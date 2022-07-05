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مراسل عسكري إسرائيلي يتجرأ على أحد مساجد الرياض: أنا الملك

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الون بن ديفيد في الرياض watanserb.com
الون بن ديفيد يتجول في أسواق الرياض ومساجدها

وطن – تداول نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو يُظهر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية ألون بين ديفيد، وهو يتجول في السعودية، ويتجرأ على دخول مسجد الملك خالد بن عبد العزيز في العاصمة الرياض، في وقت يتوسع فيه النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان (الحاكم الفعلي للمملكة) على اعتقال أئمة المساجد.

ونشر حساب سعودي باسم “مفتاح”، مقطع فيديو للمراسل الإسرائيلي، وقال إنه أخذ يتجول في سوق الزل في الرياض، ودخل أحد أكبر مساجدها جامع الملك خالد بن عبدالعزيز، وتجرأ على دخول حرم المسجد واختلط بين المصلين.

كما انتشر مقطع فيديو كانت قد نشرته القناة الإسرائيلية نفسها، لمراسلها العسكري وهو يتجول في سوق الزل، وهو يقول: “أنا الآن مثل الملك”.

وانتشرت الكثير من الصور التي أظهرت مراسلين عسكريين في قنوات إسرائيلية يتواجدون في السعودية ويبثون تقارير لقنواتهم من هناك، وسط حالة من الترحيب الشعبي بهم في المملكة، بعد ما قالوا إنه حرمان دام عقودا.

وأعدّ يوآف ليمور الصحفي في صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، تقريرًا من داخل السعودية وقد بدا أنه تجول في مناطق مختلفة منها.

وحرص ليمور على التقاط عدة صور له من داخل المملكة، بينها وهو يقف إلى جانب العلم السعودي وصور الملك عبد العزيز آل سعود، والعاهل الحالي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد ليمور أنه حظي بترحيب كبير من السعوديين رغم أنه أظهر لهم أنه إسرائيلي، كما تحدث عن التغيير في النظرة الشعبية تجاه “إسرائيل”، كما ادعى في تقريره، حسبما نقلت صحيفة القدس.

وكشف المراسل العبري، أن عددًا من المسؤولين الإسرائيليين وخاصة من الموساد زاروا سرًا السعودية في السنوات الأخيرة.

وهناك تصاعد كبير في حجم التنسيق والعلاقات الإسرائيلية السعودية، بينها إجراء وفد يهودي زيارة المملكة، روى تفاصيل عنها الكاتب الإسرائيلي أفي جويرسش، قائلا في مقال بصحيفة جيروزاليم بوست، إنه في الطريق إلى المدينة المنورة، أزال المسؤولون السعوديون مؤخرًا لافتات كتب عليها “للمسلمين فقط”.

ومؤخرا أيضًا، أجرت مجموعة تضم 13 شخصا من القادة اليهود جولة سياحية في السعودية، هي الأولى من نوعها لقادة منظمة UJA إلى المملكة، وذلك بتخطيط واستضافة رابطة العالم الإسلامي برئاسة محمد العيسى.

وقال موقع Jewish Insider العبري، إنه على خلفية التغيير الكاسح فيما أسماها “العلاقات الإسرائيلية العربية”، أجرت مجموعة من 13 من القادة اليهود الأمريكيين جولة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي للتعرف على الإسلام وتعليم السعوديين عن اليهودية، وهي الرحلة الأولى من نوعها لقادة الاتحاد ورجال الدين إلى المملكة.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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