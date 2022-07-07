مفاجأة غير متوقعة.. أكبر انخفاض لسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

وطن- شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء بالسودان، الخميس 7 يوليو، أكبر انخفاض لها خلال الفترة الماضية، في مفاجأة غير متوقعة ومخالفة لتوقعات المحللين.

وبينما كان المحللون يتوقعون ارتفاع سعر الدولار داخل السوق الموازية، شهدت أسعار اليوم حالة أشبه بالانهيار للعملة الخضراء.

وبحسب ما أفاد متعاملين داخل هذه السوق لـ(وطن)، فقد انخفض سعر الدولار أمام الجنيه السوداني إلى 560 جنيها، في انخفاض كبير لم يحدث منذ فترة.

ويتزامن هذا مع انخفاض مماثل داخل بنوك السودان، حيث شهد سعر الدولار في السودان، اليوم الخميس 7 يوليو 2022، انخفاضا واضحا عن تعاملات يوم أمس، الأربعاء، وذلك وفقا للأسعار الرسمية التي أعلنها بنك الخرطوم.

سعر الدولار في السودان اليوم

وبحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، فقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 564 جنيه للشراء، و568.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان

من جانبه، سجل سعر اليورو في السودان اليوم الخميس خلال تعاملات الصباح لدى البنوك نحو 575.33 جنيه للشراء، و579.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الخميس لدى البنوك نحو 673.98 جنيه للشراء، و679.03جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم نحو 148.46جنيه للشراء، و149.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية عند مستوى 153.58 جنيه للشراء، و154.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

فيما سجل سعر الدينار البحريني في تعامل الصباح اليوم الخميس 1496.41 للشراء و1507.64 للبيع.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان 154.18 للشراء و155.33 للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

سجل سعر الريال العماني 1465.31 للشراء و1476.30 للبيع.

ومنذ يومين تحديدا تشهد أسعار العملة الخضراء تراجعا كبيرا أمام الجنيه، وربما يأتي هذا بسبب تحركات السلطات القوية ضد تجار العملة.

جذير بالذكر أن (وطن) تحرص، على نقل سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، من خلال متعاملين فعليين داخل هذه السوق ومن مصادرها الخاصة، ولا تعتمد على الأسعار المنشورة بالمواقع المحلية التي ربما لا يتم تحديثها بشكل يومي.