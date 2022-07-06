أول تعليق من فرانك كيسي بعد التوقيع مع برشلونة

وطن – علق الإيفواري فرانك كيسي صاحب ال25 عاماً، القادم من صفوف ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية إلى نادي برشلونة.

وقال الإيفواري كيسي، في مقابلة مع صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بعد التعاقد مع فريق البرسا، ” أريد أن أقدم أفضل ما لديّ مع هذا النادي الرائع، إنها فرصة رائعة وبرشلونة فريق رائع”.

الإيفواري فرانك كيسي

وأردف كيسي، ” أنا سعيد لوجودي هنا، أريد حقاً أن أبدأ مع النادي بتقديم أفضل ما لديّ”.

أعلن #برشلونة رسمياً اليوم ضم لاعب الوسط الإيفواري فرانك #كيسي في صفقة انتقال حر

وسيوقع عقداً مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2026 ومع شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو pic.twitter.com/v6Z6V1AVbo — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 4, 2022

وعن سؤاله عن قدوته في عالم كرة القدم المستديرة، رد فرانك كيسي على ذلك، قائلاً: ” قدوتي هو يايا توريه، لقد تشرفت باللعب معه مع المنتخب، كما وأتمنى أن أحظى بمسيرة جيدة مثله”.

اقرأ أيضاً:

كما وختم حديثه، ” عندما يتصل بك مدرب رائع مثل تشافي، والذي كان لاعب رائع. وفي طريقه ليكون مدرب مذهل، ترى أن جهودك تستحق كل العناء، وأتطلع إلى بدء العمل معه ومع زملائي”.

برشلونة والتوقيع مع كيسي

وكان نادي برشلونة قد أعلن عن ضم النجم الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط الوسط، القادم من صفوف فريق ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي بالمجان، كما وضم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

👋 مرحباً بك في بيتك الجديد 💙❤️ pic.twitter.com/V07QZ00wHE — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 5, 2022

من جهته، قال نادي برشلونة في بيان رسمي له نشره بوقت سابق، ” نجح برشلونة في التوقيع مع فرانك كيسي لاعب خط الوسط، الذي يصل في انتقال مجاني من ميلان، كما وسيوقع عقداً حتى 30 من شهر يونيو/ حزيران 2026 وبشرط جزائري يبلغ 500 مليون يورو”.

اقرأ أيضاً:

أرقام فرانك كيسي

وانضم فرانك كيسي إلى صفوف ميلان في صيف عام 2017 على سبيل الإعارة، قادماً من نادي أتالانتا. ليتعاقد معه النادي بشرائه بصفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو عام 2019.

كما ونجح كيسي خلال مشاركته في 31 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، أحرز من خلالها 6 أهداف، وصنع هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ومن الجدير بالذكر، بأن النجم الإيفواري كيسي خاض 297 مباراة طوال مشواره الكروي، استطاع من خلالها 48 مباراة، وصناعة 22 تمريرة حاسمة.

قد يهمك أيضاً: