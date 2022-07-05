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خطيب يوم عرفة.. اختيار “المتصهين” محمد العيسى يفجر موجة غضب

باسل النجار
كتب باسل النجار
خطيب يوم عرفة watanserb.com
خطيب يوم عرفة محمد بن عبد الكريم العيسى

وطن– أثار اختيار القيادة السعودية لمحمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عضو هيئة كبار العلماء ووزير العدل السابق، لتولي مهمة “خطيب يوم عرفة” جدلا واسعا على مواقع التواصل.

محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة

وأفادت رئاسة شؤون الحرمين، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، بأن محمد العيسى نال الثقة الكريمة بتكليفه خطيباً ليوم عرفة هذا العام.

وتقدم الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس، باسمه واسم منسوبي الرئاسة، لـ”العيسى” بمناسبة اختياره خطيباً ليوم عرفة بمسجد “نمرة” لهذا العام.

كما أكدت إمارة منطقة مكة في بيان على صفحتها بتويتر، بصدور ما وصفته بـ”الموافقة السامية الكريمة”، على قيام محمد بن عبد الكريم العيسى، بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام ١٤٤٣هـ.

غضب واسع بمواقع التواصل

وتسبب هذا الاختيار بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لمواقف محمد العيسى التطبيعية المعروفة.

وفي هذا السياق غرد الكاتب السعودي البارز “تركي الشلهوب”:”المتصهين محمد العيسى سيخطب بالمسلمين على صعيد عرفات.. سيُدنّس الحج!”

فيما دون ناشط باسم “عبدالرحمن منصور”:”حسبنا الله ونعم الوكيل.. ما لقيو غيره ولو من أئمة الحرم الذي نعرفهم كل سنة، ولا يحرم اجر الحجاج من سماع خطبته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

“حامد علي” كتب هو الآخر:”المتصهين محمد العيسى هو خطيب حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفات.. وهذه هي بدايه السيطرة الصهيونية على الحج.”

مغرد آخر كتب مستنكرا:”يالله إلا خطبة عرفة ما بقى شي زين الا هي.. لا تخربونها وتحطون هالمنحط فيها.”

محمد العيسى يؤم صلاة في معسكر “الهولوكوست”

وسبق أن أثار “العيسى” جدلا واسعا وموجة غضب في يناير من العام 2020، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو توثق زيارته لمعسكر “أوشفيتز” النازي، في بولندا، للمشاركة في الذكرى الـ 75 لتحرير سجنائه.

ورافق محمد العيسى آنذاك وفدا، بمناسبة ذكرى تحرير أسرى يهود من المعسكر. وراج تسجيل فيديو للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وقتها وهو يؤم صلاة جماعة مع وفده في المعسكر.

واحتفى الإسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الزيارة.

ووقتها أثنى أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، على محمد العيسى، وعلق بقوله:”هذا هو الإسلام الحقيقي! رجل الدّين السّعودي محمد العيسى وبعثته يصلّون لذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود في معسكر أوشفيتز.”

وأثار هذا المشهد وقتها غضب واستياء العديد من النشطاء، الذين نددوا بفعل العيسى، مشيرين إلى أن السعودية مستمرة في تطبيعها مع إسرائيل.

محمد العيسى يروج للتطبيع

وسبق أن صرح أمين رابطة العالم الإسلامي، المقرب من محمد بن سلمان، بأن إجراء محادثات مع قادة دينيين يهود ومسيح وكاثوليك أمر بالغ الأهمية، إلا أن رابطة العالم الإسلامي تريد القيام بالمزيد من المشاريع العالمية واسعة النطاق مع ديانات ودول مختلفة أخرى، حسب وصفه.

وأضاف “العيسى” في المقابلة السابقة مع شبكة Fox News الأمريكية،: “أدركنا منذ فترة طويلة الصداقة والاحترام الحيويين بين الديانتين الإسلامية واليهودية”.

وتناولت الشبكة في تقرير لها ما يمثله، من واجهة للنظام السعودي لتبييض صورته تحت مزاعم إصلاح الدين واستخدامه لخدمة السياسة الدولية.

من هو خطيب يوم عرفة محمد العيسى؟

ويشار إلى أن محمد بن عبد الكريم العيسى، ولد في المملكة العربية السعودية في 10 يونيو عام 1965.

وأصبح “العيسى” وزيراً للعدل بعد تعيين عبد الله آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى في 2009، وحتى إعادة تشكيل مجلس الوزراء في عام 1436 للهجرة.

وفي العام نفسه صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير في 1436 للهجرة.

كما اختير محمد بن عبد الكريم العيسى، في شعبان 1436 للهجرة أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي خلفاً للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.

محمد العيسى مستشار ابن سلمان الديني ينتفض للدفاع عن فرنسا ويدعو المسلمين لاحترام أنفسهم أو مغادرة البلاد!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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