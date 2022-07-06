بيكيه يُصعّد الحرب على شاكيرا ويتخّذ قرارا مفاجئاً يُعقّد الأزمة أكثر فأكثر!

وطن – يبدو أنّ أزمة المغنية الكولومبية شاكيرا وصديقها السابق جيرارد بيكيه، لن تقف عن حدّ انفصالهما، حيث كشف تقرير إخباري، أنّ مدافع برشلونة الإسباني لن يسمح لابنيه ميلان وساشا بمغادرة إسبانيا، بينما تريد هي اصطحابها معها للعيش في “ميامي”.

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شاكيرا، قالت إنها تريد مغادرة برشلونة والعيش في ميامي مع طفليها. لكنها تحتاج إلى موافقة جيرارد بيكيه حتى يتمكن “ميلان وساشا” من مغادرة إسبانيا. لكنّ لاعب كرة القدم ردّ برفض مدوي.

وانتشرت شائعات كثيرة حول انفصال شاكيرا عن بيكيه، وأهمها خيانة لاعب برشلونة لصديقته، لكن الشيء الحقيقي الوحيد هو أنه من المتوقع حدوث معركة قانونية معقدة من أجل حضانة أطفالهما.

وبحسب المعلومات التي نشرتها بوابة Informalia، فإن النجمة الكولومبية لن ترتاح حتى تعيش في ميامي مع طفليها وستفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك، لكن بيكيه لن يسمح لهم بمغادرة البلاد، حتى في الإجازة.

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ونقل عن مصدر قوله: “لن تتوقف شاكيرا حتى تتمكن من الانتقال إلى ميامي وتأخذ الأطفال معها. هذا هو هدفها الرئيسي. لكنها لا تستطيع دون موافقة بيكيه، ولن يمنحها ذلك. ولا حتى لبضعة أيام”.كما نقلت “ماركا” الإسبانية

وعلى الرغم من أن مدافع برشلونة هادئ في الوقت الحالي، حيث لا يمكن لأطفاله مغادرة إسبانيا إذا لم يأذن بذلك، فإن التقرير الذي تعده شاكيرا والذي سيؤثر على صورة بيكيه قد يسمح بالتفاوض بينهما، لكنه في الوقت الحالي لا يريدهم للمغادرة حتى في الإجازة.

وخلص المصدر إلى أنه “يعلم جيرارد أنه قد يواجه لاحقًا مشاكل في إعادت ابنيه إذا رفضت شاكيرا. ويريد تجنب ذلك بكل الوسائل”.