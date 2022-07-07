طارق حامد يوقع مع اتحاد جدة السعودي بعد تمرده على الزمالك

وطن – أكدت تقارير صحفية سعودية، بأن المصري طارق حامد 33 عاماً، لاعب الزمالك، قد وقع مع اتحاد جدة السعودي خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وقالت صحيفة سبق السعودية، نقلاً عن مصادر مقربة من اللاعب طارق حامد، بأنه بفعل توصل إلى اتفاق مع نادي اتحاد جدة السعودي للانضمام إلى صفوفه مع بداية الموسم المقبل.

اتحاد جدة السعودي يوقع مع طارق حامد

وأردفت الصحيفة، ” طارق حامد سيوقع مع نادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين كاملين، مقابل الحصول على 2 مليون دولار سنوياً. مع خيار التجديد لعام إضافي”.

خاص: نادي الاتحاد السعودي يستعد للإعلان رسميًا عن انتقال طارق حامد، النادي السعودي تكفل بمصاريف علاج اللاعب في إسبانيا والاعلان خلال يومين. pic.twitter.com/PfxpsNfvm1 — Italian Zamalkawy (@iTalianZamlkawy) July 6, 2022

اقرأ أيضاً:

وذكرت تقارير آخرى، بأن إدارة الاتحاد السعودي تعاقد مع المصري حامد، بعد رحيل البرتغالي أندريه فليبي مع نهاية فترة إعارته مع نادي العميد أو النمور، كما وتفكر في الاستغناء عن خدمات البرازيلي برونو هنريكي بفسخ التعاقد معه مع دفع الشرط الجزائي.

عقد طارق حامد

وفي ذات السياق، كشف الإعلامي المصري كريم شحاتة، في برنامجه (كورة كل يوم) الذي يذاع عبر قناة الحياة المصرية، بأن اتحاد جدة السعودي أنهى تعاقده مع لاعب الزمالك المتمرد حامد، وأنه سيكون مع الفريق بدءا من الموسم القادم.

وقال شحاتة، ” طارق حامد سيحصل على 2 مليون دولار، كما سيكون العقد مع النادي لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لعام ثالث إضافي”.

كريم حسن شحاته على قناة الحياه : الاتحاد يتعاقد مع طارق حامد لمدة سنتين والاعلان خلال ساعات مقابل 2 مليون دولار سنويا

ونادي الاتحاد كان يشرف على علاجه في الفتره الماضيه حين تعرض لإصابة في الركبه pic.twitter.com/Xo90Mt05zQ — عبدالله العتيبي (@FCalitti) July 6, 2022

اقرأ أيضاً:

رفض الخضوع للتحقيق

وكان المصري حامد، قد غاب عن مباريات نادي الزمالك (القلعة البيضاء)، بحجة معاناته من الإصابة، حيث قرر السفر إلى إسبانيا للاطمئنان على إصابة ركبته. كما وهو ما أغضب إدارة النادي المصري الذي طالبه بالخضوع إلى التحقيق معه.

لكن ووفق تقارير مصرية، بأن اللاعب حامد رفض الخضوع للتحقيق مع، كما وتمكن بالحصول على حقوقه كاملة حتى نهاية عقده.

ويشار إلى أن عقد طارق حامد ينتهي مع الزمالك، في نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل. أي مع ختام الموسم الحالي.

قد يهمك أيضاً: