مراسل عسكري إسرائيلي يتجرأ على أحد مساجد الرياض: أنا الملك

وطن – تداول نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو يُظهر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية ألون بين ديفيد، وهو يتجول في السعودية، ويتجرأ على دخول مسجد الملك خالد بن عبد العزيز في العاصمة الرياض، في وقت يتوسع فيه النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان (الحاكم الفعلي للمملكة) على اعتقال أئمة المساجد.

ونشر حساب سعودي باسم “مفتاح”، مقطع فيديو للمراسل الإسرائيلي، وقال إنه أخذ يتجول في سوق الزل في الرياض، ودخل أحد أكبر مساجدها جامع الملك خالد بن عبدالعزيز، وتجرأ على دخول حرم المسجد واختلط بين المصلين.

🔴هام

المراسل العسكري لقناة 13 الإسرائيلي Alon Ben-David في زيارته للمملكة؛ يتجول في سوق الزل في الرياض، ويدخل أحد أكبر مساجدها جامع الملك خالد بن عبدالعزيز، ويتجرأ على دخول حرم المسجد ويختلط بين المصلين.

🔑نظام ابن سلمان يعتقل أئمة المساجد ويسمح للصهاينة بدخولها. pic.twitter.com/LrvrJyFd9G — مفتاح (@keymiftah79) July 5, 2022

كما انتشر مقطع فيديو كانت قد نشرته القناة الإسرائيلية نفسها، لمراسلها العسكري وهو يتجول في سوق الزل، وهو يقول: “أنا الآن مثل الملك”.

مراسل العسكري لقناة 13 الإسرائيلي Alon Ben-David يتجول في سوق الزل ويشتري بشت من محلات -مقرن بن محمد المجاهد-، قائلاً:

"الآن أنا أبدو مثل الملك". pic.twitter.com/EbTl4zLrqp — مفتاح (@keymiftah79) July 5, 2022

وانتشرت الكثير من الصور التي أظهرت مراسلين عسكريين في قنوات إسرائيلية يتواجدون في السعودية ويبثون تقارير لقنواتهم من هناك، وسط حالة من الترحيب الشعبي بهم في المملكة، بعد ما قالوا إنه حرمان دام عقودا.

وأعدّ يوآف ليمور الصحفي في صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، تقريرًا من داخل السعودية وقد بدا أنه تجول في مناطق مختلفة منها.

إسرائيل اليوم:

تحت عنوان"رياح الأمل"

كتب موفد الصحيفه الى الرياض"يوآڤ ليمور"..

قبل إسبوع من زيارة بايدن المقررة والتى سيتنقل فيها بين السعودية وإسرائيل

زار موفد الصحيفه ليمور العاصمة السعودية الرياض…

"وشعر بالتغيير العميق فى النظرة لإسرائيل

««« pic.twitter.com/wCTmvCOuTn — 🇵🇸 ابو العز السوافيرى 🇵🇸 (@AboAlezswafery) July 4, 2022

وحرص ليمور على التقاط عدة صور له من داخل المملكة، بينها وهو يقف إلى جانب العلم السعودي وصور الملك عبد العزيز آل سعود، والعاهل الحالي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد ليمور أنه حظي بترحيب كبير من السعوديين رغم أنه أظهر لهم أنه إسرائيلي، كما تحدث عن التغيير في النظرة الشعبية تجاه “إسرائيل”، كما ادعى في تقريره، حسبما نقلت صحيفة القدس.

#السعودية ..

أعلامي إسرائيلي في #جدة و #الرياض ‼️ المراسل العسكري لقناة 13 الإسرائيلية

"ألون بن دافيد"

ينشر تقرير زيارته للمملكة من الرياض وجدة.

شاهد 👇 #التطبيع_خيانة #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/L9drLVuRIz — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) July 4, 2022

وكشف المراسل العبري، أن عددًا من المسؤولين الإسرائيليين وخاصة من الموساد زاروا سرًا السعودية في السنوات الأخيرة.

وهناك تصاعد كبير في حجم التنسيق والعلاقات الإسرائيلية السعودية، بينها إجراء وفد يهودي زيارة المملكة، روى تفاصيل عنها الكاتب الإسرائيلي أفي جويرسش، قائلا في مقال بصحيفة جيروزاليم بوست، إنه في الطريق إلى المدينة المنورة، أزال المسؤولون السعوديون مؤخرًا لافتات كتب عليها “للمسلمين فقط”.

ومؤخرا أيضًا، أجرت مجموعة تضم 13 شخصا من القادة اليهود جولة سياحية في السعودية، هي الأولى من نوعها لقادة منظمة UJA إلى المملكة، وذلك بتخطيط واستضافة رابطة العالم الإسلامي برئاسة محمد العيسى.

وقال موقع Jewish Insider العبري، إنه على خلفية التغيير الكاسح فيما أسماها “العلاقات الإسرائيلية العربية”، أجرت مجموعة من 13 من القادة اليهود الأمريكيين جولة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي للتعرف على الإسلام وتعليم السعوديين عن اليهودية، وهي الرحلة الأولى من نوعها لقادة الاتحاد ورجال الدين إلى المملكة.

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