خطيب يوم عرفة محمد العيسى “مرتد ويكذب على الله” بفتوى للشيخ صالح الفوزان

وطن – تزامنا مع إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين أمين عام رابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء، محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة بمسجد نمرة، أعاد ناشطون تداول فتوى لعضو هيئة العلماء الشيخ صالح الفوزان يعتبر أن من يصف المسيحيين واليهود بالإخوان هو “مرتد”.

وجاء تداول الفتوى مع نشر فيديو لـ”العيسى” الذي يوصف بـ”المتصهين” لعلاقاته الكبيرة مع كبار الحاخامات اليهود، يتحدث فيه بأن المسلمين سيتحملون المسؤولية مع “إخوانهم واخواتهم” من اليهود والمسيحيين لبناء “التفاهم والاحترام والود والوئام”.

مرتد إلا إن كان جاهلا

وفي السياق، قال الشيخ صالح الفوزان في فتواه ردا على سؤال حول “حكم من قال إن “اليهود والنصارى إخواننا”: “من قال إنهم إخواننا فإنه مرتد إلا إن كان جاهلا”.

وأضاف قائلا: “أما إن كان يدعي أنه عالما فهذا يرتد عن ذلك لأنهم كفار ونحن مسلمون ولله الحمد والكافر لا يكون أخا للمسلم”.

المسلم ولي االله

وتابع قائلا: “هم أعداء الله والمسلم ولي الله”، متسائلا: “فكيف يكون عدو الله أخا لولي الله؟”.

وأردف: “أما من قال بأن الله أمرنا بمودتهم فهو كذاب وقد كذب على الله”.

الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء..يبين حكم الهلوكوستي #محمد_العيسى

الذي سيؤم المسلمين المخالفين له والكارهين له يوم عرفة.. وذلك بسبب عضويته الفعالة في النادي #الصهيوسعودي pic.twitter.com/PENACZ7saF — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 6, 2022

وكان “العيسى” قد صرح في مقابلة تلفزيونية، أن جهوده التي تصب في تحطيم قيود معاداة السامية توجت بزيارة وفد من علماء المسلمين لمعسكر الموت في “أوشفيز” في بولندا، قائلا: “حيث وقفت دائما بجانب إخوتي اليهود وقلت لن يحدث هذا مرة أخرى مطلقا بإذن الله تعالى”.

جانب من خطبة محمد العيسى في يوم عرفه 😎#انزلوا_العيسى_من_المنبر pic.twitter.com/D2FtNDVFIP — ابو منشار (@abukarsh2018) July 6, 2022

موجة غضب بسبب تعيين “العيسى” خطيبا ليوم عرفة

وكان إعلان رئاسة الحرمين الشريفين، الثلاثاء، اختيار محمد العيسى من قبل الديوان الملكي “خطيبا ليوم عرفة”، قد أحدث موجة غضب واسعة بمواقع التواصل نظرا لمواقف الرجل التطبيعية المعروفة.

وفي هذا السياق، شن الحسن بن علي الكتاني، رئيس رابطة علماء المغرب العربي وعضو رابطة علماء المسلمين، هجوما عنيفا على محمد بن عبد الكريم العيسى، بعد اختيار القيادة السعودية له “خطيبا ليوم عرفة”.

واستنكر هذا الاختيار وهاجم “العيسى” بقوله:”هذا الطامة سيكون إمام المصلين يوم عرفة.”

وتابع مهاجما النظام السعودي في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر حسابه بتويتر:”وبهذا اكتملت الصورة في المملكة السعودية وذلك بتقريب مشايخ يرفعون لمصاف (كبار العلماء).. وهم ضالون مضلون واقعون في نواقض التوحيد الغليظة.”

هذا الطامة سيكون إمام المصلين يوم عرفة، وبهذا اكتملت الصورة في المملكة السعودية وذلك بتقريب مشايخ يرفعون لمصاف (كبار العلماء) وهم ضالون مضلون واقعون في نواقض التوحيد الغليظة. pic.twitter.com/aaTeCjmo2R — الحسن بن علي الكتاني (@hassan_kettani) July 6, 2022

أنزلوا العيسى من المنبر”

وخلال الأيام الماضية، تصدر وسم “أنزلوا_العيسى_من_المنبر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، والذي حوى مطالبات عديدة بسحب هذه المهمة من “العيسى” وإسناده لأحد خطباء الحرم.

وكانت إمارة منطقة مكة أكدت في بيان على صفحتها بتويتر، بصدور ما وصفته بـ”الموافقة السامية الكريمة”، على قيام محمد بن عبد الكريم العيسى، بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام ١٤٤٣هـ.

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