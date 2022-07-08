مغرّد يجلد إيلون ماسك بعد أول تعليق له على إنجابه توأم من موظفة لديه! (شاهد)

وطن – مازح الملياردير إيلون ماسك، بعد الكشف أن لديه توأم من مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركته للذكاء الاصطناعي نيورالينك، تدعى شيفون زيليس.

وفقًا للتقارير، فقد استقبل ماسك وشيفون زيليس التوأم في نوفمبر الماضي.

وغرد ماسك سابقًا عن انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة.

كتب ماسك على موقع تويتر في 24 مايو: “كان معدل المواليد في الولايات المتحدة أقل من الحد الأدنى من المستويات المستدامة لمدة 50 عامًا تقريبًا. كان العامان الماضيان كارثة ديموغرافية”.

في السابق، استخدم الملياردير أيضًا حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ليقول “إنجبوا أطفالًا”.

لدى ماسك الآن تسعة أطفال، خمسة مع جوستين ويلسون، واثنان مع شيفون زيليس، واثنان من الفنانة غرايمز.

وأبقى إيلون ماسك سرا على هوية التوأمين.

ومع ذلك، عندما انتشرت الأخبار، غرد ماسك: “أبذل قصارى جهدي لمساعدة أزمة نقص السكان. انهيار معدل المواليد هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن.”

Doing my best to help the underpopulation crisis. A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far. — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022

ثم تبعه بعبارة: “أتمنى أن يكون لديك عائلات كبيرة ومبروك لمن فعلوا ذلك بالفعل!”.

I hope you have big families and congrats to those who already do! — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022

ومع ذلك، علق المغردون على تغريدة ماسك عن نقص السكان من خلال انتقاد الملياردير لممارسة الجنس مع أحد موظفيه والقول إنه يريد مساعدة العالم.

وقال مغرد منتقداً تعدد زوجات ماسك: “مبروك لمن لديهم عائلة كبيرة من امرأة واحدة. ليس مثلك، عائلة كبيرة بها نساء مختلفات”.

أصبحت شيفون زيليس، 36 عامًا، مديرًا تنفيذيًا كبيرًا في نيورالينك.

تقابلت به عندما كانت تعمل في تسلا كمديرة مشروع، وكانا قريبين من بعضهما البعض منذ ذلك الحين.

وُلد التوأم قبل أسابيع قليلة من إنجاب ماسك وغرايمز لطفلهما الثاني.

وفقًا لـ Business Insider التمس ماسك وزيليس تغيير اسم التوأم.

وجاء في التقرير أن الأطفال “سيحملون اسم عائلة والدهم ويحتوي على اسم عائلة والدتهم كجزء من الاسم الأوسط لهم”.