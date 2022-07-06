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من هو محمد باركيندو أمين عام منظمة “أوبك” الذي أعلن عن وفاته اليوم؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد باركيندو watanserb.com
الأمين العام لمنظمة "أوبك" المصدرة للنفط محمد باركيندو

وطن – أعلن ميلي كياري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، وفاة الأمين العام لمنظمة “أوبك” المصدرة للنفط محمد باركيندو.

وكان من المقرر أن يتنحى باركيندو ، البالغ من العمر 63 عاما ، نهاية الشهر الجاري بعد ست سنوات من توليه منصب الأمين العام لمنظمة أوبك.

وقال “كياري” في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “فقدنا دكتورنا المحترم محمد سانوسي باركيندو” مضيفا أنه توفي في وقت متأخر يوم الثلاثاء.”

وأضاف أن الوفاة كانت “خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا ، وأوبك ، ومجتمع الطاقة العالمي”.

توفي بعد ساعات من اجتماعه مع الرئيس النيجيري

وأوضح “كياري” وفقا لم نقلته “رويترز” إن “باركيندو” توفي بعد ساعات من اجتماعه بالرئيس النيجيري محمد بخاري وإلقاء الخطاب الرئيسي في قمة للطاقة في أبوجا.

وقال “باركيندو” عقب اللقاء إن صناعة النفط والغاز “تحت الحصار” بسبب سنوات من قلة الاستثمار ، مضيفًا أن نقص الإمدادات الناتج يمكن تخفيفه إذا سمح بتدفق إنتاج إضافي من إيران وفنزويلا.

من هو محمد باركيندو؟

ولد محمد سانوسي باركيندو في 20 أبريل/نيسان 1959، حيث تخرج من جامعة أحمدو بيلو أكبر جامعات نيجيريا، وثاني أكبر جامعة بأفريقيا بعد جامعة القاهرة بمصر.

وحصل “باركيندو” على الدراسات العليا من جامعة أكسفورد بالولايات المتحدة الامريكية، كما ترأس الوفد التقني النيجيري للمفاوضات حول المناخ بالأمم المتحدة منذ عام 1991.

ومثّل أمين عام أوبك الراحل، نيجيريا في اللجنة الاقتصادية للمنظمة خلال الفترة 1993-2008.

كما قاد مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية خلال الفترة 2009-2010.، إلى ان عين أمينا عاما لمنظمة أوبك لمدة 3 سنوات اعتبارا من 1 أغسطس/آب 2016، ثم انتخب لفترة ثانية عام 2019 تنتهي في يوليو/تموز 2022.

يشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” كانت قد عينت -شهر يناير/كانون الثاني الماضي- الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة خلفا لباركيندو.

هيثم الغيص أمينا عاما جديدا لمنظمة “أوبك” خلفا لباركيندو
المصدررويترز
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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