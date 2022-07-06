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اقتصاد

السودان.. أحدث سعر للدولار في السوق السوداء وسط التغيرات المفاجئة

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السوق السوداء watanserb.com
سعر الدولار في السوق السوداء

وطن- شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني داخل السوق الموازية (السوداء)، تقلبات كبيرة بين الانخفاض والارتفاع خلال تعاملات هذا الأسبوع.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ومنذ يومين تحديدا تشهد أسعار العملة الخضراء تراجعا كبيرا أمام الجنيه، بحسب متعاملين في هذه السوق السوداء بالسودان.

واليوم، الأربعاء 6 يوليو 2022، شهدت سعر صرف الدولار ثباتا نوعيا داخل السوق الموازية أمام الجنيه السوداني.

وبحسب متعاملين بهذه السوق تتابع معهم (وطن) خريطة الأسعار لحظة بلحظة، فقد استقر سعر الدولار اليوم داخل السوق السوداء عند نفس أسعار أمس، الثلاثاء، والتي بلغت 563 جنيها في انخفاض كبير غير متوقع.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وبشكل نادر أتت هذه الأسعار بالسوق السوداء، أقل من أسعار الدولار داخل البنوك السودانية، حيث وصل متوسط سعر الدولار داخل بنوك السودان إلى 565 جنيها.

وداخل بنك الخرطوم الحكومي ـ أكبر بنك حكومي بالسودان ـ بلغ سعر شراء الدولار 565.50 جنيها للشراء، مقابل 569.7413 جنيها للبيع.

فيما وصل سعر الدولار داخل بنك “ام درمان” اليوم، الأربعاء 6 يوليو 2022، إلى 566 جنيها للشراء، و570.2450 جنيها للبيع، بحسب أحدث نشرة للبنك تابعتها (وطن).

سعر اليورو في السودان اليوم

من جانبه، سجل سعر اليورو في السودان اليوم الاربعاء خلال تعاملات الصباح لدى البنوك نحو 577.87 جنيه للشراء، و582.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الأربعاء لدى البنوك نحو 673.02 جنيه للشراء، و678.06جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم نحو 148.46جنيه للشراء، و149.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية عند مستوى 153.58 جنيه للشراء، و154.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجل سعر الدينار البحريني في تعامل الصباح اليوم الأربعاء 1496.41 للشراء و1507.64 للبيع.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان 154.18 للشراء و155.33 للبيع، في حين سجل سعر الريال العماني 1465.31 للشراء و1476.30 للبيع.

أسعار الدولار في السودان لحظة بلحظة مع (وطن)

وتحرص (وطن) على نقل سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، من خلال متعاملين فعليين داخل هذه السوق ومن مصادرها الخاصة، ولا تعتمد على الأسعار المنشورة بالمواقع المحلية التي ربما لا يتم تحديثها بشكل يومي.

وكانت السلطات السودانية قد وجهت ضربات قاسية لتجار العملة خلال الفترة الماضية، وتم إلقاء القبض على عدد كبير منهم.

كما يقوم البنك المركزي السوداني، باتخاذ العديد من الإجراءات لوقف تداول الدولار من الأبواب الخلفية وداخل الأسواق السوداء، ما يضعف الوضع الاقتصادي للبلاد المتأزم بالأساس.

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.. انخفاض جميع العملات

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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