لا تضع رأسك على نافذة الطائرة .. مضيفة طيران تكشف لك سبباً سيصدمك

وطن– يحب المسافرون مقاعد النوافذ على متن الطائرة حيث تمكنهم من رؤية المناظر الخلابة والتمتع براحة أكثر من بقية الركاب، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.



إلا أن مضيفة الطيران ليندا فيرجسون، التي عملت في شركات الطيران لمدة 24 عاما، حذرت الركاب بعدم أخذ قيلولة أمام نوافذ الطائرة وحمل دائما مناديل مبللة مضادة للبكتيريا على متن الطائرة.

أقذر جزء في الطائرة

وقالت مضيفة الطيران في حديثها لمجلة ريدرز دايجيست الأمريكية أن العديد من الركاب يستخدمون النافذة كمسند للرأس؛ لضمان الحصول على غفوة أو قسط من الراحة أثناء الرحلة، إلا أنهم لا يدركون أن هذا المكان هو أقذر جزء في الطائرة.

وبينت أن سطح النافذة لا يتلقى عطس وسعال الركاب فحسب، بل يعد الأكثر عرضة لتلقي الأوساخ.

وقالت في هذا السياق “أرى الكثير من الناس يحملون المناديل المعقمة لمسح أطراف مقاعدهم. لكن إذا كانت هناك أضواء لكشف أماكن الجراثيم في الطائرة فإن الجميع سيقف مصدوماً.”

طاولات الدرج

في الواقع، لا تعد النافذة من أقذر الأماكن على متن الطائرة. فغالبا ما يشار إلى طاولات الدرج باعتبارها واحدة من أكثر الأماكن قذارة كذلك.

ونادرا ما يتم تنظيفها بين الرحلات الجوية، لا يأكل الناس عليها فحسب. بل تم رؤية بعض الركاب وهم يستخدمونها كطاولات تغيير لأطفالهم.

وفي حال كنت ترغب في النوم على متن الطائرة، فمن الأفضل استخدام رذاذ أو مناديل مضادة للبكتيريا على الأجزاء التي سوف تلمسها. بما في ذلك النافذة والأسطح، وأن تغسل يديك بانتظام.