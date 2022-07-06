“خدو بالكم من أمي”.. هذا ما طلبه قاتل نيرة أشرف قبل إعدامه (فيديو)

وطن- من خلف القضبان في قاعة المحكمة تقدم قاتل نيرة أشرف، الطالب محمد عادل، بعدة طلبات ورسائل بعد صدور الحكم النهائي ضده بالإعدام شنقا، لقتله فتاة المنصورة الطالبة المشار إليها مع سبق الإصرار والترصد.

إعدام محمد عادل.. هذه طلباته قبل تنفيذ الحكم

وأصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، حكمها النهائي بمعاقبة الطالب بجامعة المنصورة محمد عادل، بالإعدام شنقًا لقتله الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.

عدد من هذه الرسائل والطلبات التي نطق بها قاتل نيرة من خلف القضبان، نقلها محاميه أحمد حمد، لوسائل الإعلام.

أبرز طلبات محمد عادل، كانت بحسب محاميه أن يتم مراعاة أمه وشقيقاته البنات.

وقال محمد عادل قاتل نيرة أشرف في هذا السياق ما نصه عق بالحكم عليه:”«طمنونى على أمى وخلى بالكم من أمى وإخواتي البنات.”

كما طلب قاتل نيرة أشرف، أن يرى والدته قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه:”نفسي أشوف امي وأهلي قبل تنفيذ الحكم.”

رسائل خاصة من قاتل نيرة لأسرته

وتابع “عادل” أنه ليس شخصا سيئا ـ حسب وصفه لنفسه ـ وقال:”أنا مش وحش، أنا طول عمرى مميز في حياتي وفي دراستي.”

ولفت أيضا إلى أنه “ظلم نفسه عندما أحب نيرة أشرف”، حيث دفعه هذا الحب إلى قتلها وارتكاب هذه الجريمة البشعة، حسب وصفه.

وبحسب المحامي، فإن محمد عادل قد أبلغه أيضا بكلمات تعرفها والدته فقط ـ يرددها دائما للمزاح معها لتتأكد أن تلك الرسائل من ابنها ـ بجانب ذكر بعض الأمور الخاصة.

الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف

وصدر حكم الإعدام على محمد عادل، الأربعاء، من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة وانتشار لقوات الأمن المركزى بمحيط القاعة، وذلك قبل النطق بالحكم على محمد عادل.

وقررت المحكمة في الجلسة السابقة قبل أيام، إحالة أوراق قاتل نيرة لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ووصلت أيضا، صباح الأربعاء، أسرة نيرة أشرف إلى المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم على محمد عادل، وأظهرت الأسرة فرحا كبيرا بتثبيت حكم الإعدام على قاتل ابنتهم.

فريد الديب يعلق على حكم الإعدام

وعقب إصدار المحكمة حكمها بإعدام محمد عادل، أعلن المحامي المصري المثير للجدل فريد الديب، قبوله رسميا الدفاع عن المدان في القضية.

فريد الديب وفي تصريحات إعلامية قال: “بلغني أنه تم الحكم بالإعدام. ولدينا 60 يوما لكتابة النقض في الحكم، وسأكتب النقض خلال هذه الفترة”.

وكشف المحامي المصري الذي اشتهر بدفاعه عن رموز نظام مبارك، أنه لا يتقاضى أتعابًا نظير الترافع عن محمد عادل. وقال: “لن أتقاضى أي أتعاب قولا واحدا، ولا جنيه واحد”.

ولفت فريد الديب إلى أن بعض المصريين المقيمين في اليونان تواصلوا معه خلال الفترة الماضية. وطلبوا تكليفه بالترافع عن المتهم. معقّبا: “قلت لهم موافق، لكن لن أتقاضى أي أتعاب”.