مغرّد يجلد إيلون ماسك بعد أول تعليق له على إنجابه توأم من موظفة لديه! (شاهد)

وطن – مازح الملياردير إيلون ماسك، بعد الكشف أن لديه توأم من مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركته للذكاء الاصطناعي نيورالينك، تدعى شيفون زيليس.

وفقًا للتقارير، فقد استقبل ماسك وشيفون زيليس التوأم في نوفمبر الماضي.

وغرد ماسك سابقًا عن انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة.

كتب ماسك على موقع تويتر في 24 مايو: “كان معدل المواليد في الولايات المتحدة أقل من الحد الأدنى من المستويات المستدامة لمدة 50 عامًا تقريبًا. كان العامان الماضيان كارثة ديموغرافية”.

في السابق، استخدم الملياردير أيضًا حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ليقول “إنجبوا أطفالًا”.

لدى ماسك الآن تسعة أطفال، خمسة مع جوستين ويلسون، واثنان مع شيفون زيليس، واثنان من الفنانة غرايمز.

وأبقى إيلون ماسك سرا على هوية التوأمين.

ومع ذلك، عندما انتشرت الأخبار، غرد ماسك: “أبذل قصارى جهدي لمساعدة أزمة نقص السكان. انهيار معدل المواليد هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن.”

Doing my best to help the underpopulation crisis.

A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022