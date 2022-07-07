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رياضة

طارق حامد يوقع مع اتحاد جدة السعودي بعد تمرده على الزمالك

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تقارير تكشف عن اتفاق اتحاد جدة السعودي مع طارق حامد watanserb.com
تقارير تكشف عن اتفاق اتحاد جدة السعودي مع طارق حامد

وطن – أكدت تقارير صحفية سعودية، بأن المصري طارق حامد 33 عاماً، لاعب الزمالك، قد وقع مع اتحاد جدة السعودي خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وقالت صحيفة سبق السعودية، نقلاً عن مصادر مقربة من اللاعب طارق حامد، بأنه بفعل توصل إلى اتفاق مع نادي اتحاد جدة السعودي للانضمام إلى صفوفه مع بداية الموسم المقبل.

اتحاد جدة السعودي يوقع مع طارق حامد

وأردفت الصحيفة، ” طارق حامد سيوقع مع نادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين كاملين، مقابل الحصول على 2 مليون دولار سنوياً. مع خيار التجديد لعام إضافي”.

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وذكرت تقارير آخرى، بأن إدارة الاتحاد السعودي تعاقد مع المصري حامد، بعد رحيل البرتغالي أندريه فليبي مع نهاية فترة إعارته مع نادي العميد أو النمور، كما وتفكر في الاستغناء عن خدمات البرازيلي برونو هنريكي بفسخ التعاقد معه مع دفع الشرط الجزائي.

عقد طارق حامد

وفي ذات السياق، كشف الإعلامي المصري كريم شحاتة، في برنامجه (كورة كل يوم) الذي يذاع عبر قناة الحياة المصرية، بأن اتحاد جدة السعودي أنهى تعاقده مع لاعب الزمالك المتمرد حامد، وأنه سيكون مع الفريق بدءا من الموسم القادم.

وقال شحاتة، ” طارق حامد سيحصل على 2 مليون دولار، كما سيكون العقد مع النادي لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لعام ثالث إضافي”.

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رفض الخضوع للتحقيق

وكان المصري حامد، قد غاب عن مباريات نادي الزمالك (القلعة البيضاء)، بحجة معاناته من الإصابة، حيث قرر السفر إلى إسبانيا للاطمئنان على إصابة ركبته. كما وهو ما أغضب إدارة النادي المصري الذي طالبه بالخضوع إلى التحقيق معه.

لكن ووفق تقارير مصرية، بأن اللاعب حامد رفض الخضوع للتحقيق مع، كما وتمكن بالحصول على حقوقه كاملة حتى نهاية عقده.

ويشار إلى أن عقد طارق حامد ينتهي مع الزمالك، في نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل. أي مع ختام الموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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