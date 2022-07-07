الإمارات.. محكمة تصدر حكمها النهائي بحق الإسرائيلية فداء كيوان

وطن– أفاد محامي الإسرائيلية “فداء كيوان”، والتي أدينت بتهم تتعلق بالمخدرات في الإمارات، بأن القضاء الإماراتي حكم، الخميس، على “كيوان” بالسجن المؤبد بتهمة تهريب المخدرات، بعد أن ألغت حكم الإعدام الصادر ضدها الأسبوع الماضي.

محكمة إماراتية تصدر حكما بسجن فداء كيوان مدى الحياة

جاء هذا بحسب ما أفادت صحيفة “هارتس haaretz” العبرية، التي أوضحت ان فداء كيوان (43 عاما)، تملك استوديو تصوير في حيفا، واعتقلت قبل عام بعد أن عثرت السلطات الإماراتية على نصف كيلوغرام من “الكوكايين” في حقيبتها أثناء وجودها في الإمارات، وهو اتهام تنفيه.

وقال المحامي “تامي أولمان”، الذي يمثل “كيوان”، إن “هذا هو الوقت المناسب للدبلوماسية” في إشارة إلى رغبته لتوسط تل أبيب لدى محمد بن زايد للإفراج عن كيوان.

وأوضح المحامي أنه بشكل رسمي، فإن الاستئناف على الحكم ممكن “لكن فرص منح استئناف ثانٍ غير مرجح إلى حد كبير” على حسب قوله.

وأضافت أولمان: “أعتقد أن الدبلوماسية يمكن أن تضمن العفو عنها وتعيدها إلى منزلها”.

ولفت تقرير الصحيفة العربية الذي ترجمته (وطن) إلى أن هذه القضية كانت اختبارًا محتملاً للعلاقات بين البلدين، والتي قامت بتطبيع العلاقات في عام 2020، فيما سمي بـ”اتفاقات أبراهام” المزعومة بين إسرائيل وأربع دول عربية بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

قضية الإسرائيلية فداء كيوان في الإمارات

وكانت فداء كيوان، قد أتت إلى دبي من أجل حفلة تصوير، وكانت تقيم في شقة استأجرها فلسطيني من منطقة رام الله للعمل فيها.

وبعد أن مكثوا هناك لبضعة أيام، جاءت شرطة دبي إلى الشقة وأجروا تفتيشًا. وعثروا على مخدرات في حقيبتها واعتقلوها.

ونفت فداء كيوان أنها كانت تتاجر بالمخدرات وزعمت أن المخدرات كانت مدسوسة في حقيبتها وفي شقتها.

وفي أبريل / نيسان ، تواصل أفراد عائلة كيوان مع المشرعين العرب وكذلك منظمة العفو الدولية من أجل تخفيف حكمها.

وجدير بالذكر أنه لدى الإمارات العربية المتحدة، بعض قوانين المخدرات الأكثر تقييدًا في العالم. وعادة ما يعاقب القانون على الاتجار بالمخدرات بالسجن مدى الحياة أو عقوبة أقصر.

بينما يسمح القانون الإماراتي بعقوبة الإعدام في بعض الحالات ، ونادرًا ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام. ووقعت آخر إعدامات معروفة في عامي 2011 و 2014 ضد رجلين أدينا بجريمة قتل.