكثر من 93,229 حاجاً.

وبين أبرز الخدمات المقدمة 10 عمليات قلب مفتوح، و 187 قسطرة قلبية، فيما أجريت 379 عملية غسيل كلوي، و10 عمليات مناظير.

بالإضافة إلى أكثر من 250 عملية جراحية، فيما قدم مستشفى الصحة الافتراضي خدماته لأكثر من ٢٢٠٠ من الحجاج عن بعد.

هل تخطط إيران لتكرار سيناريو “حادث منى 2015” بموسم الحج هذا العام؟

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محرر وطن
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