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قضية شيماء جمال .. المتهم الثاني يمثل بالجريمة ويكشف 3 أسلحة استخدمها زوجها القاتل

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
تمثيل قتل شيماء جمال watanserb.com
شريك قاتل شيماء جمال

وطن – وسط حراسة أمنية مشددة، مثّل المتهم الثاني “حسين” في جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال، بجريمته، بعدما اصطحبته جهات التحقيق إلى المزرعة التي وقعت فيها الجريمة.

وقال المتهم حسين إنه اشترك في تقييد شيماء بـسلسلة حديدية (جنزير) لكي يتمكن زوجها من خنقها بـ “إيشارب”.

وأضاف أنّ القاتل ضربها بعد ذلك بمؤخرة سلاحه على رأسها ثلاث مرات حتى أرداها قتيلة، وبعدما شوهدت جثتها غارقة بالدماء عملا على دفنها في حفرة داخل المزرعة.

وسبق أن أقر المتهم، الذي قدّم نفسه على أنه شاهد على الجريمة قبل أن توجه له النيابة العامة اتهاما رسميا، بأنّ الزوج أخبره أنه يفكر بقتل زوجته، فقبل بمساعدته مقابل مبلغ مالي، ووضعا مخططاً للجريمة.

في الوقت نفسه، قالت والدة المذيعة القتيلة إن آثار تقييد باستخدام سلاسل حديدية ظهرت على قدمها، بالإضافة إلى آثار خنق في رقبتها.

وأشارت الأم إلى أنها لن تتلق العزاء في ابنتها حتى صدور العقوبة بحق الزوج المتهم بقتلها.

وأدَّت أسرة شيماء جمال صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، أمس الاثنين، بعد تصريح النيابة العامة للأسرة باستلام جثتها بعد تقرير الطب الشرعي ، وتم تشييع الجثمان بمقابر الأسرة.

وشوهدت والدة المجني عليها وأقاربها وهن في حالة انهيار من الصراخ والعويل حزنا على رحيلها.

وقبل استلامها جثمانها من المشرحة، عبّرت والدة شيماء جمال عن صدمتها مما وقع لابنتها، وقالت إنها لم تكن تتخيل أن يقتلها زوجها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس زوج المجني عليها شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.

وأعلنت النيابة أيضًا أن الشاهد الذي أبلغ عن الحادث متورط في مقتل المذيعة، وأكدت أنه محبوس احتياطياً على ذمة القضية.

وأوضحت أن المتهمين دفنا الجثة سويًا، ما جعل الشاهد متهماً بوصفه فاعلاً أصلياً، لذلك قررت حبسه.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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