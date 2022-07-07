فيديو إباحي في وادي رم بالأردن يثير ضجة واسعة!

وطن – تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو إباحي لأجانب تم تصويره في منطقة وادي رم السياحية جنوب الأردن.

وأظهر الفيديو المتداول، رجل وامرأة وهما يمارسان الجنس داخل إحدى الخيام الشفافة المنتشرة بكثرة في المنطقة، ويتم استخدامها كغرف فندقية، دون معرفة زمان التقاط الفيديو أو الشخصيات التي ظهرت فيه.

ما علاقة وزارة السياحة وهيئة تنشيطها والامن بتصوير احدهم لاحداث خصوصية داخل غرفته ونشرها على صفحاته (وهو بالمناسبة ليس أردنيًا) لماذا هذه الهجمة وردود الفعل المتشنجة على امر نرفضه جميعًا..

كان بإمكانه التصوير في أحد الفنادق بعمان ونشره على انها بالأردن..أليس كذلك؟

فيديو وادي رم pic.twitter.com/4WTaINPLWt — سياسي اُردني🐎🇯🇴🐎 (@ArdnySyasy) July 7, 2022

وكانت الروايات قد تحدثت عن أن الفيديو يخص شابين أردنيين مثليين. إلا أن الفيديو أكد أن من ظهرا في الفيديو شاب وفتاة غير عربيين، بينما قال آخرون إنه يعود لعام سابق.

اقسم بالله اللي صار في وادي رم وتصوير فيديو اباحي للمثليين الجنسين اضافة للدعارة ..يدل على سقاطة اهل الجنوب..زمان كانوا اسود واليوم صارو قطاط..لانهم سمحو لأذناب الملحق الثقافي الإمريكي من نشر الرذيله على أرضهم اللي هي عرضهم…!!!#وادي_رم #فيديو_وادي_رم — saif alden💎 (@Person_70000) July 7, 2022

غضب من فيديو وادي رم الإباحي

الفيديو المتداول أثار غضب واستياء مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين تقصير الرقابة على مثل هذه الأفعال، في حين برأ آخرون السلطات من المسؤولية، على اعتبار ان ما حدث كان في إحدى الغرف الفندقية الخاصة بالسائحين.

وعبرت الدكتورة ريما العدوان عن غضبها من الفيديو، قائلة:” يلااااااا صارت وادي رم للأفلام الدعاره عند القبب !!! الله ينتقم منكو بس ياحكومه ، شو ردة فعل سكان المنطقة!!!!!”.

يلااااااا صارت وادي رم للأفلام الدعاره عند القبب !!! الله ينتقم منكو بس ياحكومه ، شو ردة فعل سكان المنطقة!!!!! #وداي_رم — Dr.Rima Al-Adwan (@rema_66666) July 7, 2022

كما عبر المغرد، يوسف الحمايدة عن استيائه الكبير من الفيديو المنشور قائلا:” الترويج لسياحه صار هيك!!؟ الاردن كلها خربانه هي وقفت ع فيديو وادي رم حسبي الله ونعم الوكيل بكل مسؤول يسمح لهيك اشخاص بدخول للاردن.”

الترويج لسياحه صار هيك!!؟ الاردن كلها خربانه هي وقفت ع فيديو وادي رم

حسبي الله ونعم الوكيل بكل مسؤول يسمح لهيك اشخاص بدخول للاردن.#وادي_رم — yousef Al-Hamaydah (@YHamaydah) July 6, 2022

وانتقد المغرد، علي زواهرة تقصير هيئة السياحة في مراقبة ما يحدث، بالقول:” بعد الفيديو المخزي والفاضح اللي تم تصويره ب وادي رم , نحيي هيئة تنشيط السياحة جهود مشكورة غلبتوا حالكم والله”.

بعد الفيديو المخزي والفاضح اللي تم تصويره ب وادي رم , نحيي هيئة تنشيط السياحة جهود مشكورة غلبتوا حالكم والله#وادي_رم #toochis_world — 🇯🇴 ⁵¹⁵ (@Ali_zwahreh1) July 6, 2022

مغردون يرفضون تحميل الحكومة مسؤولية ما جرى

وعلى الجانب الآخر، رفض مغردون تحميل الحكومة مسؤولية ما جرى، مع إدانتهم الأكيدة لما ورد في الفيديو.

وقال المغرد، أحمد الدليمي: “ترا عادي مخيمات وادي رم ومنتجعاته السياحيه مابيهاا كامراااات مراقبة بالغرف الخاصة هذا شيء متعارف عليه بكل الفنادق بالعالم، بغض النظر الفيديو مقرف او لا مو معقول ان الاردن تمنع السياحة بسبب مقطع اباحي مصور في وادي رم لاشخاص أجانب”.

ترا عادي مخيمات وادي رم ومنتجعاته السياحيه مابيهاا كامراااات مراقبة بالغرف الخاصة هذا شيء متعارف عليه بكل الفنادق بالعالم، بغض النظر الفيديو مقرف او لا

مو معقول ان الاردن تمنع السياحة بسبب مقطع اباحي مصور في #وادي_رم لاشخاص اجانب — A.aldulaimi (@Ad_aldulaimi) July 6, 2022

من جانبه، قال رئيس مؤسسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، غيث طراونة:” لا نعلم ماذا يجري خلف الابواب المغلقة، لأننا ببساطة لا نملك الحق في أن نعرف … عن فيديو وادي رم اتحدث، إذ لا يعقل ان نلوم وزارة السياحة أو أية مؤسسة على هذا السلوك القذر … صاحبه فقط يتحمل المسؤولية”.

لا نعلم ماذا يجري خلف الابواب المغلقة، لأننا ببساطة لا نملك الحق في أن نعرف … عن فيديو وادي رم اتحدث، إذ لا يعقل ان نلوم وزارة السياحة أو أية مؤسسة على هذا السلوك القذر … صاحبه فقط يتحمل المسؤولية — Ghaith tarawneh (@GTarawneh) July 7, 2022

وداي رم من أشهر المعالم السياحية في الأردن

يشار إلى أن وادي رم هو واد سياحي طبيعي يقع جنوب الأردن، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة عمان.

وفي عام 2011 أدرجت منظمة اليونسكو محمية وادي رم ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، وفي عام 2019 أعلن الاتحاد الفلكي الدولي في مؤتمر صحفي عالمي عن تسمية النجم ”واسب-80“ باسم ”بترا“ وتسمية الكوكب الذي يدور حوله باسم ”وادي رم“.

ووادي رم هو صحراء متنوعة التضاريس يسودها المناخ الصحراوي وتقع ضمن حدود صحراء ”حِسمى“، وهي واحدة من أكثر الصحارى جمالا في العالم.

وصورت العديد من الأفلام في وادي رم، مثل فيلم ”لورنس العرب“ وفيلم ”المريخي“، إذ جذب الوادي صانعي الأفلام، خاصة أفلام الخيال العلمي التي تدور أحداثها على كوكب المريخ، بسبب التشابه الشديد بين تضاريس وادي رم وكوكب المريخ.

ويعتبر وادي رم من أكثر المناطق في الأردن التي يزورها السياح من جميع أنحاء العالم.