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رياضة

فضيحة بنزيما الجديدة مع عارضة أزياء أمريكية (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
فضيحة بنزيما مع عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا watanserb.com
نجم ريال مدريد كريم بنزيما وعارض الأزياء الأمريكية أوزونا

وطن – تداولت العديد من وسائل الإعلام صورا للفرنسي كريم بنزيما 34 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مع عارضة الأزياء الأمريكية تدعى جوردان أوزونا، في مدينة ميامي شرق ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشر تقرير عبر موقع (legossip) العالمي، المتخصص في أخبار المشاهير، العديد من الصور لنجم ريال مدريد بنزيما مع عارضة الأزياء الأمريكية أوزونا، مبياً بأن هناك على ما يبدو علاقة غرامية تجمع بين الاثنين، لكن ما يزال اللاعب يخفي هذا الأمر.

بنزيما وعارضة الأزياء أوزونا

وقالت صحيفة (الآس) الإسبانية، بأن الفرنسي كريم بنزيما قضى عطلته الصيفية في أمريكا مع شريكة حياته الجديدة (جوردان أوزونا) عارضة الأزياء الأمريكية البالغة من العمر 32 عاماً.

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وكانت زوجة بنزيما (تشولي دي لاوناي)، قد اتهت ريانا مغنية البوب الأمريكية. بوقت سابق، عن إقامتها علاقة مع زوجها، لكن اتضح فيما بعد بأنها بريئة من تلك التهم المنسوبة إليها.

كريم بنزيما وريال مدريد

كما وقد نجم الريال بنزيما المستوى الاستئنائي مع الفريق الملكي الموسم المنصرم، على مستوى التهديف ومساعدة الفريق في حسم البطولات المحلية والقارية.

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فقد توج الفرنسي كريم بنزيما بلقب هداف الدوري الإسباني الممتاز .برصيد 27 هدفاً، كما وحصد مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخ النادي، وال5 للاعب خلال مشواره مع ريال مدريد.

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كما وتوج بلقب الدوري الإسباني مع الفريق للمرة ال35 في تاريخ مسيرته، وكأس السوبر الإسباني. إلا أنه فشل في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا الذي فاز به فريق ريال بيتيس.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد في صيف عام 2023، إلا أن إدارة الملكي ترغب في تجديد عقد اللاعب لموسم أخر. أي حتى صيف عام 2024.

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المصدروطن + آس + legossip
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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