جزر المالديف تذهل العالم ببناء أول مدينة عائمة على هيئة دماغ بشري! (صور)

وطن – يبني أرخبيل جزر المالديف النائي في المحيط الهندي أول مدينة عائمة في العالم، على غرار المظهر الشبيه بالدماغ البشري.

مع القليل من المساعدة من الهولنديين الذين يحاربون مستوى سطح البحر، تلقت “المدينة العائمة” الضوء الأخضر لبناء 5000 وحدة سكنية ملونة، وربطها معًا بأرضية بحيرة مساحتها 500 فدان.

سيحتاج زوار المدينة العائمة الجديدة إلى ركوب قارب مدته عشر دقائق من العاصمة مالي والمطار الدولي، حيث سيجدون الفنادق والمنازل والمتاجر والمطاعم.

لن تكون هناك سيارات، لكن الناس سيتجولون عبر الطرق ذات الرمال البيضاء سيرًا على الأقدام أو بالدراجات أو العربات الكهربائية والدراجات البخارية، أو سيستخدمون القوارب ويبحرون في القنوات.

ستكون القنوات هي الشرايين الرئيسية للبنية التحتية للخدمات اللوجستية والبوابات المؤدية إلى المدينة للقوارب والسفن.

تم استلهام تصميم المدينة من “هيكل قائم على الطبيعة للطرق وقنوات المياه يشبه الطريقة الجميلة والفعالة التي يتم بها تنظيم مرجان الدماغ الحقيقي” ، وفقًا لموقع المشروع.

تتكون جزر المالديف نفسها من 1،192 جزيرة مرجانية مجمعة في سلسلة مزدوجة من 26 جزيرة مرجانية.

وتهدف المدينة العائمة إلى الحفاظ على هذا النظام البيئي الطبيعي وتعزيزه.

ستعمل المدينة على تحفيز نمو الشعاب المرجانية من خلال ربط الشعاب المرجانية الاصطناعية بجانبها السفلي. وحماية الشعاب المرجانية الموجودة، والتي ستعمل أيضًا ككسر طبيعي للأمواج، كما يقول المشروع.

تصاريح إقامة

يتوفر لغير المقيمين الراغبين في العيش في المدينة خيار الحصول على تصريح إقامة إذا قاموا بشراء منزل.

ستكون العروض العامة متاحة في أغسطس بمجرد بناء أول كتلة سكنية معيارية ونقلها إلى البحيرة. كما تم طرح مقترحات لمدن عائمة أخرى.

تعتمد الجزر بشكل كبير على السياح القادمين لزيارة محيطها المداري. وبالتالي تضررت بشدة من قيود السفر التي فرضتها جائحة كوفيد.

شهد العام الماضي عودة السياحة إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبًا. مع وصول 1.3 مليون مسافر ، مقارنة بـ 1.7 مليون زائر في عام 2019.

كما جزر المالديف هي واحدة من أكثر دول العالم عرضة لخطر تغير المناخ.

زعمت سلطات جزر المالديف في عام 1988 أن الجزر سيتم استيعابها بالكامل من خلال ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2018.

على الرغم من أنه لم يحدث، إلا أنه مؤشر على الجدية التي تأخذ بها دولة الأرخبيل التهديد الوشيك لبقائها على قيد الحياة.

سيتم بناء المدينة بطريقة معيارية. مع تحديد تاريخ بدء البناء في يناير 2023 وهدف استكمال المدينة في غضون خمس سنوات.