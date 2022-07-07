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فيديو إباحي في وادي رم بالأردن يثير ضجة واسعة!

"رجل وامرأة وهما يمارسان الجنس داخل إحدى الخيام"

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فيديو وادي رم الإباحي يثير ضجة watanserb.com
وادي رم

وطن – تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو إباحي لأجانب تم تصويره في منطقة وادي رم السياحية جنوب الأردن.

وأظهر الفيديو المتداول، رجل وامرأة وهما يمارسان الجنس داخل إحدى الخيام الشفافة المنتشرة بكثرة في المنطقة، ويتم استخدامها كغرف فندقية، دون معرفة زمان التقاط الفيديو أو الشخصيات التي ظهرت فيه.

وكانت الروايات قد تحدثت عن أن الفيديو يخص شابين أردنيين مثليين. إلا أن الفيديو أكد أن من ظهرا في الفيديو شاب وفتاة غير عربيين، بينما قال آخرون إنه يعود لعام سابق.

غضب من فيديو وادي رم الإباحي

الفيديو المتداول أثار غضب واستياء مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين تقصير الرقابة على مثل هذه الأفعال، في حين برأ آخرون السلطات من المسؤولية، على اعتبار ان ما حدث كان في إحدى الغرف الفندقية الخاصة بالسائحين.

وعبرت الدكتورة ريما العدوان عن غضبها من الفيديو، قائلة:” يلااااااا صارت وادي رم للأفلام الدعاره عند القبب !!! الله ينتقم منكو بس ياحكومه ، شو ردة فعل سكان المنطقة!!!!!”.

كما عبر المغرد، يوسف الحمايدة عن استيائه الكبير من الفيديو المنشور قائلا:” الترويج لسياحه صار هيك!!؟ الاردن كلها خربانه هي وقفت ع فيديو وادي رم حسبي الله ونعم الوكيل بكل مسؤول يسمح لهيك اشخاص بدخول للاردن.”

وانتقد المغرد، علي زواهرة تقصير هيئة السياحة في مراقبة ما يحدث، بالقول:” بعد الفيديو المخزي والفاضح اللي تم تصويره ب وادي رم , نحيي هيئة تنشيط السياحة جهود مشكورة غلبتوا حالكم والله”.

مغردون يرفضون تحميل الحكومة مسؤولية ما جرى

وعلى الجانب الآخر، رفض مغردون تحميل الحكومة مسؤولية ما جرى، مع إدانتهم الأكيدة لما ورد في الفيديو.

وقال المغرد، أحمد الدليمي: “ترا عادي مخيمات وادي رم ومنتجعاته السياحيه مابيهاا كامراااات مراقبة بالغرف الخاصة هذا شيء متعارف عليه بكل الفنادق بالعالم، بغض النظر الفيديو مقرف او لا مو معقول ان الاردن تمنع السياحة بسبب مقطع اباحي مصور في وادي رم لاشخاص أجانب”.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، غيث طراونة:” لا نعلم ماذا يجري خلف الابواب المغلقة، لأننا ببساطة لا نملك الحق في أن نعرف … عن فيديو وادي رم اتحدث، إذ لا يعقل ان نلوم وزارة السياحة أو أية مؤسسة على هذا السلوك القذر … صاحبه فقط يتحمل المسؤولية”.

وداي رم من أشهر المعالم السياحية في الأردن

يشار إلى أن وادي رم هو واد سياحي طبيعي يقع جنوب الأردن، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة عمان.

وفي عام 2011 أدرجت منظمة اليونسكو محمية وادي رم ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، وفي عام 2019 أعلن الاتحاد الفلكي الدولي في مؤتمر صحفي عالمي عن تسمية النجم ”واسب-80“ باسم ”بترا“ وتسمية الكوكب الذي يدور حوله باسم ”وادي رم“.

ووادي رم هو صحراء متنوعة التضاريس يسودها المناخ الصحراوي وتقع ضمن حدود صحراء ”حِسمى“، وهي واحدة من أكثر الصحارى جمالا في العالم.

وصورت العديد من الأفلام في وادي رم، مثل فيلم ”لورنس العرب“ وفيلم ”المريخي“، إذ جذب الوادي صانعي الأفلام، خاصة أفلام الخيال العلمي التي تدور أحداثها على كوكب المريخ، بسبب التشابه الشديد بين تضاريس وادي رم وكوكب المريخ.

ويعتبر وادي رم من أكثر المناطق في الأردن التي يزورها السياح من جميع أنحاء العالم.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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