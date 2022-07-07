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الإمارات.. محكمة تصدر حكمها النهائي بحق الإسرائيلية فداء كيوان

باسل النجار
كتب باسل النجار
الحكم على فداء كيوان watanserb.com
الحكم على فداء كيوان

وطن– أفاد محامي الإسرائيلية “فداء كيوان”، والتي أدينت بتهم تتعلق بالمخدرات في الإمارات، بأن القضاء الإماراتي حكم، الخميس، على “كيوان” بالسجن المؤبد بتهمة تهريب المخدرات، بعد أن ألغت حكم الإعدام الصادر ضدها الأسبوع الماضي.

محكمة إماراتية تصدر حكما بسجن فداء كيوان مدى الحياة

جاء هذا بحسب ما أفادت صحيفة “هارتس haaretz” العبرية، التي أوضحت ان فداء كيوان (43 عاما)، تملك استوديو تصوير في حيفا، واعتقلت قبل عام بعد أن عثرت السلطات الإماراتية على نصف كيلوغرام من “الكوكايين” في حقيبتها أثناء وجودها في الإمارات، وهو اتهام تنفيه.

وقال المحامي “تامي أولمان”، الذي يمثل “كيوان”، إن “هذا هو الوقت المناسب للدبلوماسية” في إشارة إلى رغبته لتوسط تل أبيب لدى محمد بن زايد للإفراج عن كيوان.

وأوضح المحامي أنه بشكل رسمي، فإن الاستئناف على الحكم ممكن “لكن فرص منح استئناف ثانٍ غير مرجح إلى حد كبير” على حسب قوله.

وأضافت أولمان: “أعتقد أن الدبلوماسية يمكن أن تضمن العفو عنها وتعيدها إلى منزلها”.

ولفت تقرير الصحيفة العربية الذي ترجمته (وطن) إلى أن هذه القضية كانت اختبارًا محتملاً للعلاقات بين البلدين، والتي قامت بتطبيع العلاقات في عام 2020، فيما سمي بـ”اتفاقات أبراهام” المزعومة بين إسرائيل وأربع دول عربية بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

قضية الإسرائيلية فداء كيوان في الإمارات

وكانت فداء كيوان، قد أتت إلى دبي من أجل حفلة تصوير، وكانت تقيم في شقة استأجرها فلسطيني من منطقة رام الله للعمل فيها.

وبعد أن مكثوا هناك لبضعة أيام، جاءت شرطة دبي إلى الشقة وأجروا تفتيشًا. وعثروا على مخدرات في حقيبتها واعتقلوها.

ونفت فداء كيوان أنها كانت تتاجر بالمخدرات وزعمت أن المخدرات كانت مدسوسة في حقيبتها وفي شقتها.

وفي أبريل / نيسان ، تواصل أفراد عائلة كيوان مع المشرعين العرب وكذلك منظمة العفو الدولية من أجل تخفيف حكمها.

وجدير بالذكر أنه لدى الإمارات العربية المتحدة، بعض قوانين المخدرات الأكثر تقييدًا في العالم. وعادة ما يعاقب القانون على الاتجار بالمخدرات بالسجن مدى الحياة أو عقوبة أقصر.

بينما يسمح القانون الإماراتي بعقوبة الإعدام في بعض الحالات ، ونادرًا ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام. ووقعت آخر إعدامات معروفة في عامي 2011 و 2014 ضد رجلين أدينا بجريمة قتل.

الإمارات تلغي حكم إعدام الإسرائيلية فداء كيوان.. محمد آل خاجة كلمة السر

المصدرهارتس ، ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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