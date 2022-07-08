تداول فيديو لسلم ممتد نحو السماء فوق قبّة المسجد النبوي.. ما القصة؟!

وطن- كشفت وكالة “فرانس برس” من خلال الخدمة التي تقدمها لتقصي الحقائق، حقيقة فيديو قديم أعيد تداوله اليوم الجمعة تزامنا مع وقفة عرفة، ويزعم ظهور سلّم فوق القبة الخضراء التي تعلو قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممتد الي السماء.

وقالت الوكالة إن مئات آلاف المشاركات حققها الفيديو خلال السنوات الماضية يدّعي ناشروه أنّه يصوّر “معجزة ظهور سلّم نحو السماء” فوق قبّة المسجد النبوي في المدينة المنوّرة. إلا أنّ ما يظهر في الفيديو حقيقة هو الفراغ بين المظلّات في باحة المسجد.

ويظهر في الفيديو مئات الأشخاص متجمهرين في باحة المسجد النبويّ ويرفع عدد منهم الهواتف المحمولة للتصوير.

معجزة في المدينة المنورة

وجاء في النصّ المرافق: “معجزة حدثت الآن في المدينة المنوّرة ظهور سلّم فوق القبّة الخضراء التي فوق قبر سيدنا محمّد يمتدّ إلى السماء”.

ولفتت الوكالة إلى أن الفيديو حظي بمئات آلاف المشاركات منذ بدء انتشاره عام 2015.

حقيقة الفيديو

أكدت الوكالة أن مشاهد الفيديو المتداول لا تصوّر أمراً غير مألوف أو ينطوي على معجزة، مشيرة إلى ان الشكل الذي يبدو مشابهاً لسلّمٍ ما هو إلا الفراغ بين المظلاّت في باحة المسجد النبويّ في المدينة المنورة، ويمكن مشاهدة هذا الشكل نفسه في صورٍ وزّعتها وكالة فرانس برس.

أكبر حج في زمن كورونا

وعاد هذا الفيديو للانتشار في الأيام الماضية، قبيل انطلاق مناسك الحجّ التي يؤدّيها هذه السنة مليون مسلمٍ بينهم 850 ألفاً من خارج السعوديّة اختيروا بالقرعة، وهو العدد الأكبر من الحجاج منذ تفشي فيروس كورونا.

بدء ركن الحج الأعظم

وكان حجاج بيت الله الحرام، قد بدأوا صباح اليوم الجمعة، أداء ركن الحج الأعظم، بالصعود إلى جبل عرفة.

وتدفق الحجاج مع الساعات الأولى من صباح اليوم، من مشعر “منى” الذي قضوا فيه يومهم الأول “التروية” إلى صعيد عرفة، وهم يلبون ويطلبون الرحمة والمغفرة. في مشهد كبير افتقده العالم الإسلامي في الموسمين الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويقع مشعر عرفة على الطريق بين مكة والطائف شرقي العاصمة المقدسة بنحو 22 كيلو مترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى، و6 كيلو مترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ 10.4 كيلومتر مربع، وليس بعرفة سكان أو عمران إلا أيام الحج.