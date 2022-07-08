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مغرّد يجلد إيلون ماسك بعد أول تعليق له على إنجابه توأم من موظفة لديه! (شاهد)

أبقى الملياردير سرا على هوية التوأمين

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إيلون ماسك يعلق على انجابه توأم من موظفة لديه watanserb.com
إيلون ماسك انجب توأم من شيفون زيليس وهي مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركته للذكاء الاصطناعي

وطن – مازح الملياردير إيلون ماسك، بعد الكشف أن لديه توأم من مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركته للذكاء الاصطناعي نيورالينك، تدعى شيفون زيليس.

وفقًا للتقارير، فقد استقبل ماسك وشيفون زيليس التوأم في نوفمبر الماضي.

شيفون زيليس
شيفون زيليس

وغرد ماسك سابقًا عن انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة.

كتب ماسك على موقع تويتر في 24 مايو: “كان معدل المواليد في الولايات المتحدة أقل من الحد الأدنى من المستويات المستدامة لمدة 50 عامًا تقريبًا. كان العامان الماضيان كارثة ديموغرافية”.

في السابق، استخدم الملياردير أيضًا حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ليقول “إنجبوا أطفالًا”.

لدى ماسك الآن تسعة أطفال، خمسة مع جوستين ويلسون، واثنان مع شيفون زيليس، واثنان من الفنانة غرايمز.

حبيبة إيلون ماسك الجديدة ناتاشا باسيت watanserb.com
إيلون ماسك انفصل قبل أشهر عن زوجته غرايمز

وأبقى إيلون ماسك سرا على هوية التوأمين.

ومع ذلك، عندما انتشرت الأخبار، غرد ماسك: “أبذل قصارى جهدي لمساعدة أزمة نقص السكان. انهيار معدل المواليد هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن.”

ثم تبعه بعبارة: “أتمنى أن يكون لديك عائلات كبيرة ومبروك لمن فعلوا ذلك بالفعل!”.

ومع ذلك، علق المغردون على تغريدة ماسك عن نقص السكان من خلال انتقاد الملياردير لممارسة الجنس مع أحد موظفيه والقول إنه يريد مساعدة العالم.

وقال مغرد منتقداً تعدد زوجات ماسك: “مبروك لمن لديهم عائلة كبيرة من امرأة واحدة. ليس مثلك، عائلة كبيرة بها نساء مختلفات”.

أصبحت شيفون زيليس، 36 عامًا، مديرًا تنفيذيًا كبيرًا في نيورالينك.

شيفون زيليس

تقابلت به عندما كانت تعمل في تسلا كمديرة مشروع، وكانا قريبين من بعضهما البعض منذ ذلك الحين.

وُلد التوأم قبل أسابيع قليلة من إنجاب ماسك وغرايمز لطفلهما الثاني.

وفقًا لـ Business Insider التمس ماسك وزيليس تغيير اسم التوأم.

وجاء في التقرير أن الأطفال “سيحملون اسم عائلة والدهم ويحتوي على اسم عائلة والدتهم كجزء من الاسم الأوسط لهم”.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن - تويتر
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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