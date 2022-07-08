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رياضة

مرتضى منصور يسخر من شوبير بشأن تجديد عقد بن شرقي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مرتضى منصور وأحمد شوبير watanserb.com
مرتضى منصور وأحمد شوبير

وطن- سخر رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، من الإعلامي أحمد شوبير، بعد حديث الأخير عن عدم قدرة الفارس الأبيض على تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي هذا الصيف والسماح له بالرحيل.

وقال رئيس الزمالك منصور، في تصريح صحفي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب)، ” النادي يمتلك كل الأموال التي يحتاجهامن أجل تجديد عقد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي”.

رسالة مرتضى منصور إلى شوبير

وأردف منصور، ” الزمالك لا يحصل على أي تمويل من أي شخص لتجديد عقد اللاعب أشرف بن شرقي”.

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كما وأضاف، ” النادي يمتلك أمولاً وغني بتاريخه وجمهوره في كل مكان، ولدينا مبلغ تجديد عقد بن شرقي ولكن رغبة اللاعب هي الرحيل”.

الزمالك مفلس

وتابع رئيس نادي الزمالك، ” أحمد شوبير قال بأن الزمالك مفلس ولا يمتلك الأموال، لكنني أتمنى أن يكون ناديك (فيوتشر) معه خمس ثروة النادي”.

كما واستكمل، “لا يوجد أي شخص يمول نادي الزمالك من أجل تجديد عقد بن شرقي، ولا يوجد أي شخص باللجان السابقة قام بدفع أي مبلغ كدعاية للفريق”.

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وختم حديثه، ” هناك عضو سابق في النادي دفع 2.5 مليون جنيه مصري، مقابل وضع إعلان دعاية على طاقم فريق الزمالك، كما واطمئن جماهير وعشاق الزمالك، بأننا تعاقدنا مع أفضل اللاعبين من داخل وخارج مصر. وسيتم الإعلان عن تدعيمات للفريق على أعلى المستويات وفي جميع المراكز”.

وكان رئيس الزمالك منصور قد أعلن في وقت سابق، عن رحيل نجمه المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف القلعة البيضاء، بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع اللاعب، كما ورغبة الأخير السماح له بالرحيل للعب خارج مصر.

الزمالك والمقاولون العرب

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية، الثلاثاء، أمام المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة ال24 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحافظ حامل لقب النسخة الماضية الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 49 نقطة، و6 نقاط عن غريمه الأزلي الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 45 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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