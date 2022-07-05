الثلاثاء, يوليو 5, 2022
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الهدهد

محكمة تركية تطلق سراح أردني متهم باغتيال رئيس هاييتي وترفض تسليمه للإنتربول

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سمير نصري سالم حنضل watanserb.com

وطن – قررت محكمة تركية رفض تسليم رجل الأعمال الأردني سمير نصري سالم حنضل والذي تم اعتقاله في مطار إسطنبول، إلى الإنتربول الدولي والذي يسبق وأن أصدر نشرة حمراء ضده في نطاق التحقيق في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في يوليو/تموز 2021.

ووفقا لموقع “dha” التركي، فقد حضر المشتبه به سمير نصري سالم حنضل جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية العليا السابعة والثلاثين بإسطنبول عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية (SEGBİS) من السجن، كما حضر الجلسة محاموه.

وقال توجتشي دويغو كوكسال، محامي “حنضل”، في تصريح صحفي له إن “هناك طلبات لتوسيع التحقيق على الرغم من رفع مذكرة توقيف الإنتربول ، فإن المحكمة لم تأخذ ذلك في الاعتبار”.

واتهم رجل الأعمال الأردني سمير حنضل بتأجير منزله إلى إيمانويل سانون قبل شهرين من الاغتيال، والمساعدة والتحريض على جريمة القتل.

أكد عدم علمه بمخطط الإغتيال

وفي جلسة المحكمة أكد محامو المتهم أنه لم يكن على علم بخطط الاغتيال، حيث إنه استأجر المنزل لسانون دون علمه بالاغتيال.

وأشار المحامون إلى أن مذكرة التوقيف التي أصدرت من الشرطة الدولية “الإنتربول” تم رفعها عن المتهم.

احتمالية تعرضه للتعذيب

وقال المتهم “حنضل” إنه سيتعرض للتعذيب والقتل إذا تم تسليمه إلى هايتي، مطالبا بالإفراج عنه.

وقررت لجنة المحكمة التركية بالأغلبية رفض تسليم حنضل، ومن ثم إطلاق سراحه.

وأكد محامون أنه لا توجد عقبة أمام عودة حنضل إلى الولايات المتحدة بعد رفع منع السفر إلى الخارج عنه.

اغتيال رئيس هاييتي

وقتل جوفينيل مويس (53 عاما)، الذي انتخب رئيسا لهايتي في 2017، بالرصاص في مسكنه الخاص في تموز/ يوليو 2021؛ وأصيبت زوجته بجروح خطيرة في الهجوم.

اغتيال رئيس هاييتي

القبض على سمير حنضل

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على “حنضل” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضين الذي كان مسافرا بجوازي سفر هايتي وأردني ووثيقة سفر فلسطينية لدى وصوله من الولايات المتحدة إلى مطار إسطنبول، قبل زجه في سجن في مالتيبه بضواحي إسطنبول.

ورحب وزير خارجية هايتي، كلود جوزيف، حينها في تغريدة باعتقال سمير حنظل “أحد أبرز الأشخاص المعنيين بالتحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أُلقي القبض في جامايكا على عسكري كولومبي سابق مطلوب في هايتي على خلفية اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

كما احتُجز ما لا يقل عن أربعة من كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون في هايتي، واعتُقل أكثر من 40 شخصاً في إطار التحقيق.

المصدرdha التركي
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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