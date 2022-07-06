الرئيسيةرياضةطبيب جنوب أفريقيا يوضح أسباب إصابات بيرسي تاو المتكررة مع الأهلي
رياضة

طبيب جنوب أفريقيا يوضح أسباب إصابات بيرسي تاو المتكررة مع الأهلي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
طبيب جنوب أفريقيا يوضح أسباب إصابة بيرسي تاو watanserb.com
أسباب إصابة بيرسي تاو المتكررة مع الأهلي المصري

وطن – أوضح طبيب منتخب جنوب أفريقيا السابق ثولاني نغوينيا، عن أسباب إصابات بيرسي تاو 28 عاماً، المتكررة منذ قدومه إلى فريق الأهلي المصري.

وكشف الطبيب الجنوبي الأفريقي نغوينيا، في تصريح مع صحفية (سويتان) الجنوبية الأفريقية، ” لست متأكد من الحالة التي يعاني منها بيرسي تاو، لأنني لم أعد طبيباً للمنتخب الوطني. ولكن ربما قد يكون هناك عدد من العوامل من الممكن أن تكون إصابات نفسية”.

إصابات بيرسي تاو

وأردف، ” قد تكون هناك مشكلة تكيف بالنسبة للاعب تاو، حينما تنقل إلى بيئة متغيرة. كما وتتغير أساليب التدريب يصبح التكييف مختلفاً، بالإضافة إلى الضغط الممارس عليه من قبل الجماهير”.

اقرأ أيضاً: 

كما وتابع، ” أنا حقاً لا أستطيع أن أكون متأكد من موقف بيرسي تاو، ولكن هذه العوامل التي عادة تؤدي إلى إصابات اللاعبين بين الحين والأخر، وإذا كان هناك أشياء أخرى تؤثر عليه فستكون نفسية”.

وختم حديثه، ” علماء النفس الرياضيين لهذا السبب مهمين، أنا أعلم جيداً بأن بيرسي تاو. يتعرض لضغط شديد في مصر، سواء من فريقه أو حتى من الجماهير والإعلام، ولهذا يكون شيئاً فسيولوجياً ولكن لا يمكن التأكد من ذلك”.

كما ومن المقرر غياب الجنوبي الأفريقي تاو عن صفوف الأهلي المصري، لمدة شهر كامل بسبب تعرضه للإصابة في منطقة العضلة الأمامية. وفق ما أعلن عنه نادي الأهلي المصري.

رحيل الجنوبي الأفريقي تاو

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (The Citizen)، بأن بيرسي تاو. تلقى عرضين من الدوري الجنوبي الأفريقي للحصول على خدماته في سوق (الميركاتو) الصيفي.

وأضافت الصحيفة، ” فريق أورلاندو بايراتس وكيب تاون سيتي، مهتمان في ضم اللاعب تاو هذا الصيف، القادم من صفوف الأهلي المصري”.

اقرأ أيضاً: 

كما واستكملت، “الجنوبي الأفريقي تاو سيكون خارج حسابات المدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريز، في المباراتين القادمتين فيوتشر بيراميدز، وحتى مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر. في ال21 من شهر يوليو الحالي تبدو صعبة ولكنها غير مستحيلة”.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد بيرسي ينتهي مع نادي الأهلي المصري في صيف عام 2024. بعد التوقيع معه بصفقة وصلت قيمتها 1.8 مليون يورو.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + سويتان + The Citizen
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

الأهلي يتعثر من جديد أمام الجونة .. جدول الدوري المصري 2022

رياضة

الأهلي المصري يرد على أنباء مفاوضاته مع عمر السومة

رياضة

بدر بانون ينتقل إلى نادي قطر .. وهذه قيمة الصفقة

رياضة

الأهلي والزمالك يدخلان سباق التنافس على صفقة عمر السومة

رياضة

ريكاردو سواريز مدرباً للأهلي المصري .. تعرف على تفاصيل عقده

رياضة

عثمان ديمبيلي بين البقاء والرحيل عن برشلونة .. وهذا الأسبوع سيحسم قراره

رياضة

حقيقة استغناء الأهلي عن خدمات بيرسي تاو هذا الصيف

رياضة

ريكاردو سواريز الأقرب إلى تولي تدريب الأهلي .. تعرف على سيرته

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر القادمة والقنوات الناقلة

رياضة

الأهلي المصري ينفرد في الصدارة .. أكثر 10 أندية عربية متابعة عبر منصات “السوشيال ميديا”

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك 2022 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

رياضة

أحمد حجازي يعود إلى الأهلي المصري بصفقة تاريخية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

عرض أوروبي لشراء زياد طارق .. فهل سيوافق الأهلي على بيعه؟!

خطيب يوم عرفة محمد العيسى “مرتد ويكذب على الله” بفتوى للشيخ صالح الفوزان

صراع الحيتان.. مرتضى منصور يبارز فريد الديب في ساحة قتل نيرة أشرف

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 7 يوليو 2022.. انخفاض جديد

السلطان هيثم بن طارق يفرج عن عشرات المساجين بينهم أجانب.. لماذا؟

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 7 يوليو 2022.. انخفاضات متوالية

منخفض المونسون.. تطورات الحالة المطرية بسلطنة عمان وتحذير هام من استخدام الأجهزة الإلكترونية

ديانة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.. هل غيرها “جيمي” ليتزوج ابنة ملك الأردن؟

محمد العيسى “خطيب عرفة” يستقبل زعيم الهندوس المتطرف “سادغورو” بالأحضان (فيديو)

تفاصيل اعتقال إيران لنائب السفير البريطاني ودبلوماسيين غربيين لارتكابهم “المحظور”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا