طبيب جنوب أفريقيا يوضح أسباب إصابات بيرسي تاو المتكررة مع الأهلي

وطن – أوضح طبيب منتخب جنوب أفريقيا السابق ثولاني نغوينيا، عن أسباب إصابات بيرسي تاو 28 عاماً، المتكررة منذ قدومه إلى فريق الأهلي المصري.

وكشف الطبيب الجنوبي الأفريقي نغوينيا، في تصريح مع صحفية (سويتان) الجنوبية الأفريقية، ” لست متأكد من الحالة التي يعاني منها بيرسي تاو، لأنني لم أعد طبيباً للمنتخب الوطني. ولكن ربما قد يكون هناك عدد من العوامل من الممكن أن تكون إصابات نفسية”.

إصابات بيرسي تاو

وأردف، ” قد تكون هناك مشكلة تكيف بالنسبة للاعب تاو، حينما تنقل إلى بيئة متغيرة. كما وتتغير أساليب التدريب يصبح التكييف مختلفاً، بالإضافة إلى الضغط الممارس عليه من قبل الجماهير”.

جماهير الأهلي مازالت تنتظر الكثير من بيرسي تاو 🔥pic.twitter.com/ZQwx3rZwbG — جول مصر – GOAL (@goaleg) July 2, 2022

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كما وتابع، ” أنا حقاً لا أستطيع أن أكون متأكد من موقف بيرسي تاو، ولكن هذه العوامل التي عادة تؤدي إلى إصابات اللاعبين بين الحين والأخر، وإذا كان هناك أشياء أخرى تؤثر عليه فستكون نفسية”.

وختم حديثه، ” علماء النفس الرياضيين لهذا السبب مهمين، أنا أعلم جيداً بأن بيرسي تاو. يتعرض لضغط شديد في مصر، سواء من فريقه أو حتى من الجماهير والإعلام، ولهذا يكون شيئاً فسيولوجياً ولكن لا يمكن التأكد من ذلك”.

🔸بيرسي تاو خارج حسابات سواريش لمواجهتي فيوتشر وبيراميدز وتبدو فرص لحاقه بنهائي كأس مصر أمام الزمالك صعبة ولكنها ليست مستحيلة pic.twitter.com/CwkXcnt3hQ — Yallakora (@Yallakoranow) July 6, 2022

كما ومن المقرر غياب الجنوبي الأفريقي تاو عن صفوف الأهلي المصري، لمدة شهر كامل بسبب تعرضه للإصابة في منطقة العضلة الأمامية. وفق ما أعلن عنه نادي الأهلي المصري.

رحيل الجنوبي الأفريقي تاو

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (The Citizen)، بأن بيرسي تاو. تلقى عرضين من الدوري الجنوبي الأفريقي للحصول على خدماته في سوق (الميركاتو) الصيفي.

وأضافت الصحيفة، ” فريق أورلاندو بايراتس وكيب تاون سيتي، مهتمان في ضم اللاعب تاو هذا الصيف، القادم من صفوف الأهلي المصري”.

أحمد شوبير🎙️

💬أليو ديانج مستمر في الأهلي حتى الآن إلا إذا جدد نادي أندرلخت البلجيكي عرضه الذي قدمه من قبل .. وميكيسوني أقرب للإعارة أو البيع .. بيرسي تاو سيتم عقد جلسة معه ومعرفة طلباته هل يرغب في الاستمرار أو الرحيل والأهلي يرحب باستمراره pic.twitter.com/7sdVowNvvL — kora11.com (@kora11) July 1, 2022

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كما واستكملت، “الجنوبي الأفريقي تاو سيكون خارج حسابات المدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريز، في المباراتين القادمتين فيوتشر بيراميدز، وحتى مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر. في ال21 من شهر يوليو الحالي تبدو صعبة ولكنها غير مستحيلة”.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد بيرسي ينتهي مع نادي الأهلي المصري في صيف عام 2024. بعد التوقيع معه بصفقة وصلت قيمتها 1.8 مليون يورو.

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