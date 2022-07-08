فضيحة بنزيما الجديدة مع عارضة أزياء أمريكية (صور)

وطن – تداولت العديد من وسائل الإعلام صورا للفرنسي كريم بنزيما 34 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مع عارضة الأزياء الأمريكية تدعى جوردان أوزونا، في مدينة ميامي شرق ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشر تقرير عبر موقع (legossip) العالمي، المتخصص في أخبار المشاهير، العديد من الصور لنجم ريال مدريد بنزيما مع عارضة الأزياء الأمريكية أوزونا، مبياً بأن هناك على ما يبدو علاقة غرامية تجمع بين الاثنين، لكن ما يزال اللاعب يخفي هذا الأمر.

بنزيما وعارضة الأزياء أوزونا

وقالت صحيفة (الآس) الإسبانية، بأن الفرنسي كريم بنزيما قضى عطلته الصيفية في أمريكا مع شريكة حياته الجديدة (جوردان أوزونا) عارضة الأزياء الأمريكية البالغة من العمر 32 عاماً.

Karim Benzema com a modelo Jordan Ozuna (jiordyn) em alguma parte do sul da França. Faz meses que eles se veem, mas agora temos fotinhas É difícil acompanhar os relacionamentos do Benzema: Cora, Chloe a Jordan agora. pic.twitter.com/PCAL9dIfPn — Tama OliGui (@Malla_guetta) June 29, 2022

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وكانت زوجة بنزيما (تشولي دي لاوناي)، قد اتهت ريانا مغنية البوب الأمريكية. بوقت سابق، عن إقامتها علاقة مع زوجها، لكن اتضح فيما بعد بأنها بريئة من تلك التهم المنسوبة إليها.

كريم بنزيما وريال مدريد

كما وقد نجم الريال بنزيما المستوى الاستئنائي مع الفريق الملكي الموسم المنصرم، على مستوى التهديف ومساعدة الفريق في حسم البطولات المحلية والقارية.

📸 | الاسطورة اليوم مع جوردان اوزونا (يشاع بأنها حبيبته الجديدة). pic.twitter.com/9ejISoHyED — BENZEMA WORLD. (@KB9WorId) June 30, 2022

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فقد توج الفرنسي كريم بنزيما بلقب هداف الدوري الإسباني الممتاز .برصيد 27 هدفاً، كما وحصد مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخ النادي، وال5 للاعب خلال مشواره مع ريال مدريد.

بنزيما مع الموديل جوردان اوزونا اكثر من مرة شافوهم سوا و يقولون كانت حاضرة في نهائي الابطال .. يا ترى هل هي نمبر 3؟👀😂 pic.twitter.com/PYvl2ju9za — Savannah|35🏆14🐑 (@S7_CR7_RM) June 30, 2022

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كما وتوج بلقب الدوري الإسباني مع الفريق للمرة ال35 في تاريخ مسيرته، وكأس السوبر الإسباني. إلا أنه فشل في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا الذي فاز به فريق ريال بيتيس.

الآس | كريم بنزيما يجد الحب من جديد ، لقد قضى عطلته مع شريكة حياته الجديدة المحتملة " جوردان أوزونا " 32 عام تعمل كعارضة أزياء في أمريكا . الف مبروك يا ابو ابراهيم pic.twitter.com/GPn7X5Km8c — محمد عبد الكريم (@moabdelkareem_1) July 2, 2022

وينتهي عقد كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد في صيف عام 2023، إلا أن إدارة الملكي ترغب في تجديد عقد اللاعب لموسم أخر. أي حتى صيف عام 2024.

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