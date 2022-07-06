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رياضة

أول تعليق من فرانك كيسي بعد التوقيع مع برشلونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
فرانك كيسي يعلق بعد التوقيع مع نادي برشلونة watanserb.com
فرانك كيسي يعلق بعد التوقيع مع نادي برشلونة

وطن – علق الإيفواري فرانك كيسي صاحب ال25 عاماً، القادم من صفوف ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية إلى نادي برشلونة.

وقال الإيفواري كيسي، في مقابلة مع صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بعد التعاقد مع فريق البرسا، ” أريد أن أقدم أفضل ما لديّ مع هذا النادي الرائع، إنها فرصة رائعة وبرشلونة فريق رائع”.

الإيفواري فرانك كيسي

وأردف كيسي، ” أنا سعيد لوجودي هنا، أريد حقاً أن أبدأ مع النادي بتقديم أفضل ما لديّ”.

وعن سؤاله عن قدوته في عالم كرة القدم المستديرة، رد فرانك كيسي على ذلك، قائلاً: ” قدوتي هو يايا توريه، لقد تشرفت باللعب معه مع المنتخب، كما وأتمنى أن أحظى بمسيرة جيدة مثله”.

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كما وختم حديثه، ” عندما يتصل بك مدرب رائع مثل تشافي، والذي كان لاعب رائع. وفي طريقه ليكون مدرب مذهل، ترى أن جهودك تستحق كل العناء، وأتطلع إلى بدء العمل معه ومع زملائي”.

برشلونة والتوقيع مع كيسي

وكان نادي برشلونة قد أعلن عن ضم النجم الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط الوسط، القادم من صفوف فريق ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي بالمجان، كما وضم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

من جهته، قال نادي برشلونة في بيان رسمي له نشره بوقت سابق، ” نجح برشلونة في التوقيع مع فرانك كيسي لاعب خط الوسط، الذي يصل في انتقال مجاني من ميلان، كما وسيوقع عقداً حتى 30 من شهر يونيو/ حزيران 2026 وبشرط جزائري يبلغ 500 مليون يورو”.

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أرقام فرانك كيسي

وانضم فرانك كيسي إلى صفوف ميلان في صيف عام 2017 على سبيل الإعارة، قادماً من نادي أتالانتا. ليتعاقد معه النادي بشرائه بصفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو عام 2019.

كما ونجح كيسي خلال مشاركته في 31 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، أحرز من خلالها 6 أهداف، وصنع هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ومن الجدير بالذكر، بأن النجم الإيفواري كيسي خاض 297 مباراة طوال مشواره الكروي، استطاع من خلالها 48 مباراة، وصناعة 22 تمريرة حاسمة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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