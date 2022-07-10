الرئيسيةالهدهدمانع حمد اليامي قتله شقيقاه.. أول تعليق رسمي على اغتيال المعارض السعودي...
الهدهد

مانع حمد اليامي قتله شقيقاه.. أول تعليق رسمي على اغتيال المعارض السعودي بلبنان

باسل النجار
كتب باسل النجار
مانع حمد اليامي قتله شقيقاه watanserb.com
مانع حمد اليامي قتله شقيقاه

وطن- نشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان، بيانا كشفت فيه ملابسات جريمة اغتيال المعارض السعودي مانع بن حمد اليامي، في أول تعليق رسمي على الجريمة.

وكانت أنباء انتشرت على نطاق واسع بشأن مقتل مانع اليامي، المعارض السعودي المقيم في لبنان، طعنا بالسكين دون كشف ملابسات الجريمة، فيما وجه ناشطون أصابع الاتهام لحزب الله والنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان.

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كشفت في بيانها الذي رصدته (وطن)، أنه قرابة الساعة ٢٠،٣٠ بتاريخ 9/7/2022، وفي محلة الصفير قرب ملعب الراية، حصلت جريمة قتل المعارض السعودي “اليامي” طعنا بالسكين، وكشفت أنه من مواليد عام 1980.

شقيقا مانع اليامي نفذا الجريمة

وأوضح البيان أنه بنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية.

وبحسب ذات البيان فقد فرّا القاتلان إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية.

وعرفهما البيان الصادر عن قوى الأمن الداخلي في لبنان، برموز ع. م. (من مواليد عام 1976)، ح. م. (من مواليد عام 1990).

قوى الأمن الداخلي أوضحت أيضا أن قطعات السرية كثفت تحريّاتها لتحديد مكان تواجدهما، وأنه بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٢ توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير.

ضبط قاتلا مانع اليامي

وعلى الفور، تمت مداهمة مكان تواجدهم من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة.

وأوضح البيان أنه بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية.

وتمت إحالة الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، وفق البيان.

حزب التجمع الوطني ينعي مانع اليامي

هذا ونعى حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، أحد أعضائه المؤسسين، مانع بن حمد آل مهذل اليامي، وعزى أسرة الفقيد ومحبيه ورفاقه داخل الحزب وخارجه.

وقال بيان الحزب:”عرفنا مانع في حزب التجمّع الوطني كمعارضًا سياسيًا للنظام السعودي، حيث أعلن في ديسمبر 2015 تأسيسه لحركة الحق والعدالة. كما ساهم في تأسيس حزب التجمع الوطني أثناء إقامته في لبنان، وتبنّى مبادىء الحزب في السعي إلى الديمقراطية ومقاومة الاستبداد والتأسيس للحقوق والحرّيات.”

وأكد الحزب أنه لا زال الحزب يسعى منذ ورود خبر الاغتيال للتحقق من تفاصيله ودوافعه عبر الجهات المختلفة، وذلك للكشف عن الجناة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر.

الحزب يحمل السلطات السعودية المسؤولية

كما حمل الحزب السلطات السعودية المسؤولية “عن تعريض أبناء هذا الوطن للخطر و اضطرارهم للمنافي والإقامة في بيئات غير آمنة. بسبب اعتقاداتهم السياسية أو مطالبهم الحقوقية، مما يجعلهم يقاسون مخاطرا مختلفة ترقى إلى القتل تحت مختلف الذرائع” بحسب البيان.

ويطالب الحزب بتحقيق عادل وواضح وشفاف في القضية يبين تفاصيل وملابسات الحادثة لمعرفة من يقف خلف هذه الجريمة البشعة.

مانع بن حمد اليامي .. تفاصيل اغتيال المعارض السعودي في لبنان

المصدرتوتير ،قوى الأمن الداخلي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

مانع بن حمد اليامي .. تفاصيل اغتيال المعارض السعودي في لبنان

حياتنا

اغتصاب 20 طفل في لبنان وتصويرهم .. الضحايا وجدوا أنفسهم عراة بعد تخديرهم!

الهدهد

لبنان.. اشتباكات مسلحة بالقذائف الصاروخية في مخيم عين الحلوة

تقارير

تابعة لحزب الله.. طائرات مسيرة تخترق مجال إسرائيل الجوي ولحظة اعتراضها (فيديو)

حياتنا

مخدر في ليلة رأس السنة.. قصة اللبنانية فاطمة فؤاد التي اغتصبتها فنانة مصرية وزميلها

الهدهد

المثليون جنسياً في لبنان .. وزير الداخلية يتخذ قراراً بشأن تجمعات الشواذ

الهدهد

على حدود لبنان.. فيديو لجندي إسرائيلي نائم خلال مهمة رصد.. وزميله يركله بالقدم

حياتنا

“كلنا تهاني”.. لبناني يكسر أضلاع زوجته بوحشية وتسجيل صوتي لطفلتها تقشعر له الأبدان (فيديو)

الهدهد

غضب في لبنان بعد وفاة رضيعة رفضت المستشفيات دخولها قبل دفع 1000 دولار

حياتنا

عصابة في لبنان تختطف عائلة سورية وتنشر فيديو مروع لتعذيبهم.. الأطفال للبيع ووالدتهم للاغتصاب!

الهدهد

أكملوا عملهم غير آبهين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار صوب مزارعين جنوب لبنان

حياتنا

لبنان: أب يحبس ابنه في قفص تحت الأرض .. والطفل: “الشياطين هاجمتني”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا