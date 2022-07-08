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لا تضع رأسك على نافذة الطائرة .. مضيفة طيران تكشف لك سبباً سيصدمك

سطح النافذة يعد الأكثر عرضة لتلقي الأوساخ

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا لا يجب أن تضع رأسك على نافذة الطائرة؟ مضيفة طيران تجيب watanserb.com
هذا المكان هو أقذر جزء في الطائرة

وطنيحب المسافرون مقاعد النوافذ على متن الطائرة حيث تمكنهم من رؤية المناظر الخلابة والتمتع براحة أكثر من بقية الركاب، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

إلا أن مضيفة الطيران ليندا فيرجسون، التي عملت في شركات الطيران لمدة 24 عاما، حذرت الركاب بعدم أخذ قيلولة أمام نوافذ الطائرة وحمل دائما مناديل مبللة مضادة للبكتيريا على متن الطائرة.

أقذر جزء في الطائرة

وقالت مضيفة الطيران في حديثها لمجلة ريدرز دايجيست الأمريكية أن العديد من الركاب يستخدمون النافذة كمسند للرأس؛ لضمان الحصول على غفوة أو قسط من الراحة أثناء الرحلة، إلا أنهم لا يدركون أن هذا المكان هو أقذر جزء في الطائرة.

وبينت أن سطح النافذة لا يتلقى عطس وسعال الركاب فحسب، بل يعد الأكثر عرضة لتلقي الأوساخ.

وقالت في هذا السياق “أرى الكثير من الناس يحملون المناديل المعقمة لمسح أطراف مقاعدهم. لكن إذا كانت هناك أضواء لكشف أماكن الجراثيم في الطائرة فإن الجميع سيقف مصدوماً.”

طاولات الدرج

في الواقع، لا تعد النافذة من أقذر الأماكن على متن الطائرة. فغالبا ما يشار إلى طاولات الدرج باعتبارها واحدة من أكثر الأماكن قذارة كذلك.

ونادرا ما يتم تنظيفها بين الرحلات الجوية، لا يأكل الناس عليها فحسب. بل تم رؤية بعض الركاب وهم يستخدمونها كطاولات تغيير لأطفالهم.

وفي حال كنت ترغب في النوم على متن الطائرة، فمن الأفضل استخدام رذاذ أو مناديل مضادة للبكتيريا على الأجزاء التي سوف تلمسها. بما في ذلك النافذة والأسطح، وأن تغسل يديك بانتظام.

المصدرصحيفة ميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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