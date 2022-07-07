صديق شاكيرا السابق يستغل أزمتها مع بيكيه للعودة إليها! (صور)

وطن – بالنسبة للوضع المعقد الذي تمر به شاكيرا بسبب الانفصال عن جيرارد بيكيه، والمعركة الوشيكة من أجل حضانة أطفالها والمشاكل الضريبية في إسبانيا، يبدو أن هناك من يرغب في مواساتها والوقوف بجانبها، وهو أحد أصدقائها السابقين الأرجنتيني “أنطونيو دي لا روا“.

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بعد علاقة استمرت 12 عامًا وشائعات عن خيانة محتملة لمدافع نادي برشلونة، كانت الأسابيع الماضية معقدة بالنسبة لشاكيرا وبيكيه، لكن ظهر صديق سابق للمغنية الكولومبية، ويبدو أنّه يرسل رسائل لها.

تم التأكيد على ذلك في برنامج Chisme No Like. والذي يذكر أنه كان هناك بالفعل اتصال بين رجل الأعمال الأرجنتيني والنجمة الكولومبية. بحسب “ماركا” الإسانية

صديق شاكيرا السابق

قال البرنامج: “يبدو أن دي لا روا قام بعمله، لقد تحدث بلطف إلى شاكيرا”. وأضاف أن دي لا روا هو المسؤول عن الانفصال عن شاكيرا، وهي علاقة انتهت بشكل سيء وفي المحكمة.

بعد العلاقة بينهما في عام 2000، رفع الأرجنتيني دعوى قضائية وطالب بنسبة 18 ٪ من الأرباح التي حصل عليها الفنانة، حيث ادعى أنه من خلال إدارته، وضعت شاكيرا نفسها كواحدة من أشهر الفنانين في العالم.

انفصل “دي لا روا” قبل عام وأرسل بالفعل رسائل قليلة إلى شاكيرا، التي ستكون الآن أكثر قلقًا بشأن حل القضايا الأكثر أهمية، مثل الاحتيال الضريبي المزعوم مقابل 14 مليون يورو في الأعوام 2012 و 2013 و 2014.

ولكن الأهم من ذلك هو حل حضانة أطفالها، حيث أنها تنوي الذهاب للعيش في ميامي مع “ميلان وساشا”. لكن جيرارد بيكيه لا يوافق أن يأذن بمغادرة أطفاله من إسبانيا.