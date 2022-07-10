مانع حمد اليامي قتله شقيقاه.. أول تعليق رسمي على اغتيال المعارض السعودي بلبنان

وطن- نشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان، بيانا كشفت فيه ملابسات جريمة اغتيال المعارض السعودي مانع بن حمد اليامي، في أول تعليق رسمي على الجريمة.

وكانت أنباء انتشرت على نطاق واسع بشأن مقتل مانع اليامي، المعارض السعودي المقيم في لبنان، طعنا بالسكين دون كشف ملابسات الجريمة، فيما وجه ناشطون أصابع الاتهام لحزب الله والنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان.

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كشفت في بيانها الذي رصدته (وطن)، أنه قرابة الساعة ٢٠،٣٠ بتاريخ 9/7/2022، وفي محلة الصفير قرب ملعب الراية، حصلت جريمة قتل المعارض السعودي “اليامي” طعنا بالسكين، وكشفت أنه من مواليد عام 1980.

شقيقا مانع اليامي نفذا الجريمة

وأوضح البيان أنه بنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية.

وبحسب ذات البيان فقد فرّا القاتلان إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية.

وعرفهما البيان الصادر عن قوى الأمن الداخلي في لبنان، برموز ع. م. (من مواليد عام 1976)، ح. م. (من مواليد عام 1990).

قوى الأمن الداخلي أوضحت أيضا أن قطعات السرية كثفت تحريّاتها لتحديد مكان تواجدهما، وأنه بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٢ توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير.

ضبط قاتلا مانع اليامي

وعلى الفور، تمت مداهمة مكان تواجدهم من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة.

وأوضح البيان أنه بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية.

وتمت إحالة الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، وفق البيان.

حزب التجمع الوطني ينعي مانع اليامي

هذا ونعى حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، أحد أعضائه المؤسسين، مانع بن حمد آل مهذل اليامي، وعزى أسرة الفقيد ومحبيه ورفاقه داخل الحزب وخارجه.

عاجل – أغتيال العضو المؤسس في الحزب، مانع آل مهذل اليامي ينعي #حزب_التجمع_الوطني أحد أعضائه المؤسسين مانع بن حمد آل مهذل اليامي والذي تم اغتياله في ظروف شائكة يوم أمس السبت في لبنان، ويعزّي أسرة الفقيد ومحبيه ورفاقه داخل الحزب وخارجه. pic.twitter.com/KQ9ozU2Czo — حزب التجمع الوطني (@The_NAAS) July 10, 2022

وقال بيان الحزب:”عرفنا مانع في حزب التجمّع الوطني كمعارضًا سياسيًا للنظام السعودي، حيث أعلن في ديسمبر 2015 تأسيسه لحركة الحق والعدالة. كما ساهم في تأسيس حزب التجمع الوطني أثناء إقامته في لبنان، وتبنّى مبادىء الحزب في السعي إلى الديمقراطية ومقاومة الاستبداد والتأسيس للحقوق والحرّيات.”

وأكد الحزب أنه لا زال الحزب يسعى منذ ورود خبر الاغتيال للتحقق من تفاصيله ودوافعه عبر الجهات المختلفة، وذلك للكشف عن الجناة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر.

الحزب يحمل السلطات السعودية المسؤولية

كما حمل الحزب السلطات السعودية المسؤولية “عن تعريض أبناء هذا الوطن للخطر و اضطرارهم للمنافي والإقامة في بيئات غير آمنة. بسبب اعتقاداتهم السياسية أو مطالبهم الحقوقية، مما يجعلهم يقاسون مخاطرا مختلفة ترقى إلى القتل تحت مختلف الذرائع” بحسب البيان.

ويطالب الحزب بتحقيق عادل وواضح وشفاف في القضية يبين تفاصيل وملابسات الحادثة لمعرفة من يقف خلف هذه الجريمة البشعة.