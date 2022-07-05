قضية شيماء جمال .. المتهم الثاني يمثل بالجريمة ويكشف 3 أسلحة استخدمها زوجها القاتل

وطن – وسط حراسة أمنية مشددة، مثّل المتهم الثاني “حسين” في جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال، بجريمته، بعدما اصطحبته جهات التحقيق إلى المزرعة التي وقعت فيها الجريمة.

وقال المتهم حسين إنه اشترك في تقييد شيماء بـسلسلة حديدية (جنزير) لكي يتمكن زوجها من خنقها بـ “إيشارب”.

وأضاف أنّ القاتل ضربها بعد ذلك بمؤخرة سلاحه على رأسها ثلاث مرات حتى أرداها قتيلة، وبعدما شوهدت جثتها غارقة بالدماء عملا على دفنها في حفرة داخل المزرعة.

وسبق أن أقر المتهم، الذي قدّم نفسه على أنه شاهد على الجريمة قبل أن توجه له النيابة العامة اتهاما رسميا، بأنّ الزوج أخبره أنه يفكر بقتل زوجته، فقبل بمساعدته مقابل مبلغ مالي، ووضعا مخططاً للجريمة.

فيديو سابق للمذيعة المصرية #شيماء_جمال التي عُثر على جثتها مدفونة داخل فيلا في المنصورية بالجيزة تتحدث عن المشاكل الزوجية لمتابعيها pic.twitter.com/lIIn757KIr — إرم نيوز (@EremNews) June 27, 2022

في الوقت نفسه، قالت والدة المذيعة القتيلة إن آثار تقييد باستخدام سلاسل حديدية ظهرت على قدمها، بالإضافة إلى آثار خنق في رقبتها.

وأشارت الأم إلى أنها لن تتلق العزاء في ابنتها حتى صدور العقوبة بحق الزوج المتهم بقتلها.

والدة الإعلامية المصرية المغدورة #شيماء_جمال : لا عزاء حتى صدور العقوبة المناسبة بحق زوجها القاتل pic.twitter.com/ZfbuxkYJCk — ا لـحـدث (@AlHadath) July 4, 2022

وأدَّت أسرة شيماء جمال صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، أمس الاثنين، بعد تصريح النيابة العامة للأسرة باستلام جثتها بعد تقرير الطب الشرعي ، وتم تشييع الجثمان بمقابر الأسرة.

وشوهدت والدة المجني عليها وأقاربها وهن في حالة انهيار من الصراخ والعويل حزنا على رحيلها.

وقبل استلامها جثمانها من المشرحة، عبّرت والدة شيماء جمال عن صدمتها مما وقع لابنتها، وقالت إنها لم تكن تتخيل أن يقتلها زوجها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس زوج المجني عليها شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.

وأعلنت النيابة أيضًا أن الشاهد الذي أبلغ عن الحادث متورط في مقتل المذيعة، وأكدت أنه محبوس احتياطياً على ذمة القضية.

صور من تشييع جثمان #شيماء_جمال.. ووالدها: بنتي بطلة كاراتيه وجوزها مكنش يقدر عليها لوحده#العظمة_دي_في_مصر https://t.co/zHB6eadm8m pic.twitter.com/RDYHQJd6x9 — العين الثالثة (@ayn3press) July 4, 2022

وأوضحت أن المتهمين دفنا الجثة سويًا، ما جعل الشاهد متهماً بوصفه فاعلاً أصلياً، لذلك قررت حبسه.