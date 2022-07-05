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هجوم شيكاغو.. لحظة إطلاق النار على المحتفلين بعيد الاستقلال في الولاية الأمريكية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
هجوم شيكاغو watanserb.com
قتلى في إطلاق نار خلال احتفال بعيد الاستقلال في شيكاغو الأمريكية

وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة حادث إطلاق نار استهدف موكبًا للمحتفلين بعيد الاستقلال في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وصرحت عمدة مدينة هايلاند بارك بولاية إيلينوي نانسي روترنج، بأن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 24 آخرون بجروح في إطلاق نار استهدف موكبا للمحتفلين بعيد الاستقلال في المدينة.

وقالت في مؤتمر صحفي: “مجتمعنا هالَه فعل عنيف هزنا حتى النخاع، وقلوبنا مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب”.

إلقاء القبض على المشتبه به

وألقت أجهزة الأمن القبض على المشتبه في تنفيذه الهجوم، وهو رجل أبيض يدعى روبرت كريمو ويبلغ من العمر 22 عاما، بعد مطاردة قصيرة ومن دون أي حوادث، وقد بدأت التحقيق معه.

وذكرت الشرطة أن مكتب التحقيقات الفدرالي يقدم الدعم في التحقيق، مشيرة إلى أنها عثرت على سلاح الجريمة، وأن التقارير الأولية تظهر أن الجاني أطلق النار من على سطح أحد المباني.

فيما أفادت إدارة المدينة، بأن العديد من ضباط إنفاذ القانون باشروا عملهم في مكان الحادث، وتولوا تأمين الحدود المحيطة بمنطقة وسط هايلاند بارك.

عيد الاستقلال

يذكر أن الرابع من يوليو / تموز في الولايات المتحدة يوافق عيد الاستقلال، وهو عطلة عامة للاحتفال بإعلان اعتماد وثيقة الاستقلال عام 1776.

وفي هذه المناسبة، عادة ما يتم إطلاق الألعاب النارية وإقامة العروض في أنحاء البلاد.

وفي منطقة أخرى، قال مسؤولون محليون ووسائل إعلام إن ضابطي شرطة تعرضا لإطلاق نار بعد حادث أمني بالقرب من طريق بنيامين فرانكلين باركواي بولاية فيلادلفيا، في حين كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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